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Новини Політика України
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сміттєпереробка (79) Абрамовський Роман (48) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (59)

Заводи з переробки сміття будують у Львові, під Харковом, Маріуполем і Житомиром, - голова Мінприроди Абрамовський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заводи з переробки сміття будують у Львові, під Харковом, Маріуполем і Житомиром, - голова Мінприроди Абрамовський

В Україні зараз немає жодного підприємства з переробки сміття, але кілька таких заводів уже будуються.

Про це розповів журналістам міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні фактично не існує таких підприємств (з переробки сміття. - ред.). Усе, що є - це сортувальна лінія, тому що є чинний закон про відходи, що несортоване сміття заборонено приймати на полігони. Тобто, при полігонах є сконцентровані сортувальні лінії. В основному це відбір пластику, трохи скла, трохи алюмінію, заліза, але все це відбирається ще з баків", - сказав Абрамовський.

Він повідомив, що одна "велика енергетична компанія" готова на закритих енергоблоках побудувати заводи з механіко-біологічної переробки сміття. Однак назвати цього, за його визначенням, "несподіваного національного інвестора" міністр відмовився.

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Водночас він зазначив, що багато іноземних інвесторів готові працювати в цій сфері.

"Є інвестори західні-західні. Є наші сусіди - це Польща і Словаччина. Є транснаціональні компанії, які спеціалізуються в цій сфері, це їхня головна діяльність - управління відходами. І вони зацікавлені заходити в Україну. Звичайно, вони більше зацікавлені у великих містах. але є компанії, які готові інвестувати в будівництво сміттєпереробних підприємств на території Західної України - це Тернопіль, Хмельницький, Ужгород, Луцьк", - повідомив чиновник.

Він уточнив, що у Львові вже будується перший у країні потужний завод із переробки сміття. Він споруджується за кошти міста - після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі місцева влада була змушена вирішувати цю проблему радикально. Очікується, що протягом двох років завод буде побудований. Утім, на думку міністра, одного заводу для такого великого міста буде недостатньо.

Крім того, в Житомирській області національний інвестор будує потужний сміттєпереробний завод. Запускається спільно з французькою компанією схожий проєкт під Маріуполем. У Харківській області також будується таке підприємство, правда, за спрощеною технологією, яка, втім, підходить для міста.

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"У Києві, як тільки будуть умови, буде шалений конкурс інвестиційний - хто буде будувати підприємство з переробки. Буде правильно побудувати навколо Києва кілька заводів механіко-біологічної обробки. Можливо, буде і завод спалювання сміття", - поділився планами Абрамовський.

Нагадаємо, 21 липня 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт "Про управління відходами" (№ 2207-1-д). Автори законопроєкту пропонують внести зміни до Кодексу про адміністративні порушення, встановлюючи систему відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами.

Законопроєкт пропонує встановити порядок збору, вивезення та обробки муніципальних відходів, забезпечує впровадження їхнього роздільного збору та рециклінгу, передбачає вимоги до якісного наданню послуги з управління відходами та нарахування плати за таку послугу.
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Топ коментарі
+7
стройте, бо це жах, що робиться зі сміттям.
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08.09.2021 21:40
+4
Яка різниця з якого будівництва красти ??))))
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08.09.2021 22:05
+4
Вот народ. Им заводы строят, дороги, порты. А они всё недовольны Заводи з переробки сміття будують у Львові, під Харковом, Маріуполем і Житомиром, - голова Мінприроди Абрамовський - Цензор.НЕТ 3563. Распил, распил.... Лучше ничего не строить, тогда гут Заводи з переробки сміття будують у Львові, під Харковом, Маріуполем і Житомиром, - голова Мінприроди Абрамовський - Цензор.НЕТ 2842
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08.09.2021 22:42
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стройте, бо це жах, що робиться зі сміттям.
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08.09.2021 21:40 Відповісти
А в Киеве закапывают.
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08.09.2021 21:58 Відповісти
в цій сфері "не пахне" такими відкатами ,як на великому крадівництві.
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08.09.2021 21:59 Відповісти
Яка різниця з якого будівництва красти ??))))
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08.09.2021 22:05 Відповісти
красти також непросто.Процес потрібно налагодити .Вікно можливостей відкрите.Їм що,не їсти не пити ,не ср.ти і не спати ? Тому по черзі ,з "найжирніших" кусків...
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08.09.2021 23:35 Відповісти
Только конченые совковые дегенераты могли построить рядом с новым спальным районом мусоросжигательный завод в Киеве. Теперь зеленые дегенераты собираются строить еще один мусоросжигательный завод в столице. Тут **** уже нечем дышать из-за епаных коптящих маршруток и дизельных лоховозок! Скоро в противогазах будем ходить, зато смешно будет!
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08.09.2021 22:02 Відповісти
Построили значит в Киеве, потом ещё один в столице? Это как?
PS/ в Европе мусороперерабатывающие заводы тоже стоят в городах.
Это так, к сведению.
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08.09.2021 22:39 Відповісти
У Відні такий завод в центрі міста, наприклад. Але ж головне що? Правильно, головне - Зрада.
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08.09.2021 23:51 Відповісти
Давно пора.Мусора хотЬ попой....Сжигая мусор можно отапливать 20-30% жилого фонда!
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08.09.2021 22:02 Відповісти
Неужели свершилось)
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08.09.2021 22:11 Відповісти
Переробка сміття в цивілізованих країнах прибутковий бізнес,є країни що імпортують сміття !!!))))
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08.09.2021 22:12 Відповісти
Вот народ. Им заводы строят, дороги, порты. А они всё недовольны Заводи з переробки сміття будують у Львові, під Харковом, Маріуполем і Житомиром, - голова Мінприроди Абрамовський - Цензор.НЕТ 3563. Распил, распил.... Лучше ничего не строить, тогда гут Заводи з переробки сміття будують у Львові, під Харковом, Маріуполем і Житомиром, - голова Мінприроди Абрамовський - Цензор.НЕТ 2842
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08.09.2021 22:42 Відповісти
Проектировщикам желательно разрабатывать технологический процесс
переработки мусора с учётом нашего менталитета ,в данном случае то ,что наши
граждане ещё долгие годы будут активно сопротивляться ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
разделению мусора по различным категориям отходов .
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08.09.2021 23:11 Відповісти
Шол 2021 год....... а ети плять только планируют строить...... занавес......
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09.09.2021 00:04 Відповісти
А в Киеве Виталик.
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17.09.2021 21:28 Відповісти
 
 