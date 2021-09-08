Росія і Німеччина обговорили транзит газу через Україну після 2024 року - уряд РФ
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Заступник голови уряду Росії Олександр Новак зустрівся з уповноваженим уряду ФРН із питань газового транзиту через Україну Георгом Графом Вальдерзеє.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду РФ.
Ішлося про продовження використання українського транзитного маршруту після закінчення поточного договору.
В уряді РФ повідомляють, що поки сторони домовилися продовжити відповідні консультації.
Крім того, на зустрічі обговорили торгово-економічну взаємодію Росії і Німеччини.
Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.
У свою чергу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.
Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.
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И для этого ,ровно ни о чём конкретном не говорящее ,сообщение правительства рф
"...стороны договорились продолжить соответствующие консультации " в самый раз.
Стало: Германія і московити "обсудили транзит газа через Украину"
Ні чихуахуа собі перемога! І всього за 2 роки!
Давайте и дальше ничего не делать а только ругать США,Германию и тд что они не хотят тратить свои деньги на Украину. А Вы хотите чтобы Украина тратила деньги например на такую страну как Зимбабве? Ведь она более бедные чем Украина-разве ее не жалко? Украина как была инфантильной так до сих пор и не повзрослела как государство
А кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Чего ж ещё желать-то?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется Юстасом и из Центра по надлежаще налаженным со славных времён "Штази" каналам тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на гармошке-тальянке, гуслях и балалайке сбацают; хоть ораторию по-рассейски задушевно, но с тирольским разливом "Йодль" загорлопанят; хоть знатною пляской задорной "Сидроли" полы проломят - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой в купе с Вован Вованычем кренделя ляхами выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё достойно покажет...
Результат - такой же!