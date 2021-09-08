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Росія і Німеччина обговорили транзит газу через Україну після 2024 року - уряд РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія і Німеччина обговорили транзит газу через Україну після 2024 року - уряд РФ

Заступник голови уряду Росії Олександр Новак зустрівся з уповноваженим уряду ФРН із питань газового транзиту через Україну Георгом Графом Вальдерзеє.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду РФ.

Ішлося про продовження використання українського транзитного маршруту після закінчення поточного договору.

В уряді РФ повідомляють, що поки сторони домовилися продовжити відповідні консультації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина хоче, щоб Росія продовжила транзит газу через Україну на 5-10 років, - посол Фельдгузен

Крім того, на зустрічі обговорили торгово-економічну взаємодію Росії і Німеччини.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

У свою чергу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також читайте: Україна не зможе утримувати ГТС, якщо після запуску "Північного потоку - 2" транзит газу скоротиться до 15 млрд куб. м, - міністр Галущенко

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.
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Топ коментарі
+9
давно было сказано : если страна между войной и позором выбирает- позор, она получает и войну, и позор. (Черчиль)
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08.09.2021 22:32
+8
Ну что же, буба в нирване джунглей ОПы, про Украину без Украины уже совсем не стесняясь говорят...
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08.09.2021 22:08
+8
Було: ні слова про Україну без України
Стало: Германія і московити "обсудили транзит газа через Украину"
Ні чихуахуа собі перемога! І всього за 2 роки!
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08.09.2021 22:30
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08.09.2021 22:07 Відповісти
могу предсказать результат - бубасика опять послали на, а збилы-малоросы опять остались в обосранных шароварах.
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08.09.2021 22:07 Відповісти
Ну что же, буба в нирване джунглей ОПы, про Украину без Украины уже совсем не стесняясь говорят...
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08.09.2021 22:08 Відповісти
Пустое.
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08.09.2021 22:08 Відповісти
До того часу газопровід вже поріжуть на метололом
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08.09.2021 22:13 Відповісти
Не считайте правительство кацапни тупоголовыми. Их подлости, изворотливости и беспринципности пределов нет. Они сейчас мелят то что от них хотят слышать. Но даже тут умудряются сказать так, чтобы по факту их ничто и ни к чему не обязывало. У них запуск СП2 на носу. Драконить мировую общественность им сейчас вообще ни к чему.
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08.09.2021 22:42 Відповісти
"...мелят то что от них хотят услышать. "
И для этого ,ровно ни о чём конкретном не говорящее ,сообщение правительства рф
"...стороны договорились продолжить соответствующие консультации " в самый раз.
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08.09.2021 22:58 Відповісти
Ну так договорились же продолжать договариваться. Не послали же всех с договорами. Для старушки Европы этого достаточно.
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08.09.2021 23:27 Відповісти
продолжается немецко - рашистское ********* Украины и ее народа
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08.09.2021 22:23 Відповісти
Это просто бизнес и ничего личного (с)
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08.09.2021 22:40 Відповісти
это просто личный бизнес врагов Украины,который касается лично безопасности каждого гражданина Украины ,ибо монеты от личного бизнесса продажной подельницы оккупанта Украины Меркель и "капутина" будут идти в казну оккупанта Украины и есть большая вероятность,что монеты от такого личного бизнесса ,будут использованы рашистом, для дальнейшей оккупации Украины
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08.09.2021 23:14 Відповісти
Так деньги и так идут в казну оккупанта Украины хоть через Украину, хоть через Германию будет идти этот газ.
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08.09.2021 23:17 Відповісти
если газ рашист транспортирует украинской трубой ,монеты за транзит и транспортировку он платит в украинскую казну
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08.09.2021 23:21 Відповісти
ну за доставку да, а теперь будет в немецкую а за саму продажу газа газпром берет деньги себе не в зависимости прокачан он через Украину или Германию.
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08.09.2021 23:24 Відповісти
Фишка в том что деньги за только транзит газа теперь будут идти в бюджет Германии а не в бюджет Украины что выгодно немцам но не выгодно украинцам но должны ли немцы думать о украинцах в ущерб себе? мне кажется с их стороны это было глупо.
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08.09.2021 23:19 Відповісти
Почему в Будапеште Украина в ущерб себе, думала о безопасности ,в том числе и немцев, не говоря о безопасности мировых аферистов - подписантов этой бумаги,которая и в туалет не годится , после того как один из них (рашист)взял да оккупировал часть Украины?
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08.09.2021 23:40 Відповісти
Отвечу жестко но как есть.. *без лоха жизнь плоха* - меня жизнь так учила что если я сам о своих интересах не позабочусь то никто не позаботится обо мне .. надеяться на чужого дядю дело не благонадежное.
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08.09.2021 23:44 Відповісти
правильно крякаешь,следовательно Украине стоит чем быстрее поставить на боевое дежурство МБР с ядерными боеголовками и нацелить их на подписантов будапештского на,,,,лово Украины Росія і Німеччина обговорили транзит газу через Україну після 2024 року - уряд РФ - Цензор.НЕТ 632
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09.09.2021 09:09 Відповісти
До 24 года уже обязаны прокачивать + сейчас их обязуют ещё лет на 5-6. Потом могут ещё. Германии не заинтересована быть транзитёром газа для Европы. Она хочет быть просто независимой от ненадёжной ГТС Украины и ненадёжных отношениях между рф и Украиной. Германия уже в 30х годах планирует вообще уйти от сжигания углеводородов в принципе, и готовит соответствующую инфраструктуру для этого, уже не один десяток лет.
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08.09.2021 23:43 Відповісти
чтобы обязать нужен рычаг давления, чем вы кацапов давить собрались? газ их,труба их,они вон сидят просто в носу ковыряют ,а газ уже по 700, им поток можно не запускать и транзит не увеличивать они и так в шоколаде,газпром по сравнению с прошлым годом уже в 22 раза больше заработал
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10.09.2021 21:57 Відповісти
да там труба в нейтральных водах ,кому за транзит платить скумбрии? еще и расстояние короче на 2000 км , газ будет давить всего одна современная компрессорная, а у нас три древних сссровских, обьемы огромные и деньги будут экономиться нереальные, вот германия и вцепилась в эту трубу
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10.09.2021 21:52 Відповісти
Було: ні слова про Україну без України
Стало: Германія і московити "обсудили транзит газа через Украину"
Ні чихуахуа собі перемога! І всього за 2 роки!
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08.09.2021 22:30 Відповісти
давно было сказано : если страна между войной и позором выбирает- позор, она получает и войну, и позор. (Черчиль)
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08.09.2021 22:32 Відповісти
Германия меньше всех заинтересована в транзите газа через Украину чтобы она не говорила но по факту чем больше газа пройдет через Украину тем меньше через Германию- тем меньше денег она получит.
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08.09.2021 22:33 Відповісти
Про ніякий серйозний транзит давно мова не йде. Будуть качати рівно стільки,щоб вистачало облуговувати нашу трубу як резерв на випадок аварій чи аномально холодних зим.
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08.09.2021 23:46 Відповісти
у Украины было 30 лет чтобы чтобы утеплить панельки,посторить блоки АЭС перейдя на электрическое отопление и таким образом стать энергетически-независимой страной. Что было сделано?-НИЧЕГО! Теперь рашка будет террорезировать Украину и думаю таки заставит Украину дать воду в оккупированный Крым. Поляки видя к чему идет дело-заранее подписали договор о газовых поставках от США. Что делала Украина?НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛА,только уповала на то что СП2 не построится. Как он может не построится если в него вложили миллиарды долларов ЕВРОПЕЙСКИЕ компании а Германии прямо выгоден этот газопровод?
Давайте и дальше ничего не делать а только ругать США,Германию и тд что они не хотят тратить свои деньги на Украину. А Вы хотите чтобы Украина тратила деньги например на такую страну как Зимбабве? Ведь она более бедные чем Украина-разве ее не жалко? Украина как была инфантильной так до сих пор и не повзрослела как государство
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09.09.2021 02:37 Відповісти
Увы, но вы правы
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09.09.2021 07:23 Відповісти
В скорости Бундес-Фрау Меркель достойно, по мнению бюргеров, завершит на важном, с точки зрения ответственности, посту своё служение - эпохальное с точки зрения истории, значимое с точки зрения достигнутых результатов, но бескорыстное с точки зрения российских углеводородов, и, если конечно она возжелает, Вован Вованыч пристроит её задвигальщицей-выдвигальщицей задвижки на "Северном Потоке-2", чтобы тётушка Ангела на старость наколошматила бы бабла; пересела бы с галимой "Ауди А-8Л" на беспонтовый "Мерседес-Майбах-Пулман"; прикупила бы хату под пальмами с бассейном, теннисным кортом, вертолётной площадкой и лиловым негром с опахалом; прибарахлилась бы золотишком с каменьями (да не в каратах, а в килограммах) - ну так, шоб по-людски всё было.
А кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Чего ж ещё желать-то?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется Юстасом и из Центра по надлежаще налаженным со славных времён "Штази" каналам тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на гармошке-тальянке, гуслях и балалайке сбацают; хоть ораторию по-рассейски задушевно, но с тирольским разливом "Йодль" загорлопанят; хоть знатною пляской задорной "Сидроли" полы проломят - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой в купе с Вован Вованычем кренделя ляхами выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё достойно покажет...
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09.09.2021 07:53 Відповісти
Мы вчера с друзьями за пивом тоже обсуждали эту проблему.
Результат - такой же!
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09.09.2021 09:45 Відповісти
ФАШИСТЫ НЕДОБИТЫЕ !!! ЧТОБ ВАШИ ДЕТИ И ВНУКИ ЗДОХЛИ !!! И ВЫ ВЫРОДИЛИСЬ !!!
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09.09.2021 10:37 Відповісти
 
 