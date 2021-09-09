Семенченко півроку сидить у камері, а "Медведчуки-Авакови-Єрмаки" на свободі, - агент НАБУ Шевченко
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Агент НАБУ Євген Шевченко, який разом з екснардепом Семеном Семенченком є обвинуваченим у справі про створення НЗФ, вважає утримання Семенченка під вартою несправедливим.
Свою позицію він озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Такі проросійські особи, як Медведчук, Бойко, Новинський, Вілкул, Кива т.д. системно відстоюють інтереси Кремля, але вони на свободі. Такі корумповані особи, як Ахметов, "діамантові прокурори", Аваков і його син із рюкзаками і т.д. грабують нашу країну, але вони на свободі", - написав Шевченко.
Далі він перерахував Єрмака, Татарова і Трухіна, назвавши їх "героями зеленої влади". Шевченко вважає, що вони "показали всім українцям, що можна зливати спецоперації наших розвідників (як щодо "вагнеровців"), можна брати участь у схематозах (як у грабежі 80 млн грн на квартирах для Нацгвардії), можна п'яним таранити машини" - і за це нічого не буде.
Перераховуючи досягнення Семенченка, Шевченко згадав, що той у квітні 2014 року утворив добровольчий батальйон "Донбас" і захищав Україну, а пізніше - "не зкурвився і не продався" в парламенті.
"Але він не на свободі - він уже півроку сидить один у камері ізолятора СБУ, тому що, на думку Зеленського, на думку ГПУ і СБУ саме Семенченко є найнебезпечнішим злочинцем в Україні. Тому він у тюрмі. А Медведчуки-Авакови-Єрмаки на свободі й на посадах - "керують" Україною. Тож є тільки одне питання: як ми до такого дійшли?" - запитує Шевченко.
Будь ласка, зачекайте...
Ну вот, выздобулы.....
Як тільки варення для цього карлсона з'явиться - одразу прилетить.
Народная мудрость гласит по этому поводу:
Сидят два наркомана на берегу речки - обдолбанные, последний забивают.
Вдруг - хоп, мусор сзади:
- Ребят, вы тут труп не видели? Не всплывал?
- Что ты, что ты, какой труп? Иди, нет тут никого.
Сидят дальше, торчат - вдруг, на тебе, всплывает тело около берега.
Один срывается к нему - ножкой его, ножкой и шепчет:
Плыви, братан, плыви - мы тебя отмазали...
А заслуги батальона "Донбасс" НИКАКОГО отношения к гришину не имеют! гришин НИКОГДА не воевал сам!
Батальон воевал БЕЗ гришина, и НИКТО из батальона не пришел под суд поддержать самозванца---это о многом говорит)))
Такое может только при клоуне зеленском и слуг.
За гос. измену и финансирование терроризма Днр-Лнр дают долгий срок в нормальных странах.
А чи повернув шановний аґєнт НАБУ ,позичені в 2007-11 рр. позичені в "Універсал-банк" і "Альфа-банк" кошти (близько 35 тис. дол.) ?
А взагалі то, я не маю радості з того, що з Семеном роблять ці українофобні потвори...