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Новини Політика України Справа Семенченка і Шевченка
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Семенченко півроку сидить у камері, а "Медведчуки-Авакови-Єрмаки" на свободі, - агент НАБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Семенченко півроку сидить у камері, а

Агент НАБУ Євген Шевченко, який разом з екснардепом Семеном Семенченком є обвинуваченим у справі про створення НЗФ, вважає утримання Семенченка під вартою несправедливим.

Свою позицію він озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Такі проросійські особи, як Медведчук, Бойко, Новинський, Вілкул, Кива т.д. системно відстоюють інтереси Кремля, але вони на свободі. Такі корумповані особи, як Ахметов, "діамантові прокурори", Аваков і його син із рюкзаками і т.д. грабують нашу країну, але вони на свободі", - написав Шевченко.

Далі він перерахував Єрмака, Татарова і Трухіна, назвавши їх "героями зеленої влади". Шевченко вважає, що вони "показали всім українцям, що можна зливати спецоперації наших розвідників (як щодо "вагнеровців"), можна брати участь у схематозах (як у грабежі 80 млн грн на квартирах для Нацгвардії), можна п'яним таранити машини" - і за це нічого не буде.

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Перераховуючи досягнення Семенченка, Шевченко згадав, що той у квітні 2014 року утворив добровольчий батальйон "Донбас" і захищав Україну, а пізніше - "не зкурвився і не продався" в парламенті.

"Але він не на свободі - він уже півроку сидить один у камері ізолятора СБУ, тому що, на думку Зеленського, на думку ГПУ і СБУ саме Семенченко є найнебезпечнішим злочинцем в Україні. Тому він у тюрмі. А Медведчуки-Авакови-Єрмаки на свободі й на посадах - "керують" Україною. Тож є тільки одне питання: як ми до такого дійшли?" - запитує Шевченко.

Також читайте: Майже 40 днів голодування: Семенченку стало зле в залі суду, йому викликали швидку
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Топ коментарі
+33
шевченко, ты за кого топил в 2019 году? За зельца? Так чем ты не доволен???? Все как ты хотел, бубачка у власти, мочит вас ,придурков, а вы такие наивные, что не догадывались что так будет??? Или такие тупые? А может надеялись на свой гешефт прибыльный при шмаркле?
Ну вот, выздобулы.....
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08.09.2021 22:38
+22
За что Семен боролся, именно на то и напоролся. Бойся желаний своих, они иногда сбываются.
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08.09.2021 22:37
+21
Чому тут дивуватися? У нас сепаратисти та посібники окупантів сидять в парламенті, стають мерами, викладачами вищих навчальних закладів, а їх діти мають пільги при вступі в університети, фінансову допомогу і т.п. Найбільший термін за війну проти України та за участь у терористичному угрупованні ЛДНР призначив суд Чехії громадянину цієї ж країни. А в Україні жоден з них не отримав стільки, а ті, що отримали хоча б щось або ідуть на обмін, або виходять за законом Савченко, або амністія чи ще якась херня. А от якогось АТОшника чи патріота радо засадять за будь-який дріб'язок на максимально можливий термін. А потім дивуються, чому звільняються раніше вмотивовані і справді професійні військові, а нових знайти дедалі важче.
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08.09.2021 22:52
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Не здавайся Семен. Столько еще креветок не сьедено, нужно бороться!!!
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08.09.2021 22:34 Відповісти
За что Семен боролся, именно на то и напоролся. Бойся желаний своих, они иногда сбываются.
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08.09.2021 22:37 Відповісти
і Евгений Шевченко, Евгений Шевченко 24c54084 - той самий агент НАБУ також
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08.09.2021 22:42 Відповісти
Особенно торкнуло "голосовал и снова буду голосовать за "Самопомощь". Я думал такие недоумки уже вымерли, как мамонты.
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08.09.2021 22:52 Відповісти
"Медведчуки-Аваковы-Ермаки" на свободе..и да Вова ПОКА ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ...но... надолго ли? вот в чем интрига....
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08.09.2021 23:06 Відповісти
Организатор голодомора подох в Киеве от старости,так шо надолго.
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08.09.2021 23:08 Відповісти
Це хто? Косіора і Постишева свої ж і розстріляли...
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09.09.2021 00:59 Відповісти
Це твій однокровка кагановічь
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09.09.2021 10:12 Відповісти
Ну хоч хтось має сидіти, Семен підходящий кандидат)
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08.09.2021 22:37 Відповісти
чорний жарт. Але - справедливий.
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08.09.2021 22:44 Відповісти
Это классический пример судьбы использованного резиноизделия №2
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08.09.2021 23:09 Відповісти
шевченко, ты за кого топил в 2019 году? За зельца? Так чем ты не доволен???? Все как ты хотел, бубачка у власти, мочит вас ,придурков, а вы такие наивные, что не догадывались что так будет??? Или такие тупые? А может надеялись на свой гешефт прибыльный при шмаркле?
Ну вот, выздобулы.....
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08.09.2021 22:38 Відповісти
И что интересно, из приснопамятной "святой троицы" -- Гришин\Семен сидит, Зимин\Соболев язык в зад заткнул и сопит в две дырочки, а Михо\Карлсон улетел домой, но как обычно, обещал когда-нибудь вернуться.
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08.09.2021 22:50 Відповісти
"Михо\Карлсон улетел домой, но как обычно, обещал когда-нибудь вернуться."

Як тільки варення для цього карлсона з'явиться - одразу прилетить.
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08.09.2021 23:03 Відповісти
Я тоже уверен. Это Карлсон летает исключительно когда пахнет вареньем.
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08.09.2021 23:07 Відповісти
змимин готовится уйтина контракт в ЗСУ в ПВО Семенченко півроку сидить у камері, а "Медведчуки-Авакови-Єрмаки" на свободі, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9441
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08.09.2021 23:28 Відповісти
Так хто там тварь кремльовская? Семенченко півроку сидить у камері, а "Медведчуки-Авакови-Єрмаки" на свободі, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5013
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08.09.2021 22:51 Відповісти
ой і мого роботадавця згадали !
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08.09.2021 22:40 Відповісти
Геша, иди рядом присядь. Ты своими тупорылыми отмазками его и так до госизмены подвел.
Народная мудрость гласит по этому поводу:
Сидят два наркомана на берегу речки - обдолбанные, последний забивают.
Вдруг - хоп, мусор сзади:
- Ребят, вы тут труп не видели? Не всплывал?
- Что ты, что ты, какой труп? Иди, нет тут никого.
Сидят дальше, торчат - вдруг, на тебе, всплывает тело около берега.
Один срывается к нему - ножкой его, ножкой и шепчет:
Плыви, братан, плыви - мы тебя отмазали...
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08.09.2021 22:41 Відповісти
Я фігєю не з тебе, дегенерата, а з тої кількості дегенератів, що тебе пролайкали
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09.09.2021 07:27 Відповісти
Як би там не було. По факту. Воювати пішов. Брав участь в зупинці постачання енергетики і товарів на окуповані території. Зліпити можна що завгодно. Тим самим знищити людину. Я за бобрів, що курили біля ЛЕП.
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08.09.2021 22:45 Відповісти
Чому тут дивуватися? У нас сепаратисти та посібники окупантів сидять в парламенті, стають мерами, викладачами вищих навчальних закладів, а їх діти мають пільги при вступі в університети, фінансову допомогу і т.п. Найбільший термін за війну проти України та за участь у терористичному угрупованні ЛДНР призначив суд Чехії громадянину цієї ж країни. А в Україні жоден з них не отримав стільки, а ті, що отримали хоча б щось або ідуть на обмін, або виходять за законом Савченко, або амністія чи ще якась херня. А от якогось АТОшника чи патріота радо засадять за будь-який дріб'язок на максимально можливий термін. А потім дивуються, чому звільняються раніше вмотивовані і справді професійні військові, а нових знайти дедалі важче.
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08.09.2021 22:52 Відповісти
По другому быть не могло здесь правит бабло...Семенченко півроку сидить у камері, а "Медведчуки-Авакови-Єрмаки" на свободі, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7926
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08.09.2021 23:01 Відповісти
ну так этот аферюга семенченко за бабки беНи и привел зеЛю в класти!
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08.09.2021 23:02 Відповісти
Неплохо было бы и женечку к насінню отправить для компании.
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08.09.2021 23:15 Відповісти
Семенченко нужно отпускать, что за бред держать его в тюрьме. Это смелый и решительный человек, таких людей итак единицы. Понятно, что это сигнал всем теневым организациям Украины, что в РБ не лезть. Пусть, мол, сами разбираются. Но у них, без реальных, адекватных действий, нет шансов. Там овцы, а нужны немного волков. Вот чем руководствовался Семенченко, даже если все обвинения против него, являются правдой.
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08.09.2021 23:15 Відповісти
Виноват, невиноват я не знаю, но из его общедоступной биографии можно понять только одно, что он не волк как ты говоришь, а мелкий жулик, который хотел возвыситься, да мозги не те. Сейчас много таких вылазит, под громким словом патриотизм, хотят заработать. Только по сути это мелкие мошенники, которые хотят лавры Ахметова и прочих влиятельных людей, которые на плаву будут всегда ибо умны и хитры, а на деле все будет иначе, их пристрелят или посадят. Это касается и жулья в днр и лнр, всякая шваль к кормушке лезет и считает себя значимым звеном, а на деле обычный быстрозаменяемый мусор.
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08.09.2021 23:34 Відповісти
"Волк" в том смысле, что он способен на поступки и решительные действия. И он это неоднократно доказал. Таких людей и не хватило в РБ для свержения Лукашеску, т.е. людей не с шариками и цветочками, а с более внушительными "аргументами" (вкл. оружие и проф. бойцов, прошедших АТО например)
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08.09.2021 23:49 Відповісти
Да ни на что аферист гришин , кроме самопиара, НЕ СПОСОБЕН!
А заслуги батальона "Донбасс" НИКАКОГО отношения к гришину не имеют! гришин НИКОГДА не воевал сам!
Батальон воевал БЕЗ гришина, и НИКТО из батальона не пришел под суд поддержать самозванца---это о многом говорит)))
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09.09.2021 00:11 Відповісти
агент РФ Медведчук сидит за Гос. измену под домашним арестом! Парадокс...
Такое может только при клоуне зеленском и слуг. Семенченко півроку сидить у камері, а "Медведчуки-Авакови-Єрмаки" на свободі, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1967
За гос. измену и финансирование терроризма Днр-Лнр дают долгий срок в нормальных странах.
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09.09.2021 01:10 Відповісти
'как мы к такому пришли?" - как "наголосував', туда и пришел, вас предупреждали, нечего скулить
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09.09.2021 05:23 Відповісти
Как достали эти порохоботы, везде лезут где надо и где не надо. Порошенко был, есть и до конца жизни останется БАРЫГОЙ! А зеленскому и Ко светит пожизненное за гос. измену!
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09.09.2021 05:29 Відповісти
Баригами залишаєтеся всі ви, хто на нього лив цей бруд. Саме головне, що ця теза вийшла від кацапів, ******** і бені, які привели до влади Косоворотку і ще саме головне, що реальними баригами виявилися вони, Міхукаррлсон присів на посчаду за 20 тисяч баксів і тихенько вже мовчить, нічогісінько не робить, Бені і його слоуги знову засіли на схеми і добивають Україну а ви і далі повторюєте цю брехалкук. Хай вам щастить.
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09.09.2021 10:53 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові. Зеркаль - през, Юля - прем'єр. Україна розквітне
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09.09.2021 06:59 Відповісти
Давай, Ваня, робіть дострокові і робіть Юлю презом. Вову вже зробили? Ваня, а ти забувся, що Юля була також за Вову? Це її вираз про "зубожіння". То вже зубожіння закінчилося, чи ще чекати. Чу там ціни на все?
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09.09.2021 10:54 Відповісти
Хто б оце ще за Грішина вступився,як не його особистий водій,помічник,і коллєґа ! (Коллєґа-шахрай,звісно).
А чи повернув шановний аґєнт НАБУ ,позичені в 2007-11 рр. позичені в "Універсал-банк" і "Альфа-банк" кошти (близько 35 тис. дол.) ?
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09.09.2021 07:41 Відповісти
АГЕНТ !!! А ГДЕ ФУРА С КОРРУПЦИОНЕРАМИ !?)
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09.09.2021 10:35 Відповісти
Так это все поправимо! Придет нормальная власть и ей придется выполнить волю народа - наказать по всей строгости закона зеленых воров и предателей Украины...
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09.09.2021 10:45 Відповісти
Хай цей Євген Шевченко подасть чергову апеляцію по справі ротердам+, може пощастить...
А взагалі то, я не маю радості з того, що з Семеном роблять ці українофобні потвори...
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09.09.2021 12:02 Відповісти
За що боровся - на те і напоровся. Нехай сидить. Може розум поліпшиться.
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09.09.2021 20:25 Відповісти
 
 