Головні новини 8 вересня: новий виток "Вагнергейту", Рада не стала просити статусу союзника США
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CNN опублікував сенсаційний матеріал про "вагнерівців", в ОП кажуть, що це російські фейки, Україна не буде просити статусу головного союзника США поза НАТО, нові карантинні обмеження торкнуться тільки невакцинованих українців, - головні новини 8 вересня.
Новий виток скандалу з "вагнерівцями"
CNN опублікував матеріал, із якого випливає, що операцію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", що зірвалася, проводили з відома і за сприяння спецслужб США. Із повним текстом статті в перекладі можна ознайомитися тут. В Офісі Президента заявили, що це фейк, який грає на руку Крмелю. Мовляв, анонімні джерела CNN не викликають довіри, а сам матеріал - це всього лише переказ старих російських фейків англійською мовою.
Рада не стала просити США про статус союзника поза НАТО
За те, щоб звернутися до Вашингтона з проханням надати цей статус, проголосували всього 24 народних депутати - при тому, що потрібно було 226 голосів. Більшість присутніх утрималися. Таким чином, нардепи дослухалися до заклику влади - не голосувати за звернення їх закликав і міністр закордонних справ Кулеба, який назвав звернення "спробою політичного хайпу", і віцепрем'єр Стефанишина, що оцінила його як "свідому і недалекоглядну політичну диверсію".
В Україні легалізували криптовалюти
Тепер власники віртуальних активів зможуть легально декларувати їх та обмінювати. А міжнародні криптокомпанії - реєструвати в Україні блокчейн-бізнес. Єдиним законним засобом платежу в країні при цьому й надалі залишається гривня, - наголосили в НБУ.
Семенченку продовжили арешт на 2 місяці
Суд задовольнив клопотання прокуратури і залишив Семенченка в СІЗО до початку листопада. Екснардеп голодує вже 41 день. Його захист має намір оскаржити запобіжний захід.
На день народження Татарова з'їхалися силовики, які розслідували його справу
На святі були понад 10 топ-співробітників силових відомств, у тому числі й пов'язані з розслідуванням справи Татарова.
Карантинні обмеження не торкнуться вакцинованих українців
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" епідеміологічних зонах більшість карантинних заходів не будуть застосовуватися до вакцинованих громадян.
Будь ласка, зачекайте...
А де саме встановлено, що статус основного союзника США поза НАТО перешкоджає руху країни до НАТО? Де про це можна прочитати, ознайомитися?
Только у нас на оне эпидемии поднимают налоги и тарифы.
Впрочам это правильно. Может так дойдет, что нужно думать при голосовании
Дави их Вова , дави и пусть идут в сраку , как ты сказал 🤣🤣🤣
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Чому всі забули,що операція була відкладена,що дало час знищити 18міс працю кількох спецслужб?! Хто конкретний виконавець повідомленя,вже не так важливо,бо без перенесеня,у кремля та мінська просто не вистачило часу перешкодити.
«Последний раз мы общались с ним (Лукашенко, - Ред.) по телефону. Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее он сказал мне по телефону: «Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь». Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа», - отметил Зеленский
Хор зелёной плесени получил от подоляка установку на распространение очередной мантры => "Зеленский не виноват". Что, моча ты зелёная, хочется забыть эту историю, она уже стала раздражать?
Знает и не признаёт. А не признаёт потому, что слил(и) операцию. Испугались *****? А может сдача операции - была часть сделки с ним. Если - Да, то какой?!?!? Это, и не только это, бязательно выяснится.
бязательнообязательно
Его медиа продукт крутят на раше,и всему СНГ по росканалам (а это миллионы $!),а оно шкодит потихоньку стране пост президента которой оно занимает!
Ведь ЗеЛОХторат считает,что раз оно за тв не платит,значит и Зе не платят.
Он признался,что звонил ПОСЛЕ,но не признался (пока!) в том,что отдал приказ на перенесение операции на 24 часа,но с рейсами,куда кроме фигурантов нужно было подсадить сотрудников,задержка оказалась достаточной для спуска в унитаз18мес работы!
А кто именно звонил? Вас интересует тело исполнителя,кто набирал номер?
Треба було повернути до Мінська екіпаж + співорбітників спецслужб які грали ролі цівільних.
Думай-те!
Постанова була зареєстрована ще влітку. Про неї знали всі, її підписали зе-слуги. Конгрес США зі свого боку підготував вже відповідний законопроект. А тепер зелені вигадують історії чому цей статус нам не потрібен. Почитайте хоча б які можливості крім військових та дипломатичних він відкриває.
P.S. А де саме встановлено, що статус основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО перешкоджає руху країни до НАТО?
Це питаня чомусь забувають! Але семе це дало час на знищеня 18 місячної роботи спецслужб!