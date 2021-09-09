Затримання в окупованому Криму: Чубаров закликав учасників "Кримської платформи" провести міждержавні консультації. ДОКУМЕНТ

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає президента України Володимира Зеленського та учасників "Кримської платформи" провести міждержавні консультації у зв'язку з нещодавніми затриманнями в Криму.

Відповідний лист він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З метою запобігання катастрофічним наслідкам репресій, що розгортаються в ці дні в Криму щодо корінного кримськотатарського народу, і звільнення всіх кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, Меджліс кримськотатарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках "Кримської платформи" у зв'язку з незаконним затриманням першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова та інших представників корінного кримськотатарського народу", – йдеться в листі.

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Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.