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Міністр спорту Гутцайт не відкидає виклик у збірну українських футболістів, які грають за команди РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр спорту Гутцайт не відкидає виклик у збірну українських футболістів, які грають за команди РФ

Якщо українські футболісти, які виступають у Росії, показуватимуть дуже високий рівень, буде можливість їхнього виклику в національну команду.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в інтерв'ю hromadske.

"Складно відповісти на це питання. Якщо наш гравець - реально сильний і потім буде представляти нашу країну на чемпіонатах світу чи Європи та заб'є один із найважливіших для нас голів, а український стяг буде підійматися у світі чи Європі... Це складне питання, але потрібно дивитися. Якщо це реально сильний футболіст і він допоможе команді пройти далі, щоб Україна була на подіумі, то напевно, щоб Україна була на подіумі", - сказав міністр.

Гутцайт також звернув увагу, що у минулому як спортсмен також мав схожу дилему - виступати за Україну або ж змінити громадянство. Але вирішив залишитися в Україні.

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"Це складне питання, над яким потрібно думати. Складно відразу відповісти на нього. Я взагалі дивлюся і розумію, що є контракти, є гроші. Для мене батьківщина - у серці, і це потрібно розуміти. Не завжди гроші стоять на першому місці для нас. Я був спортсменом і розумів, що у пострадянські часи не було грошей на тренувальні збори, змагання. У мене теж був виклик поїхати у Росію чи у Сполучені Штати, де живе моя родина. Але я обрав не гроші, а жити та працювати на батьківщині. Для кожної людини це виклик, у мене виклик ось такий", - зазначив міністр.

У російському чемпіонаті виступають одразу кілька футболістів, що у минулому грали за збірну України: Ярослав Ракицький ("Зєніт"), Іван Ордець ("Дінамо" Москва), Дмитро Іванісеня ("Крилья Совєтов").

Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній Україні в листопаді 2019-го, посилаючись на політичний фактор під час вибору футболістів у заявку національної команди.

Востаннє виклик у збірну Україну отримували футболісти із чемпіонату Росії ще у 2016 році - Олександр Зінченко ("Уфа") та Богдан Бутко ("Амкар").

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
Шо не міністр - то феєричний дібілоїд.
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09.09.2021 00:48
+28
Спасибо за спорт вне политики, спасибо, падла, за приглашение, спасибо, большой человек, не поддавшийся мобилизации, за все, **** такая, спасибо. Тебе воздастся за это.
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09.09.2021 00:52
+13
А псу не говорили что его мнение никто не спрашивает?Есть тренер сборной и он решает кто будет играть! И таким псам министрам не место вообще на верху казлина !
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09.09.2021 00:54
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Шо не міністр - то феєричний дібілоїд.
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09.09.2021 00:48 Відповісти
Так владу ж вибирали такі ж феєричні 73%, так що не дивно.
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09.09.2021 07:07 Відповісти
ну какой дебелоид... ума хватило на олимпиаду послать пол министерства а тренеров дома оставить...
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09.09.2021 07:29 Відповісти
Або хохлопітек звичайний іншими словами.
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09.09.2021 10:58 Відповісти
Спасибо за спорт вне политики, спасибо, падла, за приглашение, спасибо, большой человек, не поддавшийся мобилизации, за все, **** такая, спасибо. Тебе воздастся за это.
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09.09.2021 00:52 Відповісти
сепар
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09.09.2021 00:52 Відповісти
Так в рашці грають лише кривоногі і відбиті на кшталт Яріка Рахітського, який постійно голи в свої ворота привозить... Мало того, що вата, так ще й грати не вміє!
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09.09.2021 00:53 Відповісти
А псу не говорили что его мнение никто не спрашивает?Есть тренер сборной и он решает кто будет играть! И таким псам министрам не место вообще на верху казлина !
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09.09.2021 00:54 Відповісти
скоріше там подібні проблеми рішає Павелко. Родич, до речі, Наріка з Дніпра.
Все дуже складно в цьому світі.
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09.09.2021 00:56 Відповісти
А з яких пір міністр спорту визначає, хто та звідки буде грати?
Состав збірної - це ексклюзивна прерогатива головного тренера, та тільки його.
Головний тренер відповідає не тільки за рівень гравця, але й за саме головне - командний дух, психологічну подготовку, яка, можливо, ще й важніше, ніж технична чи фізична.
А зрадники з Росії нічого гарного психологічно в команду принести не взмозі - це буде лише розбрід та сварки, бо взагалом збірна має дуже патріотичний настрій.
Тому нехай міністр йде лісом та відповість суспільству про незадовільний виступ спортсменів на Олімпіаді в Токіо.
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09.09.2021 00:55 Відповісти
Ой, якби так... Бо насправді патріотичний настрій - у вболівальників, в торсиди. І футболісти, і функціонери вимушені підкорятися. І не всі функціонери підкоряються. Наприклад, в футьолістів-кротів і підкротячників з кротоферми, коли вони в клубі - патріотизм відсутній як клас. Проявляється лише в збірній.
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09.09.2021 01:01 Відповісти
ну чого, з футболу може й ні, але в багатьох видах спорту з Росії в Україну переїхали спортсмени, наприклад в біатлоні, і нічого. А скільки виїхало з України.
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09.09.2021 00:57 Відповісти
шлехьтецайт
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09.09.2021 01:07 Відповісти
ФІФА,УЄФА,звичайно,ще ті мафіозні угрупування.Але в даному випадку це тільки на користь.Тому що вони не допускають втручання в діяльність футбольних федерацій-асоціацій державних органів.Тобто цей міністр може засунути свої "допущєнія" собі в сраку.
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09.09.2021 01:12 Відповісти
Об украинском футболе надо забыть , пока футболисты и их хозяева не начнут болеть за Украину. А то гроши получают немалые , хозяева на работорговле зарабатывают- на Украину им начхать . И это журналисты могли бы освещать
А вот не читала , чтобы Гутцайт собрал и поздравил параолимпийцев хотя бы квартирами Министр спорта Гутцайт допустил вызов в сборную украинских футболистов, играющих за команды РФ - Цензор.НЕТ 1660
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09.09.2021 01:16 Відповісти
Закрой поддувало, лапоть
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09.09.2021 07:53 Відповісти
Не ведіться! -Запас посиплються «зашквари» , щоб відвести від «вагнергейта»!
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09.09.2021 01:30 Відповісти
Міністр спорту, культури…
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09.09.2021 01:31 Відповісти
Министр спорта Гутцайт допустил вызов в сборную украинских футболистов, играющих за команды РФ - Цензор.НЕТ 8453
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09.09.2021 02:22 Відповісти
Министр свободного времени....
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09.09.2021 10:43 Відповісти
Да а кого там вызывать? Ракицкого, которому уже 32 года? Плюс загуглил статистику- за весь год он не забил ни одного гола и передач только 5.
Хорошо Зинченко уехал оттуда. Поэтому проблем никаких нет, т.к нет и игроков, которые могли бы реально усилить сборную .
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09.09.2021 01:32 Відповісти
Гниду отправить к Ракицкому, на заработки.
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09.09.2021 01:55 Відповісти
В Україні повинно бути введено на законодавчому рівні: всі, хто бажає стати будь яким міністром, повинен він або хто-небуть з його найближчих родичів рік відслужити "на передку", щоб на власній шкірі відчули що таке москалі.
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09.09.2021 03:03 Відповісти
Люто плюсую!Бо патріот швидше стане професіоналом,ніж профі-сепар - патріотом.
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09.09.2021 10:46 Відповісти
Гутцайт-ватник. Не стоит обращать внимание.
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09.09.2021 03:30 Відповісти
гутцайт... бедцайт... оно хоть и спирсмен, но дебильный... хотя... чего взять от человека с двойным-тройным гражданством... оно как помои - просто воняют...
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09.09.2021 04:08 Відповісти
Еще раз убедился, что у власти ватники и дебилы.
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09.09.2021 07:30 Відповісти
Головне почати а там дивись і за трішечки призабуту ідею бандита ахметки про спільну лігу з кацапами заговорять!
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09.09.2021 07:33 Відповісти
Гутцайт допустил вызов в сборную украинских футболистов, играющих за команды РФ/ Гут - хорошо, цайт-время. Лучшее-за последние 100 лет - время и место (Украина) во всём мире для воров-интернационалистов. Гутцайт участвовал в мутных схемах еще до работы министром.- Новый министр спорта фигурирует в уголовном деле о краже миллионов. 08.03.2020.
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09.09.2021 07:43 Відповісти
Авжеж! Він вдягне футболку з українським Кримом і "фашистським" гаслом: "Слава Україні!" - "Героям слава!", за що його на рашці закриють у буцегарню, а дурний міністр очолить компанію по його визволенню. Министр спорта Гутцайт допустил вызов в сборную украинских футболистов, играющих за команды РФ - Цензор.НЕТ 1728
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09.09.2021 07:43 Відповісти
пшло ти нах, недорозвинуте
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09.09.2021 07:46 Відповісти
Шо не тридараст во власти то маланец
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09.09.2021 07:55 Відповісти
У єврея нема Батьківщини,в нього є територія для заробляння грошей і Україну вони вибрали тому,що тут багато лохів і тим "какая разніца". А для цього все підходить--брехня,цинізм,шантаж,шулерство,базікання. шахрайство.
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09.09.2021 07:59 Відповісти
А золото -жовтий ,нержавіючий метал..........
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09.09.2021 10:48 Відповісти
Очередной зеленый болван
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09.09.2021 08:12 Відповісти
То вболівальникам кричати птинхуіло чи кращий друг?
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09.09.2021 08:36 Відповісти
А разве министр может вмешиваться в выбор игроков для сборной? Ответ - конечно нет! За такое ФИФА (УЕФА) будут санкции к нашей федерации и сборной.
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09.09.2021 08:37 Відповісти
Після цих слів така особа не має бути міністром. Або хай само біжить на фронт і повоює із мордором десь рік-два, а потім скаже свою думку по визову спортсменів з московії, які замість окопів поїхали прославляти парашу.
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09.09.2021 09:32 Відповісти
Постепенно зеленый (жабный) болотный камуфляж сползает с этих сексотских фуфлыжников - и они начинают проявляться, своей рашистской сущностью. Хотя - о чем я? Они всегда такими были для меня. И эти посадки боевых генералов и Семенченка, и топое просиживание штанов в Верховной Раде, только лишний раз подчеркивают кто они такие и к чему стремятся. Бандиты. Путинские убийцы.
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09.09.2021 09:53 Відповісти
Підтримую, крім слів про Семенченка, який сам робив все можливе і неможливе, щоб ці малороси прийшли до влади. То нехай там тихенько сидить, бо за його помилки сидять і інші.
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09.09.2021 10:18 Відповісти
Каждый человек в жизни может ошибаться. Семенченко воевал и за это к нему надо относиться по-товарищески. Указать, если он ошибался. Здесь я с Вами соглашусь. Но, что бы он сидел в тюрьме, а Враги в парламенте? У меня нет приличных слов, чтоб передать всю гамму чувств к этой власти мерзавцев. Гебнявых мерзавцев. Ведь они живут и создают какую-то интригу. Ежечасно участвуют в какой-то путинской игре. Замещают собой власть. Позорят страну и так далее.
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09.09.2021 10:37 Відповісти
В ЗАПАС !?)
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09.09.2021 10:33 Відповісти
Ви ще з лугандону запросіть спортсменів. Там, кажуть, в батальоні "сомалі" є нормальні стрільці, а з охоронців "ізоляції" можна підібрати вротаря - миша не проскочить.
Коли до цих могучих ідіотів, які міряють життя медальками і баблом, щось розумне дійде в голову, бо в душі - "чорна діра" або "рускій мір", що, по суті, одне й те саме.
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09.09.2021 11:26 Відповісти
Тема Моргенштерна не раскрыта, а это очень важно для побед сборной.
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09.09.2021 12:41 Відповісти
Министр спорта никакого отношения к УАФ не имеет...так что все это просто дешевый треп
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09.09.2021 16:48 Відповісти
Поц
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09.09.2021 22:12 Відповісти
 
 