Кабмін створив комісію з координації дій у разі диверсій на ядерних об'єктах
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Кабінет Міністрів створив комісію з координації дій учасників державного плану взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади в разі диверсій щодо ядерних установок, матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні 8 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Згідно з додатком до розпорядження, головою комісії буде віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості.
До складу органу увійшли також заступники міністрів захисту довкілля і природних ресурсів, внутрішніх справ, енергетики, оборони, головний державний санітарний лікар, голови Держатомрегулювання та Державного агентства з управління зоною відчуження.
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При Барыге был такой прецедент - какая-то жёлтая газетёнка прописала про какой-то примарный "рост экономики" и потом начался цирк: прошло несколько неделек и Официальная Власть начала загибать пальцы считая "эффективные недели роста экономики". Зелёные, вы не в коровнике - ваши Фокусы видны и что самое смешное , животы начинают болеть уже и на Западе / там уже штурмише байфаль!!!/
Засунь свои "недельки" себе в орало, дятел
Якщо Шапітолій за щось узявся (за науку, освіту, медицину etc) - виникають тривожні думки та погані передчуття стосовно сфери, до якої тягнуть кінцівки.
Але ядерні об'єкти - ...хоча б не трапився якийсь глобальний і невиправний пздць
Все под контролем