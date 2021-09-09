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Новини Політика України
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Кабмін (6261) ядерна безпека (348) диверсія (275)

Кабмін створив комісію з координації дій у разі диверсій на ядерних об'єктах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін створив комісію з координації дій у разі диверсій на ядерних об'єктах

Кабінет Міністрів створив комісію з координації дій учасників державного плану взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади в разі диверсій щодо ядерних установок, матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні 8 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Згідно з додатком до розпорядження, головою комісії буде віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості.

До складу органу увійшли також заступники міністрів захисту довкілля і природних ресурсів, внутрішніх справ, енергетики, оборони, головний державний санітарний лікар, голови Держатомрегулювання та Державного агентства з управління зоною відчуження.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Ну вот реально не хочу предвосхищать события, но встает один вопрос: какого хрена вы это начали? Баканов проведет на атомные станции спецназ рабсии? Шантаж государства жизнью своим гражданам как в рабсии?
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09.09.2021 01:16
+3
От тепер я очкую від такої ініціативи.
Якщо Шапітолій за щось узявся (за науку, освіту, медицину etc) - виникають тривожні думки та погані передчуття стосовно сфери, до якої тягнуть кінцівки.
Але ядерні об'єкти - ...хоча б не трапився якийсь глобальний і невиправний пздць Кабмин создал комиссию по координации действий в случае диверсий на ядерных объектах - Цензор.НЕТ 6658
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09.09.2021 05:52
+2
Оптимистичненько! Вроде как и хорошая новость, да? О том что кто-то думает, заботится о безопасности, вроде как... Но, повеяло от этой новости кладбищем... По крайней мере, у меня такое впечатление от неё.
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09.09.2021 07:07
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очередной штаб
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09.09.2021 01:15 Відповісти
А начальником штабу буде Юзік.
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09.09.2021 08:26 Відповісти
Ну вот реально не хочу предвосхищать события, но встает один вопрос: какого хрена вы это начали? Баканов проведет на атомные станции спецназ рабсии? Шантаж государства жизнью своим гражданам как в рабсии?
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09.09.2021 01:16 Відповісти
Наверное Россия готовится у нас на этих объектах диверсии делать
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09.09.2021 01:19 Відповісти
...иногда, маленькие новостишки, кроют огромный замысел: ведь у Барыги страдал "агрессией", ранний Клоун "заразился", ...теперь временный вакуум, а что если позднему Клоуну не помахать "ядерной дубинкой". Так что этот вброс, очень хорошо палит контору!
При Барыге был такой прецедент - какая-то жёлтая газетёнка прописала про какой-то примарный "рост экономики" и потом начался цирк: прошло несколько неделек и Официальная Власть начала загибать пальцы считая "эффективные недели роста экономики". Зелёные, вы не в коровнике - ваши Фокусы видны и что самое смешное , животы начинают болеть уже и на Западе / там уже штурмише байфаль!!!/
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09.09.2021 05:31 Відповісти
Недоумок, держстат оперирует минимальной временной единицей месяц.
Засунь свои "недельки" себе в орало, дятел
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09.09.2021 06:19 Відповісти
От тепер я очкую від такої ініціативи.
Якщо Шапітолій за щось узявся (за науку, освіту, медицину etc) - виникають тривожні думки та погані передчуття стосовно сфери, до якої тягнуть кінцівки.
Але ядерні об'єкти - ...хоча б не трапився якийсь глобальний і невиправний пздць Кабмин создал комиссию по координации действий в случае диверсий на ядерных объектах - Цензор.НЕТ 6658
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09.09.2021 05:52 Відповісти
Оптимистичненько! Вроде как и хорошая новость, да? О том что кто-то думает, заботится о безопасности, вроде как... Но, повеяло от этой новости кладбищем... По крайней мере, у меня такое впечатление от неё.
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09.09.2021 07:07 Відповісти
Це тіпа як швидко організувати швидко чартери для ЗЕслуг, щоб здриснути з країни? Імітатори.
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09.09.2021 07:22 Відповісти
Охрану стратегических обьектов возглавляет дружбан Авакова- Малюта, он же Боцман, он же Сергей Коротких, бывший белорусский и российский фашист, кгб-ник и фсб-ник.

Все под контролем
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09.09.2021 08:50 Відповісти
 
 