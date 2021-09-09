Кабмін створив комісію з координації дій у разі диверсій на ядерних об'єктах

Кабінет Міністрів створив комісію з координації дій учасників державного плану взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади в разі диверсій щодо ядерних установок, матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні 8 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Згідно з додатком до розпорядження, головою комісії буде віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості.

До складу органу увійшли також заступники міністрів захисту довкілля і природних ресурсів, внутрішніх справ, енергетики, оборони, головний державний санітарний лікар, голови Держатомрегулювання та Державного агентства з управління зоною відчуження.

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