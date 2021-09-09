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Імунолог про види вакцин проти COVID-19: Потрібно робити щеплення будь-якою, інакше в очікуванні уявного Pfizer "делюкс едішн" точно захворієте

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Імунолог про види вакцин проти COVID-19: Потрібно робити щеплення будь-якою, інакше в очікуванні уявного Pfizer

Усі вакцини, які використовуються в Україні, тією чи іншою мірою захищають від коронавірусу. Якщо мета - збереження здоров'я і життя, то потрібно щепитися будь-якою вакциною, яка є в наявності.

Про це в програмі "5 запитань" телеканалу "Дом" заявив лікар-імунолог Борис Донський, передає Цензор.НЕТ.

"Найпростіша відповідь: варто вакцинуватися тією [вакциною], яка зараз вже у вас є. Оскільки поки ви будете чекати якоїсь уявної Pfizer "делюкс едішн", ви захворієте.", - сказав він.

Донський акцентував, що зараз імунологи отримують "цікаві дані" щодо вакцини Sinovac.

Також читайте: МВС і СБУ відкрили близько 80 проваджень через підробку документів про вакцинацію від коронавірусу, - Ляшко

"Вона виходить на велику ефективність у разі мутацій вірусу. Тому що вона дає більш різноманітний імунний захист, ніж РНК-вакцини або векторні. Але це потрібно ще вивчати", — додав експерт.

"Загалом для практичного використання підійде будь-яка вакцина, яка доступна і яка буде наявна через 2-3 тижні для ревакцинації", - резюмував Донський.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Потому что есть шанс, что пока вы будете ждать какой-то воображаемый Pfizer "делюкс едишн", вы заболеете", - сказал он.

Абсолютно нахабна, підла і цинічна брехня та пропаганда.

Вже доведено не лише =гаданнями= "експертів", а й практикою та реальністю, що "привілейовані" точно так само можуть хворіти. Жодна вакцинка НЕ ЗАХИЩАЄ від зараження.
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09.09.2021 05:01
+9
Иммунолог о видах вакцин от COVID-19: Нужно прививаться любой, иначе в ожидании воображаемого "Pfizer "делюкс едишн" точно заболеешь - Цензор.НЕТ 3059
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09.09.2021 02:24
+9
Я это....как там? "Бессимптомно больной" Иммунолог о видах вакцин от COVID-19: Нужно прививаться любой, иначе в ожидании воображаемого "Pfizer "делюкс едишн" точно заболеешь - Цензор.НЕТ 2137
Хотя до н.э.* назывался просто "здоровым".

*до н.э.- "до начала эпидемии" имею ввиду))
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09.09.2021 03:18
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Ну правильно "Pfizer "делюкс едишн" для элит нужно ещё сохранить. А то ещё подхватят чего. Или все уже отболели(время пиара на этом прошло Иммунолог о видах вакцин от COVID-19: Нужно прививаться любой, иначе в ожидании воображаемого "Pfizer "делюкс едишн" точно заболеешь - Цензор.НЕТ 3340). Хотя где они могут подхватить ковид? В общественном транспорте не ездят, по магазинам не ходят. Я всегда подозревал, а теперь почти факт- официанты, скорей всего, плюют им в еду Иммунолог о видах вакцин от COVID-19: Нужно прививаться любой, иначе в ожидании воображаемого "Pfizer "делюкс едишн" точно заболеешь - Цензор.НЕТ 3340
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09.09.2021 01:50 Відповісти
ты чего несешь? больное ты на голову! С логикой дружишь, нет вопрос в другом, ты живешь в реальном мире?
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09.09.2021 02:59 Відповісти
Я это....как там? "Бессимптомно больной" Иммунолог о видах вакцин от COVID-19: Нужно прививаться любой, иначе в ожидании воображаемого "Pfizer "делюкс едишн" точно заболеешь - Цензор.НЕТ 2137
Хотя до н.э.* назывался просто "здоровым".

*до н.э.- "до начала эпидемии" имею ввиду))
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09.09.2021 03:18 Відповісти
да это вроде парень немного сам больной - вон что ниже высрал Иммунолог о видах вакцин от COVID-19: Нужно прививаться любой, иначе в ожидании воображаемого "Pfizer "делюкс едишн" точно заболеешь - Цензор.НЕТ 6310
еще и совок кажись
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09.09.2021 07:25 Відповісти
От ви дивакі..
Вкотре впевнююсь обмеженості знань загальної більшості, особливо в медицині.
Щось почнуть вигадувати. Висміювати.
Якщо вам невідомий такий термін, то почитайте.
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09.09.2021 08:49 Відповісти
Не можна бути "безсимптомно хворим". Хвороба - це і є прояв симптомів.
Можна бути безсимптомним носієм, необов'язково заразним. Але це ще треба довести для окремо взятої людини.
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09.09.2021 09:19 Відповісти
Хто вам сказав таку фігню ?
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09.09.2021 09:20 Відповісти
Що для тебе фігня? Прочитай визначення терміну "хвороба".
"Безсимптомно хворий" - це як "суха вода". Оксюморон.
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09.09.2021 09:25 Відповісти
Зайвохромосомний! Є безліч безсимптомних хвороб, наприклад - остеопороз.
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09.09.2021 10:53 Відповісти
Це респіраторна хвороба?
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09.09.2021 11:02 Відповісти
Остеопоро́з - хронически прогрессирующее системное, обменное заболевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при других заболеваниях, который характеризуется снижением плотности костей, нарушением их микроархитектоники и усиление хрупкости по причине нарушения метаболизма костной ткани с преобладанием катаболизма над процессами костеобразования, снижением прочности кости и повышением риска переломов.

Снижение плотности костей и так далее по тексту это по-твоему не симптомы, имбецил?
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09.09.2021 11:03 Відповісти
вы бы не оскорбляли людей и не комментировали то, где вы полный ноль!
Единственный симптом остеопороза, который проявляется - это перелом. Изредка боли в костях.
"снижение плотности костей, нарушение их микроархитектоники и усиление хрупкости" - это рентгенологические признаки, который вы никак не почувствуете.
Поэтому имбецил скорее вы, чем он.
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09.09.2021 16:11 Відповісти
Мокша. Те що ти юзаєш Вікі не означає, що ти розумієш прочитане.
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10.09.2021 17:01 Відповісти
Це питання, хто тобі навішав на вуха фігню про те, що можна "безсимптомно хворіти"? Продавці вакцин?
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09.09.2021 09:26 Відповісти
Скільки хворих на гепатит С повірили твоїм казочкам?
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09.09.2021 12:57 Відповісти
научись разговаривать а то пахнет парашей от тебя, ну это твое дело, где ты был или сидел
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10.09.2021 21:36 Відповісти
Иммунолог о видах вакцин от COVID-19: Нужно прививаться любой, иначе в ожидании воображаемого "Pfizer "делюкс едишн" точно заболеешь - Цензор.НЕТ 3059
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09.09.2021 02:24 Відповісти
ру ресурс? понятно свами
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09.09.2021 03:02 Відповісти
PicUA - ру ресурс? Серйозно?
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09.09.2021 04:48 Відповісти
ахаха, даже если и сру ресурс был бы, то знаешь просто как картинку искать? пишешь в гугле напр - жуков-говно(ну, тот, Мясник), и тебе находит 50 картинок - берешь которая подходит те - и вставляешь, но она может быть от ресурса даже хоть "жуковговно.ком.итал" - то это же не значит шо я итальянец?
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09.09.2021 07:23 Відповісти
увы гугл тебя не поддерживает, может у тебя собственный гугл есть и мир? Что ты здесь забыл?
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10.09.2021 21:34 Відповісти
Да у всех вакцин эффект воображаемый. Этот донской и сам точно не знает что да как. Короче,уколитесь-хуже не должно быть. А там будь что будет.
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09.09.2021 03:34 Відповісти
приняв неизбежное, обретаешь покой
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09.09.2021 03:49 Відповісти
Потому что есть шанс, что пока вы будете ждать какой-то воображаемый Pfizer "делюкс едишн", вы заболеете", - сказал он.

Абсолютно нахабна, підла і цинічна брехня та пропаганда.

Вже доведено не лише =гаданнями= "експертів", а й практикою та реальністю, що "привілейовані" точно так само можуть хворіти. Жодна вакцинка НЕ ЗАХИЩАЄ від зараження.
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09.09.2021 05:01 Відповісти
А мировая статистика в вашу "практику та реальнiсть" входит, или у вас своя реальность?
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09.09.2021 13:41 Відповісти
Признался что ни хрена не изучено. Еще и на другие вакцины прогнал. Видно свинофак срок хранения заканчивается.
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09.09.2021 05:37 Відповісти
Иммунолог о видах вакцин от COVID-19: Нужно прививаться любой, иначе в ожидании воображаемого "Pfizer "делюкс едишн" точно заболеешь - Цензор.НЕТ 3286
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09.09.2021 05:56 Відповісти
Не хочеться Вас розчаровувати, але для України дані Швейцарії навряд підійдуть. Рівень медичного обслуговування найвищий у світі., високий особистий рівень відповідальності громадян, раннє виявлення більшості хронічних хвороб, повноцінний раціон харчування та свідомий здоровий спосіб життя більшості населення забезпечує високий природній імунітет. Для України жоден з факторів не властивий.
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09.09.2021 07:03 Відповісти
Козломойский жи* в Швейцарии и шо? Жирная наглая жадная свинья. Иммунолог о видах вакцин от COVID-19: Нужно прививаться любой, иначе в ожидании воображаемого "Pfizer "делюкс едишн" точно заболеешь - Цензор.НЕТ 8124 каков был такой и подохнет)
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09.09.2021 07:20 Відповісти
Та я не агітую ні "за", ні "проти".
Я сам у сумнівах.

Просто привів факти.
Впевнено знаю одне - здоровий спосіб життя і гарний настрій - дуже корисно.
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09.09.2021 07:58 Відповісти
Иммунолог о видах вакцин от COVID-19: Нужно прививаться любой, иначе в ожидании воображаемого "Pfizer "делюкс едишн" точно заболеешь - Цензор.НЕТ 3464
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09.09.2021 05:57 Відповісти
Швейцария, где нет прививок и нет масочных режимов, в 30 раз лучше повсеместно привитого лучшими вакцинами Израиля.
От коронавируса наиболее страдают страны с максимальной вакцинацией.
Иммунолог о видах вакцин от COVID-19: Нужно прививаться любой, иначе в ожидании воображаемого "Pfizer "делюкс едишн" точно заболеешь - Цензор.НЕТ 6417
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09.09.2021 06:02 Відповісти
1. Хто сказав, що у Швейцарфї прививок немає?
2. Хто сказав, що у Індії, Бразилії, Туреччині, Колумбії чи Ірані високий рівень вакцинації?
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09.09.2021 08:25 Відповісти
зебил?
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09.09.2021 08:48 Відповісти
Зебіл - той, хто дає статистику захворівших, але при цьому не дає статистику смертності...
У тій же Британії купа хворих, а смертність в рази менша, ніж торік - бо привиті легше переносять.
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09.09.2021 08:52 Відповісти
Я нижче писав - що це тільки статистика, факти. І я не агітую ні за, ні проти.
А що є правильно - я не знаю.

Я не знаю статистики, що вакцина хоч якось допомога. Тільки балачки. Але й не знаю зворотного.
А факти є факти.

А попередній Ваш пост був, м'яко кажучи, нелогічним.
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09.09.2021 09:00 Відповісти
Чому нелогічним? Ви наводите список країн, де найбільше хворих, але виділяєте тільки США і країни Європи... У той же час у Індії чи там Бразилії вакцинацій ну дуже мало і хворих багато...
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09.09.2021 09:03 Відповісти
А ще треба враховувати усі маніпуляції з протоколами обробки плр-тестів.
Зараз у вакцинованого тест нічого не знайде, давши негативний результат. Тому, звичайно, діагноз ковід в цьому випадку ніхто не поставить.
Взагалі уся статистика по коронавірусу, отримана за результатами фуфлотестів, не є достовірною. Але про це в дебіловізору рабам офіційної риторики не розкажуть.
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09.09.2021 09:22 Відповісти
Ага, Гейтс з рептилоїдами усіх купили Імунолог про види вакцин проти COVID-19: Потрібно робити щеплення будь-якою, інакше в очікуванні уявного Pfizer "делюкс едішн" точно захворієте - Цензор.НЕТ 1787 Чи це всесвітній зговір лікарів?))

А на ділі, у мене кілька знайомих (старшого віку) у лікарні під ШВЛ лежали... До того за свої 30+ років життя я не знав жодного випадку, щоб від пневмонії лежали під ШВЛ, а зараз масово це!
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09.09.2021 09:28 Відповісти
Лікарям, щоб виконувати той чи інший протокол, виданий зверху, потрібен зговір? Що ти мелеш, дикун?

"А на ділі, у мене кілька знайомих (старшого віку) у лікарні під ШВЛ лежали"

А до 2020 року на ШВЛ ніхто не потрапляв чи що? І як встановлено, що причиною дихальної недостатності є саме "ковід"?

"До того за свої 30+ років життя я не знав жодного випадку, щоб від пневмонії лежали під ШВЛ, а зараз масово це!"

Масово? Тому що так сказали в зомбоящику?
Це дуже поганий "аргумент". Хибний. "Цього раніше не було, то й далі не має бути". Ти за своє життя не знатимеш випадку, коли ти мертвий. Але це не означає, що ти безсмертний.
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09.09.2021 09:37 Відповісти
У мене у мами пневмонія була уже 4 чи 5 разів... Все обходилося антибіотиками на дому, тому я знаю, як це...

А інформацію я беру не з тєліка тупого, а від перехворівших знайомих... Вони реально без ШВЛ дихати не могли. Ну це факт!

І так, навіть під час H1N1, який масово давав пневмонію, під ШВЛ лежали одиниці...
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09.09.2021 09:44 Відповісти
"І так, навіть під час H1N1, який масово давав пневмонію, під ШВЛ лежали одиниці"

Є докази цим словам? Власне H1N1 хворіли одиниці, тому про що може бути мова.

"А інформацію я беру не з тєліка тупого, а від перехворівших знайомих... Вони реально без ШВЛ дихати не могли. "

Можна було б в кисневу маску подихати. Особливо, як би в протоколі "лікування" не було експериментальних препаратів, які блокують функцію дихання.
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09.09.2021 09:50 Відповісти
Знайомих на ШВЛ перевели, коли киснева маска не допомагала вже... На кисні ще быльше знайомих перенесли (без ШВЛ). Але є й такі, хто взагалі переніс легко, як простуду!

Які експериментальні препарати? Тут не Дойчланд, тут Україна! Тут симптоматичне лікування (парацетамол/мефенамінка+від кашлю) було і все!
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09.09.2021 09:58 Відповісти
Ну антибіотики ще при пневмонії...
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09.09.2021 09:59 Відповісти
От і дізнавайся, що то за "антибіотики". Бо батько мого знайомого, як раз після тих "антибіотиків" кінською дозою і потрапив на ШВЛ. Хоча в лікарню потрапив без симптомів жодних, і взагалі із серцем. Але через 3 дні "легені згоріли". Ну це й не дивно: ШВЛ вбиває при інтерстиційній пневмонії.
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09.09.2021 10:15 Відповісти
В 2019 році від пневмонії померло на планеті 4 мільйони людей. Думаєш, їм усім легко дихалося перед смертю? Та тобі було плювати на ці жертви, бо команди з дебіловізору "хвилюватися та перейматися" тоді не надходило.
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09.09.2021 09:38 Відповісти
Не ври. До 4 млн. там ох как далеко.
Імунолог про види вакцин проти COVID-19: Потрібно робити щеплення будь-якою, інакше в очікуванні уявного Pfizer "делюкс едішн" точно захворієте - Цензор.НЕТ 9426
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09.09.2021 14:17 Відповісти
"Чому нелогічним? Ви наводите список країн, де найбільше хворих, але виділяєте тільки США і країни Європи... У той же час у Індії чи там Бразилії вакцинацій ну дуже мало і хворих багато.."

Потому что приведён факт, из которого следует, что вакцинация не влияет на уровень заболеваемости
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09.09.2021 10:22 Відповісти
Тут все не однозначно. Данія вже вийшла з карантину. Більше 80% жителів цієї країни провакциновані. В них дуже мало помирає людей і захворюваність невелика.
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10.09.2021 22:02 Відповісти
Чудеса вакцинации

Вакцину вкололи- и стал супермен,
Теперь моя гордость почти до колен
Гипнозом владею, Вай Фай раздаю
И третью вакцину от дельты колю!...
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09.09.2021 06:23 Відповісти
Моня, вакцину варите?
Вакцна прошлое- справки штампую!
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09.09.2021 06:25 Відповісти
Она выходит на большую эффективность при мутациях вируса. Потому что Sinovac дает более разнообразную иммунную защиту, чем РНК-вакцины или векторные. Но это нужно еще изучать", - добавил эксперт. Источник: https://censor.net/ru/n3287187\\\\\\\\\\\\

Хитер врач - если обосремся, то это просто мы еще не изучили, а сказали, думая шо изучим Иммунолог о видах вакцин от COVID-19: Нужно прививаться любой, иначе в ожидании воображаемого "Pfizer "делюкс едишн" точно заболеешь - Цензор.НЕТ 8097
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09.09.2021 07:17 Відповісти
Сегодня Байден что-то расскажет, о новой/старой стратегии борьбы с этим вирусом. Наверное, надо как-то оправдать провальную вакцинацию.
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09.09.2021 07:20 Відповісти
какая-то странная картинка получается. в США вакцинировано уже больше половины взрослого населения, а первую вакцину получили уже чуть ли не 70% взрослого населения. но при этом COVID лютует не меньше, чем на паРаше, где вакцинированных нет, ну если не считать вакцинированным те несколько процентов, уколовшихся "шмурдяком Х".
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09.09.2021 08:17 Відповісти
Шмурдяком у них мільйонів 10 укололись - інша справа, що уколоті спутніком=неуколоті)) Доведено Кісєльовим у лікарні))
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09.09.2021 08:26 Відповісти
начебто пфайзер, який ще будуть клінічно досліджувати принаймні до 2023 року, чимось кращий
в Ізраїлі вже необхідність 4 дози оголосили, що говорить про "неймовірну ефективність"
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09.09.2021 09:24 Відповісти
Все вакцины, используемые в Украине, в той или иной степени защищают от коронавируса.Источник: https://censor.net/ru/n3287187

В том то и дело...что в той или иной...а степени бывают и отрицательными..
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09.09.2021 08:30 Відповісти
"В общем-то, для практического использования подойдет любая вакцина, которая доступна и которая будет в наличии через 2-3 недели для ревакцинации", - резюмировал Донской.
И ключевое Імунолог про види вакцин проти COVID-19: Потрібно робити щеплення будь-якою, інакше в очікуванні уявного Pfizer "делюкс едішн" точно захворієте - Цензор.НЕТ 2494 - Но это нужно еще изучать", - добавил эксперт.
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09.09.2021 09:16 Відповісти
Чуваку явно китайцы заплатили за рекламу синовака...
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09.09.2021 08:31 Відповісти
это типа вместо аспирина , можно и пурген,имунологический дебилизм .
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09.09.2021 09:14 Відповісти
Ну заболееш и дальше...будет естесвенный иммунитет на год или на два..а далее вирус мутирует и опять...
После прививки вообще будешь постоянно болеть или каждые 3 месяца шмурдяк колоть
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09.09.2021 09:30 Відповісти
Клеточный иммунитет работает всю жизнь. С разной силой, конечно: зависит от образа жизни и других факторов.
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09.09.2021 09:39 Відповісти
не учитывают еще процент ВИЧ инфецированных..тут вообще статистика молчит..вот они наверное и попадают на ИВЛ или на кладбище
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09.09.2021 09:41 Відповісти
а билл гейтс чем привился?
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09.09.2021 11:00 Відповісти
так давайте мы вас - тварей - кислым борщем привьем.... да какая разница???????
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09.09.2021 12:52 Відповісти
Самой эффективной от дельты, по свежим данным, является "Модерна", но она в стране уже заканчивается, осталось только на ревакцинацию тех, кто получил первый укол. А так, я бы сказал, прививаться стоит Пфайзером или Астразенекой, но не китайской фигней. (Сам успел привиться Модерной)
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09.09.2021 13:43 Відповісти
 
 