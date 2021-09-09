Імунолог про види вакцин проти COVID-19: Потрібно робити щеплення будь-якою, інакше в очікуванні уявного Pfizer "делюкс едішн" точно захворієте

Усі вакцини, які використовуються в Україні, тією чи іншою мірою захищають від коронавірусу. Якщо мета - збереження здоров'я і життя, то потрібно щепитися будь-якою вакциною, яка є в наявності.

Про це в програмі "5 запитань" телеканалу "Дом" заявив лікар-імунолог Борис Донський, передає Цензор.НЕТ.

"Найпростіша відповідь: варто вакцинуватися тією [вакциною], яка зараз вже у вас є. Оскільки поки ви будете чекати якоїсь уявної Pfizer "делюкс едішн", ви захворієте.", - сказав він.

Донський акцентував, що зараз імунологи отримують "цікаві дані" щодо вакцини Sinovac.

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"Вона виходить на велику ефективність у разі мутацій вірусу. Тому що вона дає більш різноманітний імунний захист, ніж РНК-вакцини або векторні. Але це потрібно ще вивчати", — додав експерт.

"Загалом для практичного використання підійде будь-яка вакцина, яка доступна і яка буде наявна через 2-3 тижні для ревакцинації", - резюмував Донський.