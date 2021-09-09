Імунолог про види вакцин проти COVID-19: Потрібно робити щеплення будь-якою, інакше в очікуванні уявного Pfizer "делюкс едішн" точно захворієте
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Усі вакцини, які використовуються в Україні, тією чи іншою мірою захищають від коронавірусу. Якщо мета - збереження здоров'я і життя, то потрібно щепитися будь-якою вакциною, яка є в наявності.
Про це в програмі "5 запитань" телеканалу "Дом" заявив лікар-імунолог Борис Донський, передає Цензор.НЕТ.
"Найпростіша відповідь: варто вакцинуватися тією [вакциною], яка зараз вже у вас є. Оскільки поки ви будете чекати якоїсь уявної Pfizer "делюкс едішн", ви захворієте.", - сказав він.
Донський акцентував, що зараз імунологи отримують "цікаві дані" щодо вакцини Sinovac.
"Вона виходить на велику ефективність у разі мутацій вірусу. Тому що вона дає більш різноманітний імунний захист, ніж РНК-вакцини або векторні. Але це потрібно ще вивчати", — додав експерт.
"Загалом для практичного використання підійде будь-яка вакцина, яка доступна і яка буде наявна через 2-3 тижні для ревакцинації", - резюмував Донський.
Будь ласка, зачекайте...
Хотя до н.э.* назывался просто "здоровым".
*до н.э.- "до начала эпидемии" имею ввиду))
еще и совок кажись
Вкотре впевнююсь обмеженості знань загальної більшості, особливо в медицині.
Щось почнуть вигадувати. Висміювати.
Якщо вам невідомий такий термін, то почитайте.
Можна бути безсимптомним носієм, необов'язково заразним. Але це ще треба довести для окремо взятої людини.
"Безсимптомно хворий" - це як "суха вода". Оксюморон.
Снижение плотности костей и так далее по тексту это по-твоему не симптомы, имбецил?
Единственный симптом остеопороза, который проявляется - это перелом. Изредка боли в костях.
"снижение плотности костей, нарушение их микроархитектоники и усиление хрупкости" - это рентгенологические признаки, который вы никак не почувствуете.
Поэтому имбецил скорее вы, чем он.
Абсолютно нахабна, підла і цинічна брехня та пропаганда.
Вже доведено не лише =гаданнями= "експертів", а й практикою та реальністю, що "привілейовані" точно так само можуть хворіти. Жодна вакцинка НЕ ЗАХИЩАЄ від зараження.
Я сам у сумнівах.
Просто привів факти.
Впевнено знаю одне - здоровий спосіб життя і гарний настрій - дуже корисно.
От коронавируса наиболее страдают страны с максимальной вакцинацией.
2. Хто сказав, що у Індії, Бразилії, Туреччині, Колумбії чи Ірані високий рівень вакцинації?
У тій же Британії купа хворих, а смертність в рази менша, ніж торік - бо привиті легше переносять.
А що є правильно - я не знаю.
Я не знаю статистики, що вакцина хоч якось допомога. Тільки балачки. Але й не знаю зворотного.
А факти є факти.
А попередній Ваш пост був, м'яко кажучи, нелогічним.
Зараз у вакцинованого тест нічого не знайде, давши негативний результат. Тому, звичайно, діагноз ковід в цьому випадку ніхто не поставить.
Взагалі уся статистика по коронавірусу, отримана за результатами фуфлотестів, не є достовірною. Але про це в дебіловізору рабам офіційної риторики не розкажуть.
А на ділі, у мене кілька знайомих (старшого віку) у лікарні під ШВЛ лежали... До того за свої 30+ років життя я не знав жодного випадку, щоб від пневмонії лежали під ШВЛ, а зараз масово це!
"А на ділі, у мене кілька знайомих (старшого віку) у лікарні під ШВЛ лежали"
А до 2020 року на ШВЛ ніхто не потрапляв чи що? І як встановлено, що причиною дихальної недостатності є саме "ковід"?
"До того за свої 30+ років життя я не знав жодного випадку, щоб від пневмонії лежали під ШВЛ, а зараз масово це!"
Масово? Тому що так сказали в зомбоящику?
Це дуже поганий "аргумент". Хибний. "Цього раніше не було, то й далі не має бути". Ти за своє життя не знатимеш випадку, коли ти мертвий. Але це не означає, що ти безсмертний.
А інформацію я беру не з тєліка тупого, а від перехворівших знайомих... Вони реально без ШВЛ дихати не могли. Ну це факт!
І так, навіть під час H1N1, який масово давав пневмонію, під ШВЛ лежали одиниці...
Є докази цим словам? Власне H1N1 хворіли одиниці, тому про що може бути мова.
"А інформацію я беру не з тєліка тупого, а від перехворівших знайомих... Вони реально без ШВЛ дихати не могли. "
Можна було б в кисневу маску подихати. Особливо, як би в протоколі "лікування" не було експериментальних препаратів, які блокують функцію дихання.
Які експериментальні препарати? Тут не Дойчланд, тут Україна! Тут симптоматичне лікування (парацетамол/мефенамінка+від кашлю) було і все!
Потому что приведён факт, из которого следует, что вакцинация не влияет на уровень заболеваемости
Вакцину вкололи- и стал супермен,
Теперь моя гордость почти до колен
Гипнозом владею, Вай Фай раздаю
И третью вакцину от дельты колю!...
Вакцна прошлое- справки штампую!
Хитер врач - если обосремся, то это просто мы еще не изучили, а сказали, думая шо изучим
в Ізраїлі вже необхідність 4 дози оголосили, що говорить про "неймовірну ефективність"
В том то и дело...что в той или иной...а степени бывают и отрицательными..
И ключевое - Но это нужно еще изучать", - добавил эксперт.
После прививки вообще будешь постоянно болеть или каждые 3 месяца шмурдяк колоть