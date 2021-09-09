У Москві активістка Кречетова вийшла на пікет на підтримку кримських татар - її заарештували на 16 діб

Тверський районний суд столиці РФ Москви заарештував активістку Ганну Кречетову на 16 діб за одиночний пікет на підтримку нещодавно затриманих кримських татар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Адміністративний арешт 50-річній Ганні Кречетовій призначили за статтею про повторне порушення правил проведення пікетів.

Картка справи опублікована на сайті суду, пише "Новая газета". За її відомостями, 6 вересня Кречетова вийшла на одиночний пікет до будівлі Адміністрації президента Росії в Москві. Вона тримала плакат на підтримку кримських татар, заарештованих того ж дня в анексованому Криму. "Не можна переслідувати цілі народи", - свідчив напис на плакаті.

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Суд вважав, що захід потребував узгодження. Сама Кречетова не визнала провину.

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

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