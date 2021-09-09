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арешт (1629) Москва (1103) пікет (322) кримські татари (1969)

У Москві активістка Кречетова вийшла на пікет на підтримку кримських татар - її заарештували на 16 діб

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У Москві активістка Кречетова вийшла на пікет на підтримку кримських татар - її заарештували на 16 діб

Тверський районний суд столиці РФ Москви заарештував активістку Ганну Кречетову на 16 діб за одиночний пікет на підтримку нещодавно затриманих кримських татар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Адміністративний арешт 50-річній Ганні Кречетовій призначили за статтею про повторне порушення правил проведення пікетів.

Картка справи опублікована на сайті суду, пише "Новая газета". За її відомостями, 6 вересня Кречетова вийшла на одиночний пікет до будівлі Адміністрації президента Росії в Москві. Вона тримала плакат на підтримку кримських татар, заарештованих того ж дня в анексованому Криму. "Не можна переслідувати цілі народи", - свідчив напис на плакаті.

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Суд вважав, що захід потребував узгодження. Сама Кречетова не визнала провину.

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

Також читайте: Окупанти відпустили колишнього члена Меджлісу Менсеітова, він перебуває вдома, - правозахисники

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
И это за одиночный пикет. Мда...


По Москве безлюдной черный мерин мчится,

В нём царёк паскудный едет и глумится,
Всё поперекрыли, вымерла столица -
Путин всех боится, Путин всех боится!

На ковёр ступает - страшно оступиться,

Руки пожимают каменные лица,
То ли балка рухнет, то ль кирпич свалится -
Путин всех боится, Путин всех боится!

Деньги и дочурок сплавил заграницу,

Мало ль кто из чурок вздумает жениться…
Титульная нация на Руси полиция,
Где там демонстрация?! Путин всех боится!

Москвичи и гости загнанной столицы

Из-за занавесок в окна, как в бойницы,
Смотрят и решают чем пульнуть решиться,
Может, телевизором, иль утюг сгодится?

Ни собак, ни кошек, ни чирикнет птица,

Всех арестовали - Путин всех боится!
Третий срок - тюремный, вот он и глумится,
Что с таким водиться? Он же всех боится!(с)
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09.09.2021 01:57
+7
Удивили аргументы суда..пикет не согласован!!?? С кем!? С Х...лом!!!???
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09.09.2021 07:34
+7
чудова країна - погоджувати одиночний пікет ! а наша вата ще досі тут ? валіть в кацапстан там все як ви любите !
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09.09.2021 07:41
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И это за одиночный пикет. Мда...


По Москве безлюдной черный мерин мчится,

В нём царёк паскудный едет и глумится,
Всё поперекрыли, вымерла столица -
Путин всех боится, Путин всех боится!

На ковёр ступает - страшно оступиться,

Руки пожимают каменные лица,
То ли балка рухнет, то ль кирпич свалится -
Путин всех боится, Путин всех боится!

Деньги и дочурок сплавил заграницу,

Мало ль кто из чурок вздумает жениться…
Титульная нация на Руси полиция,
Где там демонстрация?! Путин всех боится!

Москвичи и гости загнанной столицы

Из-за занавесок в окна, как в бойницы,
Смотрят и решают чем пульнуть решиться,
Может, телевизором, иль утюг сгодится?

Ни собак, ни кошек, ни чирикнет птица,

Всех арестовали - Путин всех боится!
Третий срок - тюремный, вот он и глумится,
Что с таким водиться? Он же всех боится!(с)
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09.09.2021 01:57 Відповісти
О чем говорить, если в мордоре за пустые плакаты пакуют.
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09.09.2021 02:07 Відповісти
Щось слабенько перднув,даже не булькнуло.Ану,піднатужся.
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09.09.2021 07:03 Відповісти
16 суток не бывает, максимум 15
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09.09.2021 06:50 Відповісти
В казламордии все бывает
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09.09.2021 07:31 Відповісти
Не бывает
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09.09.2021 07:45 Відповісти
откуда такая уверенность ? у кацапов за это вроде до двух месяцев админареста . таки может быть и 16 и 20
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09.09.2021 08:04 Відповісти
Для БОМЖей 30 суток, а для админов 15
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09.09.2021 08:44 Відповісти
В Украине так же
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09.09.2021 08:46 Відповісти
Нет. https://mos-gorsud.ru/rs/tverskoj/services/cases/admin/details/bb6e7550-1071-11ec-bf55-730036c6f869?respondent=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.9, 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Кречетову Анну Валерьевну, 23 сентября 1970 года рождения, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде административного ареста на срок 16 (шестнадцать) суток.
Срок административного наказания исчислять Кречетовой А.В. с момента её фактического задержания, то есть с 16 часов 25 минут 6 сентября 2021 года.
Возложить исполнение постановления на сотрудников полиции ОП Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по гор. Москве.
Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Тверской районный суд гор. Москвы в течение десяти суток со дня получения копии постановления.
Судья:
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09.09.2021 09:30 Відповісти
Удивили аргументы суда..пикет не согласован!!?? С кем!? С Х...лом!!!???
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09.09.2021 07:34 Відповісти
Свободная страна, ***.
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09.09.2021 07:35 Відповісти
чудова країна - погоджувати одиночний пікет ! а наша вата ще досі тут ? валіть в кацапстан там все як ви любите !
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09.09.2021 07:41 Відповісти
. помню только зеля взошёл на царство у нас несовершеннолетнюю где то на западной за такой пикет привлекли. да и уже заранее предупреждают . что все кто вздумает весной-зимой выражать недовольство властью агенты путина . таки у кацапов тоже не в первый год путина начали хватать .
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09.09.2021 08:12 Відповісти
А СОБЧАК УЖЕ ЗАБЫЛА КАК ХЙЛО ЕЁ ПАПКУ ПОДСТАВИЛ НАСМЕРТЬ !!!
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09.09.2021 07:51 Відповісти
у рашенфашистов с активистами разговор короткий - за шкирку и в кутузку. Дальше как их учат - был бы человек, а статья найдется.
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09.09.2021 08:01 Відповісти
Трусливая и подлая страна с мерзкими и гадкими правителями.
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09.09.2021 10:22 Відповісти
 
 