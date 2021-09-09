У Москві активістка Кречетова вийшла на пікет на підтримку кримських татар - її заарештували на 16 діб
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Тверський районний суд столиці РФ Москви заарештував активістку Ганну Кречетову на 16 діб за одиночний пікет на підтримку нещодавно затриманих кримських татар.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Адміністративний арешт 50-річній Ганні Кречетовій призначили за статтею про повторне порушення правил проведення пікетів.
Картка справи опублікована на сайті суду, пише "Новая газета". За її відомостями, 6 вересня Кречетова вийшла на одиночний пікет до будівлі Адміністрації президента Росії в Москві. Вона тримала плакат на підтримку кримських татар, заарештованих того ж дня в анексованому Криму. "Не можна переслідувати цілі народи", - свідчив напис на плакаті.
Суд вважав, що захід потребував узгодження. Сама Кречетова не визнала провину.
Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.
Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.
Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.
Будь ласка, зачекайте...
По Москве безлюдной черный мерин мчится,
В нём царёк паскудный едет и глумится,
Всё поперекрыли, вымерла столица -
Путин всех боится, Путин всех боится!
На ковёр ступает - страшно оступиться,
Руки пожимают каменные лица,
То ли балка рухнет, то ль кирпич свалится -
Путин всех боится, Путин всех боится!
Деньги и дочурок сплавил заграницу,
Мало ль кто из чурок вздумает жениться…
Титульная нация на Руси полиция,
Где там демонстрация?! Путин всех боится!
Москвичи и гости загнанной столицы
Из-за занавесок в окна, как в бойницы,
Смотрят и решают чем пульнуть решиться,
Может, телевизором, иль утюг сгодится?
Ни собак, ни кошек, ни чирикнет птица,
Всех арестовали - Путин всех боится!
Третий срок - тюремный, вот он и глумится,
Что с таким водиться? Он же всех боится!(с)
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.9, 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Кречетову Анну Валерьевну, 23 сентября 1970 года рождения, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде административного ареста на срок 16 (шестнадцать) суток.
Срок административного наказания исчислять Кречетовой А.В. с момента её фактического задержания, то есть с 16 часов 25 минут 6 сентября 2021 года.
Возложить исполнение постановления на сотрудников полиции ОП Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по гор. Москве.
Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Тверской районный суд гор. Москвы в течение десяти суток со дня получения копии постановления.
Судья: