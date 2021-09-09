З ініціативи Німеччини відбулася зустріч радників "нормандського формату", про саміт сторони не домовилися, - РосЗМІ

Відеоконференція політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" (Німеччина, Росія, Франція, Україна) відбулася 8 вересня.

Як повідомило російському державному інформагентству ТАСС джерело, близьке до переговорів, зустріч ініціювала Німеччина, передає Цензор.НЕТ.

"Також на прохання німецької сторони основним питанням для обговорення стала можливість організації цього року нового саміту глав держав "нормандської четвірки", - йдеться в повідомленні.

Напередодні учасники обмінялися проєктами підсумкових документів і обговорили їх на зустрічі.

"Росія прямо поставила питання про наявність нерозв'язних протиріч у позиції офіційного Києва з питання мінських угод, - повідомило джерело видання. - Так, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак підтримав включення в проєкт підсумкового документа саміту положення про прихильність України повному виконанню мінських угод, в той час як офіційний представник Офісу Президента України в ЗМІ відкрито заявляє, що Київ "знявся з гачка мінських угод". При цьому Кабінет Міністрів України офіційно вніс у серпні 2021 року до Верховної Ради законопроєкт про перехідний період, який містить прямі заборони на їхнє виконання і, по суті, є офіційною заявкою України на вихід з "Мінська".

Зустріч нібито тривала дві години, але сторони ні до чого не дійшли.

"Всі учасники формально погодилися, що проводити саміт заради самого саміту недоцільно. Російська сторона наполягала, що зустріч лідерів повинна мати конкретні практичні результати, відображені в підсумковому документі", - сказало джерело.

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