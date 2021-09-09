УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9515 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
3 941 13
Німеччина (4528) Росія (47203) мінські угоди (2216) нормандська четвірка (1523)

З ініціативи Німеччини відбулася зустріч радників "нормандського формату", про саміт сторони не домовилися, - РосЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З ініціативи Німеччини відбулася зустріч радників

Відеоконференція політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" (Німеччина, Росія, Франція, Україна) відбулася 8 вересня.

Як повідомило російському державному інформагентству ТАСС джерело, близьке до переговорів, зустріч ініціювала Німеччина, передає Цензор.НЕТ.

"Також на прохання німецької сторони основним питанням для обговорення стала можливість організації цього року нового саміту глав держав "нормандської четвірки", - йдеться в повідомленні.

Напередодні учасники обмінялися проєктами підсумкових документів і обговорили їх на зустрічі.

"Росія прямо поставила питання про наявність нерозв'язних протиріч у позиції офіційного Києва з питання мінських угод, - повідомило джерело видання. - Так, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак підтримав включення в проєкт підсумкового документа саміту положення про прихильність України повному виконанню мінських угод, в той час як офіційний представник Офісу Президента України в ЗМІ відкрито заявляє, що Київ "знявся з гачка мінських угод". При цьому Кабінет Міністрів України офіційно вніс у серпні 2021 року до Верховної Ради законопроєкт про перехідний період, який містить прямі заборони на їхнє виконання і, по суті, є офіційною заявкою України на вихід з "Мінська".

Зустріч нібито тривала дві години, але сторони ні до чого не дійшли.

"Всі учасники формально погодилися, що проводити саміт заради самого саміту недоцільно. Російська сторона наполягала, що зустріч лідерів повинна мати конкретні практичні результати, відображені в підсумковому документі", - сказало джерело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про блокування РФ мандата місії ОБСЄ: Це відмова від Мінських домовленостей

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+3
"Так, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак поддержал включение в проект итогового документа саммита положения о приверженности Украины полному выполнению минских соглашений"\

Зебилы!!! Вы кого президентом избирали? Дерьмака?
показати весь коментар
09.09.2021 02:52
+3
Кто такой д'ерьмак и что он там поддержал? Он должен поддерживать ключи сантехнику в сортире ОП.
показати весь коментар
09.09.2021 03:38
+3
Избирали Голобородьку. Получили Дерьмака.
показати весь коментар
09.09.2021 03:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подох личный охраник #уйла зиничев. Хоть какая-то хорошая новость. Выносил выносил говно за хозяином и чем-то не угодил.
показати весь коментар
09.09.2021 02:38 Відповісти
"Так, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак поддержал включение в проект итогового документа саммита положения о приверженности Украины полному выполнению минских соглашений"\

Зебилы!!! Вы кого президентом избирали? Дерьмака?
показати весь коментар
09.09.2021 02:52 Відповісти
Избирали Голобородьку. Получили Дерьмака.
показати весь коментар
09.09.2021 03:41 Відповісти
Кто такой д'ерьмак и что он там поддержал? Он должен поддерживать ключи сантехнику в сортире ОП.
показати весь коментар
09.09.2021 03:38 Відповісти
Я бы ему и это не доверил но у нас есть мудрый нарид=))))
показати весь коментар
09.09.2021 04:37 Відповісти
#Портников #вагнерівці #зеленськийЧому «вагнерівці» знову у центрі уваги? |Віталій Портников
показати весь коментар
09.09.2021 05:40 Відповісти
Справа «вагенрівців»: нові подробиці / Зима близько: кадрові ротації в уряді | СПЕЦТЕМА Прямий Березовець

Смерть Министра Зиничева - несчастный ли это случай? / Куда идет команда Зе? / Видео № 45

Швець
подивитись ці два відео з експертами , й питань не буде хто є ХУ ,а хто є справжній друг Укаїни й ворог *********
показати весь коментар
09.09.2021 05:13 Відповісти
...назви відео з ЮТУБ
показати весь коментар
09.09.2021 05:14 Відповісти
Хроника одного президента https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

‎09.‎09.‎2021

Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство.

Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ?
показати весь коментар
09.09.2021 07:56 Відповісти
Ответ на ваш вопрос "кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органавмешиваться в осуществление международной политики государства ?" известен давно - еще в мае 2019 Указом преЗЕдента ермак был назначен помощником ЗЕ с отведенной ему функцией в "чувствительных" вопросах, потом Указом того же ЗЕ и руководителем оффыса. На коком основании он получил эти функции пока непонятно, ясно одно, что устного распоряжения быть не иогло, значит есть документ к примеру- распоряжение, директивы.Вопрос в другом- понесет ли ответственность "найвелычнишый" за делегирование другому лицу , а по сути уклонение и неисполнение своих функций как Президент
показати весь коментар
09.09.2021 09:57 Відповісти
Та до жопы этот нормандский формат, путину нужна горячая точка в Украине, чтобы страна не могла развиваться и не вступила в ЕС и НАТО.
показати весь коментар
09.09.2021 08:54 Відповісти
роет рашистский"крот" в украинском огороде
показати весь коментар
09.09.2021 09:15 Відповісти
 
 