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Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
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безпілотник (2091) обстріл (21042) поранення (2658) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і 122-мм артилерії, за добу - 11 порушень "тиші", - штаб

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і 122-мм артилерії, за добу - 11 порушень

За минулу добу, 8 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у напрямку населених пунктів Опитне та Авдіївка російські найманці застосували міномети 120-мм калібру по позиціях наших захисників.

Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також ворог здійснив прицільний обстріл з артилерії калібру 122 мм поблизу населених пунктів Кряківка та Старогнатівка.

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Біля Золотого-4 збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" із перетином лінії розмежування.

"В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що у відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - зазначили у штабі.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 9 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Нет слов…… каждый день «нарушение режима тишины» и почти каждый день раненные……😡
Выздоровления хлопцам……..
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09.09.2021 07:54
+8
І не кажіть. По який вже ежим тиші йдеться..Давно нема його.
А наше сцикло саме боїться і робить таких же самих з армійців.
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09.09.2021 08:41
+5
‎09.‎09.‎2021

Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ? А вот это ещё не зашквар, может ещё 100 дней? 🙄🙄🙄
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09.09.2021 08:28
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Нет слов…… каждый день «нарушение режима тишины» и почти каждый день раненные……😡
Выздоровления хлопцам……..
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09.09.2021 07:54 Відповісти
І не кажіть. По який вже ежим тиші йдеться..Давно нема його.
А наше сцикло саме боїться і робить таких же самих з армійців.
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09.09.2021 08:41 Відповісти
Вот почему в военное время нужны Порох и Лука..... а не тихановские и зельцы.Слабым и трусливым можно выразить только очередную озабоченность
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23.09.2021 08:02 Відповісти
Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і 122-мм артилерії, за добу - 11 порушень "тиші", - штаб - Цензор.НЕТ 601
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09.09.2021 08:01 Відповісти
Желательно вместе с ЗЕлёнскими ********.
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09.09.2021 08:10 Відповісти
Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і 122-мм артилерії, за добу - 11 порушень "тиші", - штаб - Цензор.НЕТ 6912
показати весь коментар
09.09.2021 08:02 Відповісти
Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і 122-мм артилерії, за добу - 11 порушень "тиші", - штаб - Цензор.НЕТ 696
показати весь коментар
09.09.2021 08:11 Відповісти
‎09.‎09.‎2021

Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ? А вот это ещё не зашквар, может ещё 100 дней? 🙄🙄🙄
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09.09.2021 08:28 Відповісти
пораненим Героям найскорішого одужання і повного відновлення...
" Ще не вмерла в Україні ні Слава ні Воля"
Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і 122-мм артилерії, за добу - 11 порушень "тиші", - штаб - Цензор.НЕТ 5810
...
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09.09.2021 09:02 Відповісти
Объясните, кто может! Читаю новости на ЦензорНЕТ:

09.09.21 07:08 За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 1566 нарушений "тишины".

09.09.21 07:40 Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. Враг бил из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, за сутки - 11 нарушений "тишины", - штаб.

Как это понимать? Всего нарушений "тишины" 1566, из них всего 11 раз "тишину" нарушили враги - россиянцы и сепары, а остальные нарушения "тишины" (1555 раз) на счету ВСУ?
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09.09.2021 09:16 Відповісти
Хорошо хоть подох начальник лесопилки(МЧС), хенерал кгбфсб.
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09.09.2021 09:27 Відповісти
 
 