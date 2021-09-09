Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і 122-мм артилерії, за добу - 11 порушень "тиші", - штаб
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За минулу добу, 8 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, у напрямку населених пунктів Опитне та Авдіївка російські найманці застосували міномети 120-мм калібру по позиціях наших захисників.
Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Також ворог здійснив прицільний обстріл з артилерії калібру 122 мм поблизу населених пунктів Кряківка та Старогнатівка.
Біля Золотого-4 збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" із перетином лінії розмежування.
"В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості", - йдеться в повідомленні.
У штабі наголосили, що у відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - зазначили у штабі.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 9 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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Выздоровления хлопцам……..
А наше сцикло саме боїться і робить таких же самих з армійців.
Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ? А вот это ещё не зашквар, может ещё 100 дней? 🙄🙄🙄
" Ще не вмерла в Україні ні Слава ні Воля"
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09.09.21 07:08 За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 1566 нарушений "тишины".
09.09.21 07:40 Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. Враг бил из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, за сутки - 11 нарушений "тишины", - штаб.
Как это понимать? Всего нарушений "тишины" 1566, из них всего 11 раз "тишину" нарушили враги - россиянцы и сепары, а остальные нарушения "тишины" (1555 раз) на счету ВСУ?