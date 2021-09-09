ВООЗ закликає запровадити мораторій на ревакцинацію проти COVID-19 до кінця року
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Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни запровадити мораторій на ревакцинацію проти коронавірусу. Влада просить не робити додаткові уколи проти COVID-19 до кінця поточного 2021 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це в середу, 8 вересня, заявив журналістам глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус під час виступу в штаб-квартирі в Женеві.
Він підкреслив, що не збирається мовчати, коли ті, хто контролює світові поставки препаратів, думають, що бідні верстви населення повинні задовольнятися залишками вакцин, пише The Guardian.
Він закликав багаті країни і виробників вакцин віддати пріоритет перших уколів проти коронавірусу медичним працівникам і вразливим групам населення в бідних країнах, а не бустерам – третім дозам.
"Ми не хочемо широкого використання бустерів для повністю вакцинованих здорових людей", – заявили у ВООЗ.
Минулого місяця ВООЗ закликала запровадити мораторій на бустерні вакцини проти коронавірусу до кінця вересня, щоб усунути різку нерівність у розподілі доз між багатими і бідними країнами. Але Гебреєсус визнав у середу, що "відтоді в глобальній ситуації мало що змінилося".
"Тому сьогодні я закликаю продовжити мораторій щонайменше до кінця року", – сказав він.
За його словами, країни з високим рівнем доходів пообіцяли пожертвувати понад один мільярд доз вакцини біднішим країнам, але матеріалізувалося менш ніж 15% цих доз. Голова ВООЗ наголосив, що їм більше не потрібні обіцянки.
Зазначимо, що в США заявили про те, що не підтримуватимуть заклик ВООЗ про запровадження тимчасового мораторію на вакцинацію проти коронавірусу третьою дозою. У Білому домі вважають такий захід неправильним.
"Ми вважаємо, що тимчасовий мораторій – це неправильний вибір", – сказала прессекретарка адміністрації президента США Джен Псакі. Вона пояснила, що Сполучені Штати можуть і третє щеплення робити своїм громадянам, і відправити вакцини в країни з низьким рівнем доходу.
Як повідомлялося раніше, вчені з'ясували, що після перенесеного коронавірусу і двох доз вакцини Pfizer або Moderna імунна система деяких людей розвиває неймовірну здатність реагувати на вірус. Вчені назвали це "надлюдським імунітетом" або "гібридним імунітетом".
Будь ласка, зачекайте...
Ні один з вищеназваних не має навіть простого уявлення про роботу імунної системи, ні про типи вакцин, користуються новинами з тупих змі і верещать, верещать, верещать...
Ведь ты же привит и у тебя теперь супер иммунитет, так?
А если так, то что тебе до тех кто не привился, это ж их проблемы, тебя они не коснутся, ведь ты умнее всех.
Ну а если ты боишься, значит не уверен, что вакицина твоя тебе реально помогает, но ты ею укололся и требуешь, чтобы эту гадость ввели всем, чтобы тебе было не так обидно осознавать свою глупость?
Що незрозумілого я сказав, що ви приписали мене до адептів?
Повторюю, більшість затятих адептів та супротивніків вакцинаціі є абсолютними, неосвіченими по темі бовдурами.
А вам рекомендую окуляри, може розвидіте текст повністю) розсіяність уваги є ознакою багатьох психічних хвороб!
І до чого ви комент свій дали? Ви взагалі читити вмієте? Чи тільки літери до купи складати, як і ті 99.5% галасливих мавп?
А щодо ВОЗ, то до неї треба відноситися, як і до інших бюрократичних структур.
ООНівські функціонери не є геніями **********) Беріть голову в руки і починате працювати, сильно не трясіть, останнє випаде)
Вали сам туда, откуда пришёл
вы "шановный" если не понимаете в медицине,то лучше молчите.
изучай, дурачок, оф. статистику: болеют больше, чем год назад в осеннюю волну до начала вакцинации
кто тебе этой лапши на уши навесил?
чего-чего?! ты с дуба рухнул? в Израиле сейчас самая высокая заболеваемость в мире
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
А шта до насильно - ну угрозы увольнения это очень добровольно, ага
Вам буде гарантовано в мінімумі ряба морда.
Как сообщалось ранее, ученые выяснили, что после перенесенного коронавируса и двух доз вакцины Pfizer или Moderna иммунная система некоторых людей развивает невероятную способность реагировать на вирус. Ученые назвали это "сверхчеловеческим иммунитетом" или "гибридным иммунитетом". думаю что сериалы-- Нация Z и Зомби.... это не фильм фантастика ужаса --а наша реальность.... скорая....Ист очник: https://censor.net/ru/n3287193
може не бути антитіл, але людина все одно здорова, бо має міцний клітинний імунітет
PS Одиночна клітина - дуже простий биомеханизм, на рівні механічного годинника. Якщо в неї потрапив вірус, вона буде його розмножувати, просто тому що в ній є для цього стандартний механізм.
Это блеет тот поц что говорил - В Китае все ОК, не надо запрещать китайцам миллионами разъехаться по миру.
И даже Трамп не инициировал расследования по этому поводу. Обезьяна, на чьей совести по кр. мере пару млн. трупов чего то там не собирается молчать? Какая наглость!©(с)
Хотя, судя по фамилии, все нормально. Его кумир вообще своими байками привел к сотням миллионам трупов и ничо - остался очень добрым (христоедство же уничтожило "заверу" кучу жизней, часть из них ..... "спасая души неверных")
Поэтому дайте ещё больше вакцин бедуинам в Сахаре, даже если им они и не нужны.