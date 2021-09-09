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ВООЗ закликає запровадити мораторій на ревакцинацію проти COVID-19 до кінця року

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

ВООЗ закликає запровадити мораторій на ревакцинацію проти COVID-19 до кінця року

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни запровадити мораторій на ревакцинацію проти коронавірусу. Влада просить не робити додаткові уколи проти COVID-19 до кінця поточного 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це в середу, 8 вересня, заявив журналістам глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус під час виступу в штаб-квартирі в Женеві.

Він підкреслив, що не збирається мовчати, коли ті, хто контролює світові поставки препаратів, думають, що бідні верстви населення повинні задовольнятися залишками вакцин, пише The Guardian.

Він закликав багаті країни і виробників вакцин віддати пріоритет перших уколів проти коронавірусу медичним працівникам і вразливим групам населення в бідних країнах, а не бустерам – третім дозам.

"Ми не хочемо широкого використання бустерів для повністю вакцинованих здорових людей", – заявили у ВООЗ.

Минулого місяця ВООЗ закликала запровадити мораторій на бустерні вакцини проти коронавірусу до кінця вересня, щоб усунути різку нерівність у розподілі доз між багатими і бідними країнами. Але Гебреєсус визнав у середу, що "відтоді в глобальній ситуації мало що змінилося".

"Тому сьогодні я закликаю продовжити мораторій щонайменше до кінця року", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВООЗ Гебреєсус закликав світ готуватися до нової пандемії

За його словами, країни з високим рівнем доходів пообіцяли пожертвувати понад один мільярд доз вакцини біднішим країнам, але матеріалізувалося менш ніж 15% цих доз. Голова ВООЗ наголосив, що їм більше не потрібні обіцянки.

Зазначимо, що в США заявили про те, що не підтримуватимуть заклик ВООЗ про запровадження тимчасового мораторію на вакцинацію проти коронавірусу третьою дозою. У Білому домі вважають такий захід неправильним.

"Ми вважаємо, що тимчасовий мораторій – це неправильний вибір", – сказала прессекретарка адміністрації президента США Джен Псакі. Вона пояснила, що Сполучені Штати можуть і третє щеплення робити своїм громадянам, і відправити вакцини в країни з низьким рівнем доходу.

Як повідомлялося раніше, вчені з'ясували, що після перенесеного коронавірусу і двох доз вакцини Pfizer або Moderna імунна система деяких людей розвиває неймовірну здатність реагувати на вірус. Вчені назвали це "надлюдським імунітетом" або "гібридним імунітетом".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Ну вот о чем я все время и задаю вопрос так ли безвредна вакцина и какие последствия ожидают привитых??? Пока в ответ мол ты антивакцинатор..люди Пора думать а не глобально бегать как стадо баранов...
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09.09.2021 07:55
+8
Адепти примусової вакцинації дуже агресивні і схильні ображати незгодних, які не бажають бути піддослідними пацюками.
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09.09.2021 08:10
+7
На самый простой вопрос, зачем вакцинировать переболевших, аргументированного ответа от специалистов до сих пор нет.
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09.09.2021 08:38
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Ну вот о чем я все время и задаю вопрос так ли безвредна вакцина и какие последствия ожидают привитых??? Пока в ответ мол ты антивакцинатор..люди Пора думать а не глобально бегать как стадо баранов...
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09.09.2021 07:55 Відповісти
Адепти примусової вакцинації дуже агресивні і схильні ображати незгодних, які не бажають бути піддослідними пацюками.
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09.09.2021 08:10 Відповісти
99.5 %% і тих, що верещать за тотальну вакцинацію і тих хто готовий стрибнути з хмарочоса, тільки б не отримати щеплення Є АБСОЛЮТНИМИ БОВДУРАМИ.
Ні один з вищеназваних не має навіть простого уявлення про роботу імунної системи, ні про типи вакцин, користуються новинами з тупих змі і верещать, верещать, верещать...
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09.09.2021 11:35 Відповісти
Дорогой ты мой, вакцинированый, зачем тебе боятся тех, кто не хочет вакцинироваться?
Ведь ты же привит и у тебя теперь супер иммунитет, так?
А если так, то что тебе до тех кто не привился, это ж их проблемы, тебя они не коснутся, ведь ты умнее всех.

Ну а если ты боишься, значит не уверен, что вакицина твоя тебе реально помогает, но ты ею укололся и требуешь, чтобы эту гадость ввели всем, чтобы тебе было не так обидно осознавать свою глупость?
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09.09.2021 11:53 Відповісти
Пишіть за себе, за мене не треба, чи ви баба Ванга?

Що незрозумілого я сказав, що ви приписали мене до адептів?

Повторюю, більшість затятих адептів та супротивніків вакцинаціі є абсолютними, неосвіченими по темі бовдурами.

А вам рекомендую окуляри, може розвидіте текст повністю) розсіяність уваги є ознакою багатьох психічних хвороб!
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09.09.2021 12:03 Відповісти
Скоро ВОЗ скажет что уколизация была ошибкой, что тогда запоешь, птичка провокаторская?
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09.09.2021 17:24 Відповісти
Досить скоро, тобі поставлять діагноз, я навіть знаю який)
І до чого ви комент свій дали? Ви взагалі читити вмієте? Чи тільки літери до купи складати, як і ті 99.5% галасливих мавп?

А щодо ВОЗ, то до неї треба відноситися, як і до інших бюрократичних структур.
ООНівські функціонери не є геніями **********) Беріть голову в руки і починате працювати, сильно не трясіть, останнє випаде)
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09.09.2021 17:42 Відповісти
послушайте мы знаем что такое Ковид не надо бить себя у груди и рвать ширинку у меня в квартире человек переболел я лично не могу прививку принять у меня куча хронических тяжких заболеваний рисковать мне с детства врачи запретили любые прививки делать от слова вообще из за непредсказуемости последствий организма вплоть до летального даже при опасности заражения столбняком вместо прививки-- какой то иной препарат кололи пару раз... мое спасение как инвалида и с хроническим букетом болячек сидеть дома максимально срезать общения я и до Ковида выходил из дому весьма редко так что сидеть дома у меня уже года 3-4 до пандемии появилась потребность и отсутствие какого либо желания просто так швендять по улицам.. в первую очередь материальный аспект... денег нет нефиг шастать... актуальность вопроса так ли результативны вакцины ответа даже на 50% нема Израиль барабаном сообщивший о вакцинации почти 100% населения сегодня захлебнулся в новой волне заболевших и умерших США барабаном кричит что все мы охватили огромный пласт населения 2 недели растет больные и смертность..как ЭТОТ факт пояснить вакцинировались или нет???? и почему если ДА ы опять и снова по второму 3 разу заболели??!!
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09.09.2021 08:31 Відповісти
вам Ковид мосх выел хамло смотри Ковид по 2-3 раза находит не гневи Бога убогий дегенеративный вакцинатор....
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09.09.2021 08:35 Відповісти
Вот сопственна и пример агрессивности не замедлил показать зубки.

Вали сам туда, откуда пришёл
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09.09.2021 08:35 Відповісти
я переболел очень тяжело,болел три месяца,еле откачали. НО Я ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ,ПОТОМУ ЧТО ВАКЦИНА НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ БОЛЕЗНЬ,
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09.09.2021 08:33 Відповісти
ну-да...а потом снова все евреи в Израиле,снова стали болеть,и теперь им делают третью дозу...
вы "шановный" если не понимаете в медицине,то лучше молчите.
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09.09.2021 09:06 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/

изучай, дурачок, оф. статистику: болеют больше, чем год назад в осеннюю волну до начала вакцинации
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09.09.2021 09:15 Відповісти
"Вакцина зменшує ризик зараження"

кто тебе этой лапши на уши навесил?
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09.09.2021 09:13 Відповісти
Формально да, таки уменьшает. Это если говорить об абстрактной вакцине, которую признали вакциной именно потому, что она делает то, ради чего её в человека колют. Другое дело, что вакцины против короны и вызывают вопросы, почему они не делают то, что они должны делать, и насколько они вакцины. И почему в завакцинированном по самые уши Израиле эпидемия.
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09.09.2021 15:48 Відповісти
"а захворюваність на ковід впала до десятків випадків на весь Ізраїль"

чего-чего?! ты с дуба рухнул? в Израиле сейчас самая высокая заболеваемость в мире
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
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09.09.2021 09:14 Відповісти
Так и я знаю, и чиво?
А шта до насильно - ну угрозы увольнения это очень добровольно, ага
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09.09.2021 08:34 Відповісти
вот вот об аспекте НАСИЛИЯ НАД ЧЕЛОВЕКОМ мне казалось что все конвенции и право пациента решать САМОМУ лечиться вакцинироваться или это Тавро Дьявола вакцина меченные Нечестью??!! или это по сути глобальное уничтожение человечества??!! под видом вакцин никто не знает на сегодня как будет реагирвоать на вакцинирование организм через год; 2; 5 лет 10 лет... насколько вакцина скоращает человеку его биологические часы жития в этом бренном мире??!!!
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09.09.2021 08:40 Відповісти
В целом вы правильно пишите, к сожалению в пустоту. Не хочу приводить доводы за или против. Главное - я хочу поблагодарить наших "санитаров леса" тех, которые в белых халатах. За то, что непосредственно подсадили на иглу (запланировано 8 инъекций) и за то, что после каждого осенне-зимнего периода будут прореживаться ряды смотрящих тв. В итоге на выборы придут уже те, кто не смотрит тв.
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09.09.2021 10:23 Відповісти
Пропоную повернути віспу у цей світ і заборонити вам вакцинуватися.
Вам буде гарантовано в мінімумі ряба морда.
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09.09.2021 11:41 Відповісти
На самый простой вопрос, зачем вакцинировать переболевших, аргументированного ответа от специалистов до сих пор нет.
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09.09.2021 08:38 Відповісти
ответ есть но его не озвучивают хотя проскочила фраза....
Как сообщалось ранее, ученые выяснили, что после перенесенного коронавируса и двух доз вакцины Pfizer или Moderna иммунная система некоторых людей развивает невероятную способность реагировать на вирус. Ученые назвали это "сверхчеловеческим иммунитетом" или "гибридным иммунитетом". думаю что сериалы-- Нация Z и Зомби.... это не фильм фантастика ужаса --а наша реальность.... скорая....Ист очник: https://censor.net/ru/n3287193
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09.09.2021 08:43 Відповісти
Вы здоровый умом человек? За год вы перенесите минимум 2-3 вирусных инфекции. Вас с вашими размышлениями давно похоронили. Аминь
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09.09.2021 11:45 Відповісти
Ну ковід - це ж не вітрянка, коли раз перехворів і антитіла до кінця життя... Ковід - швидше, як грип - грипом людина може і щороку хворіти (причому, навіть якщо один і той же штам циркулює).
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09.09.2021 08:49 Відповісти
Это не профессиональный ответ, а для обычного обывателя. Сам коронавирус, вакцины, осложнения после вакцин, антитела, Т-клеточный иммунитет против ковида, до конца не изучены. По факту, случаи повторных заболеваний на так часто встречаются. Но тем не менее, кто то продвигает рекомендации, что переболевших, без каких либо предварительных исследований, необходимо вакцинировать.
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09.09.2021 09:03 Відповісти
Не прям необхідно, а треба здати аналіз грові на антитіла і перевірити, скільки їх лишилося...
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09.09.2021 09:18 Відповісти
Я не специалист в этих вопросах, но думаю, даже в целях для исследований наверно стоило бы. Есть прецеденты, лично у меня, и мой круг знакомых, кто задумался, стоит ли рисковать после перенесенного ковида и делать вакцину.
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09.09.2021 09:36 Відповісти
антитіла - це лише, грубо кажучи, сота частина з усіх існуючих в тілі людини механізмів імунного захисту
може не бути антитіл, але людина все одно здорова, бо має міцний клітинний імунітет
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09.09.2021 09:41 Відповісти
Ему пофигу на тклетки, бклетки и фагоциты и остальные бласты) оно ж РАЗУМНЫЙ человек), значит евоное мнение окончательное и бесповоротное
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09.09.2021 11:48 Відповісти
"міцний клітинний імунітет" - це що таке, поясніть. На пальцях, хоча б, без поглиблення в біохімію.
PS Одиночна клітина - дуже простий биомеханизм, на рівні механічного годинника. Якщо в неї потрапив вірус, вона буде його розмножувати, просто тому що в ній є для цього стандартний механізм.
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09.09.2021 15:35 Відповісти
Уже понятно-чтоб ввести жидкие чипы.
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09.09.2021 13:00 Відповісти
Угу. Как мне кажется, дедушка Байден сегодня что-то объяснит этому негру. Например, старое Правило: "Каждый умирает в одиночку"(с)
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09.09.2021 07:55 Відповісти
Он подчеркнул, что не собирается молчать, когда контролирующие мировые поставки препаратов думают, что бедные слои населения должны довольствоваться остатками вакцин, пишет The Guardian. Источник: https://censor.net/ru/n3287193\\\\\\\\\\\

Это блеет тот поц что говорил - В Китае все ОК, не надо запрещать китайцам миллионами разъехаться по миру.

И даже Трамп не инициировал расследования по этому поводу. Обезьяна, на чьей совести по кр. мере пару млн. трупов чего то там не собирается молчать? Какая наглость!©(с)
Хотя, судя по фамилии, все нормально. Его кумир вообще своими байками привел к сотням миллионам трупов и ничо - остался очень добрым ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19 до конца года - Цензор.НЕТ 757 (христоедство же уничтожило "заверу" кучу жизней, часть из них ..... "спасая души неверных")
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09.09.2021 08:00 Відповісти
да вроде бы уже нет дефицита, все кто хотел - укололся.
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09.09.2021 08:03 Відповісти
Не везде. Дедушка-эфиопский негр ярый социалист, у него вроде в кумирах даже сталин ходит, и он хочет, чтобы всё наилучшее в мире бесплатно доставалось бедным. А богатые - они пусть подождут в сторонке.
Поэтому дайте ещё больше вакцин бедуинам в Сахаре, даже если им они и не нужны.
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09.09.2021 15:39 Відповісти
Абсолютно не согласна с ВОЗ. Всегда выживает сильнейший, а в данном случае умнейший! Бедные страны потому и бедные, что при выборах не включают мозги, а включают телевизор.
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09.09.2021 09:10 Відповісти
Воз сборище афроафриканцев на зарплате(очень хорошей) у белых, платящих налоги. Организация абсолютно безграмотная и бесполезная.
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09.09.2021 09:24 Відповісти
ВОЗовские аферисты ,которые не несут никакой ответственности ни за качество вакцин ,ни за вакцинацию,зарабатывая при том многолярдные деньги призывают делать то.что принесет им еще больше монет
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09.09.2021 09:51 Відповісти
В данном случае ВОЗ, кроме чисто функционерских действий, ничего не делает, и денег с этого именно сам ВОЗ вряд-ли срубит. Зато это же мечта любого бюрократа, рулить потоками ценностей во времена их дефицита. Мы живем в правильной стране, и у нас любой сходу сможет придумать схему, как, сидя в уютном кресле в ВОЗ, вымутить себе домик на Лазурном Берегу.
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09.09.2021 15:43 Відповісти
У людей есть выбор. Кто хочет жить- делает прививки,пользуется маской , моет руки и держит дистанцию. Кто не хочет жить- не делает прививки, не пользуется маской , не моет руки и не держит дистанцию.Но когда те кто не хотят жить требуют того же от остальных-это не правильно. Всё равно что геи потребуют чтобы все стали геями.
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09.09.2021 10:02 Відповісти
Они испугались, что народи их в ПЕРВУЮ очередь разорвут, когда узнают что это за уколы!
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09.09.2021 10:26 Відповісти
воз это телега а на картинке мужик мулат или негр -мганга я боюсь воза ВООЗ закликає запровадити мораторій на ревакцинацію проти COVID-19 до кінця року - Цензор.НЕТ 2504 ВООЗ закликає запровадити мораторій на ревакцинацію проти COVID-19 до кінця року - Цензор.НЕТ 6377
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10.09.2021 02:05 Відповісти
 
 