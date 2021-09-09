COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61

В Україні зафіксовано 3663 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 9 вересня. Такий високий показник виявлених нових випадків в Україні зафіксовано вперше з кінця травня 2021 року коли 27 травня зафіксували 3509 нових випадків, а 22 травня - 4606.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 8 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 342, медпрацівників – 63).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 981 особа;

летальних випадків – 61;

одужало – 1546 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 27 895 осіб,

методом ІФА – 9397 осіб,

експрес-тестами – 25 438 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 306 939 осіб;

одужало – 2 217 563 особи;

летальних випадків – 54 175;

проведено ПЛР-тестувань – 12 188 070.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях", - розповіли в МОЗ.







