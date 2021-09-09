COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61
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В Україні зафіксовано 3663 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 9 вересня. Такий високий показник виявлених нових випадків в Україні зафіксовано вперше з кінця травня 2021 року коли 27 травня зафіксували 3509 нових випадків, а 22 травня - 4606.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 8 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 342, медпрацівників – 63).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 981 особа;
летальних випадків – 61;
одужало – 1546 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 27 895 осіб,
методом ІФА – 9397 осіб,
експрес-тестами – 25 438 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 306 939 осіб;
одужало – 2 217 563 особи;
летальних випадків – 54 175;
проведено ПЛР-тестувань – 12 188 070.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Правительство Чехии прогнозирует очередную волну коронавируса, но общенациональный локдаун вводить не будет.
Об этом сообщает IDNES.
Как заявил министр здравоохранения Адам Войтех, статистика заболеваемости говорит о начале новой волны эпидемии. При этом госпитализаций существенно ниже, чем были в предыдущих волнах.
Витримав в такому тролейбусі одну зупинку, пішов далі пішки хоча ризикував спізнитись на роботу.
З таким ставленням людей до своєї та колективної безпеки 1000+ нових випадків щодня - справа наступних 2-3 тижнів!
вирусам то да, но вот вирусы разносятся чем? правильно. и как раз маска задерживает что? - правильно.
если бы вирусы сами по себе носились вна воздухе, то даже Моисей умер бы как и все его стадо, даже Нерон, даже Яхве
https://www.youtube.com/watch?v=tIaul0U83d0
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неважливо, просто базарить шо 4 маски "єслі вдуть", то пропускают воз.дух(святой)
так блин - а шо они должни дєлать? - задушити носія?
просто якщо вдуть то і ОЗК щось пропустить, нє?
мінімізують просто то шо видихає заражений - і тобі(або вам, якщо ви підполковник, бажаю здоров.я) - менший ризик шо тебе хтось заразить, ну і на тобі якщо намордник то не
покусаєш коосьще менший ризик.
доведено це і практичними результатами за останні півтора роки
в жодній країні чи регіоні введення масочного режиму не призвело до покращення епід. ситуації
https://rationalground.com/mask-charts/
ну не смішно ж . захищає але мало. так шо - ти ж сітку на точці не знімеш бо типу - і так ворог бачить? ну, маск. сітку на точці вогневій?
До чого тут маскування на точці вогневій і намордник, який не здатний повпливати на поширення вірусних інфекцій?
Це що в тебе взагалі? Побічка від вакцини?
я теж не люблю вірус, але маски хоча б зменшують . та я вище ж сказав. заколєбали одне й те ж саме повторювати.
ты тролль, или, извини, т.н. русский
Ти що, в школі хворів багато?.
В натурних експериментах з тхорами (які хворіють на грип та на ковід) не вдавалося заразити тварину краплями меншими за 1,5 мкм.
Med Devices Sens. 2021 Jan 5 : e10163.
doi: 10.1002/mds3.10163
How effective is a mask in preventing COVID‐19 infection?
Med Devices Sens. 2021 Jan 5 : e10163.
doi: 10.1002/mds3.10163
ну почему ты просто не веришь мне?
потому что любое утверждение требует доказательств
ребенок - прыгни в Марианскую впадину - станешь правой рукой Яхве. А почему не веришь? Хочешь к Аллаху? тогда с Эвереста прыгни в Марианку, уверен, попадешь в учреждение где тя вылечат от дури такой. хотя ты тролль руснявый.
Author, yearMaterialsMethodResultsDato et al. (2006)8‐layer cotton T‐shirt maskMeasuring aerosol concentration outside and inside the mask.67% effective prevention of aerosols considering N95 to be 100%.
Ma et al. (2020)N95 masks, medical masks and home‐made masks (four‐layer kitchen paper and one‐layer cloth)Evaluating the efficacy of masks and instant hand wiping using the avian influenza virus.N95 masks, medical masks and home‐made masks can block 99.98%, 97.14% and 95.15% of virus in aerosols.
Це все, що треба знати про псевдо-"науку", яку ти тут пропагуєш.
Аерозольні краплі за прозміром менші 1 мікрометра. Маска (блакитна ганчірка) не зупиняє частинки, менші 5 мікрометрів. крапка.
https://www.youtube.com/watch?v=tIaul0U83d0
Ось це найкраще ПРАКТИЧНЕ спростування. Без підкрученої і висмоктаної з пальця псевдотеорії.
Ти що, в школі хворів багато?.
А пару з чайника видно, тому що вона складається з окремих молекул?
Годі натягати сову на глобус, клоун.
При сильному струміні пари, на самому зрізі носика чайника видно невеликий прозорий відрізок - це і є водяна пара. А те, що в побуті називають парою (пар російською) - то вже суміш аерозольного конденсату води, водяної пари і повітря.
В натурних експериментах з тхорами (які хворіють на грип та на ковід) не вдавалося заразити тварину краплями меншими за 1,5 мкм.
я зрозумів, "правильні аерозольні краплини" утворюються лише, коли хворий на ковід, все інше - це інше
я бы ему ролик показал как типо чел сидит на шинах и тут коллеги аэрбаг под ним садонули - чуть не сдох. или как чел тоже в мастерской присел и коллеги под зад ему шланг с напором воздуха подсунули и включили - сдох.
И не надо мнить себя уникальным, не ты один на планете научен мыть руки.
Мені цікаво інше. Як захворів мій знайомий пенсіонер, який двічі вакцинувався свиноваком, сидів вдома і нікуди не виходив без маски. В транспорті не їздив взагалі останніх років 10, бо має особисте авто.
Всі ці застереження йому не допомогли. І захворів він три тижні тому, тобто набагато раніше, ніж почали малювати нові цифри. Закінчилося ковідною лікарнею, крапельницями і палатою інтенсивної терапії. Скоро випишуть додому, але то вже не жилець, бо ледве теплий.
От мені цікаво, як до нього пробрався цей вірус. Чи не через свиновак часом?
люди не хочуть втямити, що далеко не кожний діагноз "ковід" насправді відповідає дійсності
бо ставлять його за допомогою фуфлотестів, які невідомо що і як показують
Ти порівняй з 2018м.