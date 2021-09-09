Ексгенсек НАТО Расмуссен про угоду Трампа з талібами: Це була велика помилка, навіть катастрофа
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Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен назвав катастрофою угоду експрезидента США Дональда Трампа з талібами про виведення американських військ з Афганістану.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главред, про це пише Sky News.
За його словами, не можна було говорити бойовикам радикального руху Талібан про дату виходу військ США з країни, тому що завдяки цьому таліби змогли перемогти.
"Операція була великою помилкою, я б назвав її катастрофою", - сказав Расмуссен.
"Це велика помилка - повідомляти вашим опонентам, в який день ви відступите. Ніколи, ніколи не кажіть своєму ворогові, коли ви відступите", - додав він.
Расмуссен вважає, що домовленості повинні були бути засновані не на конкретній даті виведення військ, а на умовах, які повинні були виконати таліби. Зокрема, Трампу слід було сказати, що виведення військ відбудеться лише після того, як Талібан вступить з афганським урядом в політичне врегулювання, яке забезпечить перехід мирного суспільства до нового уряду.
"З цього слід запам’ятати один урок... коли Сполучені Штати підуть, то вони залишать після себе вакуум, і ця порожнеча буде заповнена поганими хлопцями. І це саме те, що ми бачили в Афганістані", - сказав Расмуссен.
Нагадаємо, Андерс Фог Расмуссен очолював НАТО з 2009 по 2014 рік і був прем'єр-міністром Данії до 2009 року.
Угода Трампа з талібами. Під час каденції Дональда Трампа 29 лютого 2020 року в столиці Катару Досі США підписали угоду з Талібаном. Штати і НАТО зобов'язалися залишити Афганістан до 1 травня 2021 року, а таліби давали у відповідь низку гарантій.
З боку талібів йшлося про мирні переговори з афганським урядом, припинення нападів на США та їхні інтереси в країні, відмову від підтримки терористичних угруповань.
Президент США Джо Байден змінив кінцевий термін виведення військ на 11 вересня 2021 року, а пізніше стало відомо про новий термін - 31 серпня.
Опівночі 31 серпня 2021 року завершилося 20-річна військова присутність США в Афганістані. Американська армія завершила виведення свого контингенту з країни, аеропорт Кабула був останнім об'єктом в Афганістані, який перебував під контролем армії США.
Бойовики Талібану відсвяткували вихід американських військ з Афганістану пострілами з гармат в небо і салютами з автоматичної зброї.
Раніше Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.
Афганістан охопила паніка. Люди намагалися втекти з країни. 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула.
Українські спецпризначенці евакуювали з Афганістану не лише громадян України, а й інших країн.
26 серпня у Кабулі пролунали вибухи. Відповідальність за атаку на аеропорт Кабула взяла на себе терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ).
Президент США Джо Байден звернувся до нації після терактів у столиці Афганістану. Він віддав наказ готувати удари по лідерах та позиціях терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) після терактів.
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Теза Расмусена проста :відкриті перемовини США з талібами й анонсування точної дати виходу окупаційного контингенту,вплинуло на успішне просування ,фінансування,пропаганду Талібану.
Ви з цим не згодні ?
От чим закінчується президенство клована.
І це його Сенат контролював, і Конгрес.
А в нашого довбня абсолютна влада.
у США два паскудных врага-РФ и Китай,и ещё Иран который стремительно рвётся в ядерный клуб. если возникнет заваруха с Ираном или Китаем по поводу Тайваня,то группировка в Афганистане останется на заклание,ибо Афган в окружении не дружественных стран,логистика в жопе.
к тому же это нарушает доктрину РФ,которая старается сделать всё,чтобы войска США увязли в множественных конфликтах,созданных РФ.
а сейчас США ушли из Афгана и теперь этот головняк РФ и Китая.
неужели ты думаешь что РФ себе голову прилюдно пеплом будет посыпать?