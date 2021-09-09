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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Ексгенсек НАТО Расмуссен про угоду Трампа з талібами: Це була велика помилка, навіть катастрофа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ексгенсек НАТО Расмуссен про угоду Трампа з талібами: Це була велика помилка, навіть катастрофа

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен назвав катастрофою угоду експрезидента США Дональда Трампа з талібами про виведення американських військ з Афганістану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главред, про це пише Sky News.

За його словами, не можна було говорити бойовикам радикального руху Талібан про дату виходу військ США з країни, тому що завдяки цьому таліби змогли перемогти.

"Операція була великою помилкою, я б назвав її катастрофою", - сказав Расмуссен.

"Це велика помилка - повідомляти вашим опонентам, в який день ви відступите. Ніколи, ніколи не кажіть своєму ворогові, коли ви відступите", - додав він.

Расмуссен вважає, що домовленості повинні були бути засновані не на конкретній даті виведення військ, а на умовах, які повинні були виконати таліби. Зокрема, Трампу слід було сказати, що виведення військ відбудеться лише після того, як Талібан вступить з афганським урядом в політичне врегулювання, яке забезпечить перехід мирного суспільства до нового уряду.

"З цього слід запам’ятати один урок... коли Сполучені Штати підуть, то вони залишать після себе вакуум, і ця порожнеча буде заповнена поганими хлопцями. І це саме те, що ми бачили в Афганістані", - сказав Расмуссен.

Нагадаємо, Андерс Фог Расмуссен очолював НАТО з 2009 по 2014 рік і був прем'єр-міністром Данії до 2009 року.

Угода Трампа з талібами. Під час каденції Дональда Трампа 29 лютого 2020 року в столиці Катару Досі США підписали угоду з Талібаном. Штати і НАТО зобов'язалися залишити Афганістан до 1 травня 2021 року, а таліби давали у відповідь низку гарантій.

З боку талібів йшлося про мирні переговори з афганським урядом, припинення нападів на США та їхні інтереси в країні, відмову від підтримки терористичних угруповань.

Президент США Джо Байден змінив кінцевий термін виведення військ на 11 вересня 2021 року, а пізніше стало відомо про новий термін - 31 серпня.

Опівночі 31 серпня 2021 року завершилося 20-річна військова присутність США в Афганістані. Американська армія завершила виведення свого контингенту з країни, аеропорт Кабула був останнім об'єктом в Афганістані, який перебував під контролем армії США.

Також читайте: Таліби заявили, що війну в Афганістані завершено

Бойовики Талібану відсвяткували вихід американських військ з Афганістану пострілами з гармат в небо і салютами з автоматичної зброї.

Раніше Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Афганістан охопила паніка. Люди намагалися втекти з країни. 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула.

Українські спецпризначенці евакуювали з Афганістану не лише громадян України, а й інших країн.

26 серпня у Кабулі пролунали вибухи. Відповідальність за атаку на аеропорт Кабула взяла на себе терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Президент США Джо Байден звернувся до нації після терактів у столиці Афганістану. Він віддав наказ готувати удари по лідерах та позиціях терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) після терактів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Трамп увидел в глазах Талибана мир и дружбу. То же самое он увидел в глазах Ына и *****
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09.09.2021 08:32
+13
Так отож...
От чим закінчується президенство клована.
І це його Сенат контролював, і Конгрес.
А в нашого довбня абсолютна влада.
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09.09.2021 08:34
+8
Тупі 73%! Всі чомусь звинувачують Байдена у виведенні військ, хоча він лише завершив, те що почав Трамп. Так буде і з зеленим телепнем, котрий розвалює країну для наступного президента
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09.09.2021 08:30
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Нє, нє! То невістка!
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09.09.2021 08:16 Відповісти
Цілком справедливо.
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09.09.2021 08:20 Відповісти
Расмуссен сейчас работает в структурах Газпрома тут делить на четыре надо что он сказал
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09.09.2021 10:02 Відповісти
Що ділити ?
Теза Расмусена проста :відкриті перемовини США з талібами й анонсування точної дати виходу окупаційного контингенту,вплинуло на успішне просування ,фінансування,пропаганду Талібану.
Ви з цим не згодні ?
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09.09.2021 10:10 Відповісти
Тут очень к месту старая одесская мудрость:"Хорошо быть умным, как моя жена потом!"(с).
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09.09.2021 08:22 Відповісти
Тупі 73%! Всі чомусь звинувачують Байдена у виведенні військ, хоча він лише завершив, те що почав Трамп. Так буде і з зеленим телепнем, котрий розвалює країну для наступного президента
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09.09.2021 08:30 Відповісти
Не тільки тупі 73% звинувачують в усьому Байдена. Цензорівські трампісти всі кричать, що вони Порохоботи. Я не буду називати їхні ніки, бо смердіти почнуть та будуть вимагати видалити коментар, але це боти під проксі Америки, Канадії, Німеччини, Франції, є україномовні. Їхня відмінна риса - це істеричніть та неврівноваженість, слабкі нерви та хвора голова, все як у їхнього рудого вошдя. Який йшов - таких знайшов.
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09.09.2021 08:51 Відповісти
Трамп увидел в глазах Талибана мир и дружбу. То же самое он увидел в глазах Ына и *****
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09.09.2021 08:32 Відповісти
Так отож...
От чим закінчується президенство клована.
І це його Сенат контролював, і Конгрес.
А в нашого довбня абсолютна влада.
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09.09.2021 08:34 Відповісти
Мы тоже войска отвели, и что?
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09.09.2021 08:36 Відповісти
прежде чем высказывать недовольство по поводу вывода войск США из Афгана,включите голову!
у США два паскудных врага-РФ и Китай,и ещё Иран который стремительно рвётся в ядерный клуб. если возникнет заваруха с Ираном или Китаем по поводу Тайваня,то группировка в Афганистане останется на заклание,ибо Афган в окружении не дружественных стран,логистика в жопе.
к тому же это нарушает доктрину РФ,которая старается сделать всё,чтобы войска США увязли в множественных конфликтах,созданных РФ.
а сейчас США ушли из Афгана и теперь этот головняк РФ и Китая.
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09.09.2021 08:40 Відповісти
да-да...в роССии ещё говорят что у нас гражданская война...
неужели ты думаешь что РФ себе голову прилюдно пеплом будет посыпать?
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09.09.2021 08:56 Відповісти
а...так ты роССийская гнида...тогда понятно,почему ты за своих жопу рвёшь.
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09.09.2021 09:09 Відповісти
Трампісти! Фас!
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09.09.2021 08:43 Відповісти
Трампон домовлявся з терористами! Це нонсенс! Такого не повинно бути! Він хворий на голову нарцис, які міг привести світ до катастрофи.
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09.09.2021 08:57 Відповісти
Каким образом?
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09.09.2021 09:36 Відповісти
Підростеш і зрозумієш. Ексгенсек НАТО Расмуссен про угоду Трампа з талібами: Це була велика помилка, навіть катастрофа - Цензор.НЕТ 4684
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09.09.2021 09:45 Відповісти
Та уже рост закончился)А ты из тех,что абы повонять и пох по какому поводу?
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09.09.2021 10:06 Відповісти
Ексгенсек НАТО Расмуссен про угоду Трампа з талібами: Це була велика помилка, навіть катастрофа - Цензор.НЕТ 3598 Ексгенсек НАТО Расмуссен про угоду Трампа з талібами: Це була велика помилка, навіть катастрофа - Цензор.НЕТ 2110
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09.09.2021 10:08 Відповісти
Мда уж)))
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09.09.2021 10:15 Відповісти
Ексгенсек НАТО Расмуссен про угоду Трампа з талібами: Це була велика помилка, навіть катастрофа - Цензор.НЕТ 5254
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09.09.2021 10:21 Відповісти
Просрал всё бидон кала, а виноват опять Трамп.
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09.09.2021 09:19 Відповісти
Как у вас,олигофренов-вавсемвинаватПорошенко,правда?
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09.09.2021 09:44 Відповісти
Порошенко просто вор, а бидон кала твой любимый вор и ещё идиот впридачу.
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09.09.2021 16:13 Відповісти
"Большая ошибка"?"Большая ошибка"-это вкладывать деньги в ссыкунов,которые не хотели защищать собственные семьи и херить реальных союзников.И это "большая ошибка" не только Трампа(хотя сам Трамп ничего не решал),а администраций почти всех президентов и партий,от которых они были избраны
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09.09.2021 09:34 Відповісти
Трамп еще один сцарь Мидарас-за что не возмется везде обосрется. И так же как и полшестой любит кивать на ,,папередников,,
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09.09.2021 09:42 Відповісти
"Сделка была большой ошибкой, я бы назвал ее катастрофой", - сказал Расмуссен. сделка.- дело прибыльное, в данном случае тоже ,а где прибыля ,там ошибка отсутсвует Ексгенсек НАТО Расмуссен про угоду Трампа з талібами: Це була велика помилка, навіть катастрофа - Цензор.НЕТ 850
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09.09.2021 09:48 Відповісти
То може всі країни НАТО а також ті країни де були теракти мали нарівні з американцями нести той тягар війни в Афганістані, як фінансовий так і воєнний. Мабуть тоді й не було б того, що зара в Афганістані.
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09.09.2021 10:33 Відповісти
Номенклатурна ****.
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09.09.2021 11:46 Відповісти
да... хреновая она - старческая деменция.....
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09.09.2021 12:56 Відповісти
 
 