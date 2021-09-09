За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 161 169 осіб, загалом - 5 722 212, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 4 512 000 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"161 169 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 8 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 56 193 людини, повністю імунізовані - 104 976 людей.
Протягом доби працювали: 1004 мобільні бригади, 2948 пунктів щеплення; 339 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 722 212 людей, з них отримали одну дозу – 5 722 210 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 512 000 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 234 210 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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jklpqrs
показати весь коментар09.09.2021 08:48 Відповісти Мені подобається 3
Павло Вільний 68791e8d
показати весь коментар09.09.2021 09:08 Відповісти Мені подобається 1
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