Разумков підтримує створення ТСК Ради щодо "вагнерівців": Об'єктивне розслідування точно необхідне
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить проблем зі створенням тимчасової слідчої комісії (ТСК) парламенту для розслідування виключно зриву операції із затримання "вагнерівців", яку готували українські спецслужби.
Про це він заявив в ефірі "5 каналу" увечері в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо ми говоримо про ТСК з будь-якого питання. Якщо є голоси, якщо фракції делегують своїх народних депутатів для роботи, я вважаю, що в цьому нічого поганого немає. Об'єктивне розслідування необхідно. Якщо до цього може приєднатися Верховна Рада, не бачу проблем", - сказав Разумков.
Відповідаючи на питання, чи довіряє спікер інформації телеканалу СNN, що українські спецслужби готували операцію із затримання "вагнерівців", Разумков сказав: "До цього і так йшлося, що залучені до цього процесу українські спецслужби".
За словами Разумкова, необхідно почути не тільки розслідування журналістів, а й знати офіційну інформацію.
"Все-таки це розслідування журналістів. Треба почути офіційну позицію, як насправді і що відбувалося. Я розумію, що там є питання таємниці, але як раз... ТСК дозволяє промовляти ті чи інші аспекти операції в закритому режимі, таємному режимі", зазначив Разумков.
Раніше телеканал CNN повідомив, що США були в курсі про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. Більше того, США також надавали допомогу для її проведення.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.
19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.
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возглавлять ВР кто попало не будет
Новий політичний сезон в Україні розпочався із скандалу. Американська корпорація CNN оприлюднила власне розслідування про підготовку операції із затримання 28-ми "вагнерівців", яку 18 місяців готувала українська служба зовнішньої розвідки. Всі чекали оприлюднення анонсованого розслідування групи "Белінгкет" Христо Грозєва, але CNN випередило. Журналісти поспілкувалися з трьома високопосадовцями, колишніми розвідниками, які розповіли багато деталей, зокрема і про залучення американського ЦРУ до спецоперації. А в Україні розслідування зливу спецоперації ніяк не розпочнеться. Тобто формально воно вже є, Шевченківський суд, за зверненням ветеранів російсько-української війни, зобов'язав ДБР розпочати слідство, та процес так і не зрушив, адже йдеться про злив інформації від високопосадовців Офісу президента. Проігнорував створення окремої спеціальної слідчої комісії і парламент. В Офісі президента під вечір заявили, що не вірять у надійність джерел, які робили викривальні заяви CNN. Опозиція ж закликала до чесного розслідування, адже йдеться про державну зраду.
Розслідування американської телекомпанії CNN видало матеріал із поїздки їхнього журналіста до Києва. У ньому - три анонімні розмови з колишніми високими чиновниками української розвідки, ті розповіли - США нібито були причетні до спецоперації.
"Операція під керівництвом України мала американські гроші, технічну підтримку та рекомендації ЦРУ про те, як залучити російських найманців", - йдеться в розслідуванні.
Але цю інформацію, йдеться в сюжеті, журналістам одразу ж спростував американський високопосадовець. Теж анонімно. Хоча й не відкидає - Штати про підготовку до операції із затримання "вагнерівців" знали. І старанно, більше року, готувала її саме Україна - теж підтвердили опитані розвідники. Хоча цей факт у недавніх інтерв'ю заперечував Володимир Зеленський.
На нові деталі у справі "вагнергейту" відгукнулися у парламентських кулуарах. В опозиції певні, Банкова навмисне приховує інформацію. І на те є причина - держзрада у кабінетах Офісу президента, яка і зірвала затримання російських найманців.
"Справу зливають, кажуть, ніякої операції не було, і найголовніше - брешуть вже 13 місяців! Напевно, вже час сказати правду? А чого бояться? Бо хтось з Офісу президента злив. Сказав із трибуни Єрмаку - якщо він з'явиться із зізнанням, це зменшує покарання", - заявив Олексій Гончаренко з "Європейської Солідарності".
"Ця справа не зійде з рук тим, хто здавав національні інтереси. Думаю, буде продовження, будуть розслідування", - вважає нардеп "Батьківщини" Вадим Івченко.
Попри все, слуги у своїй позиції незмінні. Як і раніше, наголошують, офіційних доказів у справі "вагнерівців" немає, а про секретні спецоперації взагалі не треба говорити вголос, упевнений голова фракції "слуг".
"Жодна спецоперація, яку проводять спецслужби українські чи ні, не має бути коментована в ЗМІ, це під грифом "цілком таємно", - вважає глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
У травні "слуги" навіть створили тимчасову слідчу комісію, яка, за їхніми словами, серед іншого мала займатися й "вагнергейтом". Роботу почали і несподівано вже до кінця тижня обіцяють результати, заявила голова ТСК.
"Протягом літа ми підготували матеріали і готові оприлюднити результати роботи ТСК по так званому питанню "вагнерівців" цієї п'ятниці. Усе, що може бути донесене до суспільства, буде оприлюднене", - пообіцяла голова ТСК, народна депутатка "Слуги народу" Мар'яна Безугла.
"Я сумніваюся, що висновку вони дійдуть на наступній ТСК. І питання основне не "чи вона була", а "чому вона була зірвана?" Про це всі знають. Я не вірю, що ТСК дійде висновку, як це все сталося, бо ми бачимо, як відбувається - сидить голова комісії, поруч представник Офісу президента і розмовляють на загальні теми", - заявив Роман Костенко з "Голосу".
Відтак, в опозиції впевнені, слідча комісія має бути окремою, тому майже всі фракції меншості від членства в ТСК відмовилися. У "зелених" вимагають створити нову.
"Ми наполягаємо, щоб ви припинили бавитися всіма цими своїми ТСК прикормленими, і створили ТСК по "вагнерівцях", тому що це є зрада наших спецслужб головнокомандувачем і його посіпаками", - заявила Ірина Геращенко з "Європейської Солідарності".
Але влада вкотре вперто наполягає - до зриву не причетні, а свідчення розвідників, викладені у матеріалі CNN, не мають цінності - так розслідування прокоментував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Не минуло й кількох годин, як уже й офіційний представник ФСБ (ага, тієї самої) похвалив CNN за цей матеріал. Що там сказано? Все як завжди. Обов'язкові анонімні відставники - і це ключове - щось підтверджують. Інше анонімне джерело щось спростовує. Ще раз: анонімні, безпрізвищні, безпосадні, а отже такі, що не мають інформаційної та репутаційної цінності джерела", - заявив Подоляк.
Після CNN своє масштабне розслідування пообіцяли опублікувати журналісти "Белінгкет". Двогодинний фільм прогнозують випустити наступного року. А текстову версію мають оприлюднити вже цього місяця.*
Ірина Сисак, Юрій Усік та Олексій Тищенко, "5 канал"
Репортаж CNN о » деле вагнеровцев», из которого однозначно следует, что в ближайшем окружении Зеленского есть российский крот(ы), это, пожалуй, главное политическое событие этого года. Имя этого крота все знают, но Зеленский делает вид, что он не понимает о чём идёт речь.
Такое мнение мнение высказал около часа назад в Фейсбуке политический эксперт Андрей Головачев.
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Но почему главное?
Надо понимать, что CNN это фактически официальный орган пропаганды демократической партии, что - то вроде РИА в России (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Опубликование CNN репортажа по вагнеровцам сразу после визита Зеленского в США означает, что администрация Байдена оказалась крайне недовольной результатами встречи.
Зеленскому однозначно дали понять, что ему придется очень серьезно потрудиться, чтобы получить ярлык на второй срок. Хуже того, на мой взгляд, ему также дают понять, что преемник Зеленского вполне может довести дело вагнеровцев до конца с весьма печальными последствиями для нашего Гаранта.
Проблема США, однако, заключается в том, что у них нет ни одной приемлемой кандидатуры на замену Зеленского, которая могла гарантировать проведение американской политики и борьбу с олигархами в Украине.
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Американцы могут заблокировать любую кандидатуру, но не могут провести своего человека. Точнее, не могут без согласования с нашими олигархами, которые владеют основными СМИ, без которых выиграть выборы в Украине сейчас невозможно.
Интересы США и олигархов в Украине, мягко говоря, не совпадают. Наши олигархи, - Ахметов, Порошенко, Пинчук, Аваков, Фирташ, Лавочкин, Медведчук,- безусловно, готовы сместить Зеленского, так как он всех уже достал своей фриковостью и отстаиванием интересов Коломойского.
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Но олигархи готовы заменить Зеленского только на такого человека, который гарантирует им сохранение олигархического характера нынешнего политического режима. Например, Разумкова, Кличко или какой то другой новой марионетки.
Но на такой вариант не согласны американцы. Обоим сторонам придется искать компромисс. Вполне возможно, что такой компромиссной фигурой будет дурак Кличко: обе стороны будут надеется, что они будут манипулировать им эффективнее, чем противник.
Зеленский мечется меж двух огней. Угодить одновременно и нашим олигархам и администрации Байдена он не сможет. И по этой причине у него нет шансов на второй срок. Надо также понимать, что Зеленскому не удалось удержать олигархический консенсус, так как он почти открыто работает на интересы одного Коломойского, от которого, похоже,тотально зависит .
Примечательно, что репортаж CNN о вагнеровцам показали только каналы Порошенко.
Ахметов, Фирташ и Пинчук с Фиалой, пока выжидают, но если они не получат свои коврижки от Зеленского, они спустят на него всех собак. Точнее обязательно спустят за 6-8 месяцев до выборов.
Зеленский в ответ, пускается во все тяжкие и пытается протащить через ВР законопроект, который даст право СНБО уничтожать бизнеса олигархов. Разумеется, никто ему это не позволит.
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Дело вагнеровцев - это крючок, на который подвесили Зеленского и американцы и наши олигархи.
Но Зеленский и, главное Коломойский, однако, так просто не сдадутся. Коломойский - всегда был, как известно, бескомпромиссным авантюрным игроком, что называется » без тормозов».
Но украинцы, к своему удивлению, обнаружили, что и бывший стендап комик также готов пойти на многое, если не на все, ради удержания власти. Даже Порошенко с его бульдожьей хваткой меркнет на фоне властных инстинктов Зеленского.
Так что репортаж CNN перевел политическую борьбу на принципиально новый, почти уже бескомпромиссный уровень и по этой причине является главным политическим событием этого года. Украину ждёт политический кризис и обострение военных действий на Донбассе, как следствие этого кризиса.
"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали Комсомольскую правду (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком сливе какой-то там операции", - сказал Зеленский.
Кто же останется последним?!
Разумков мітить на місце президента, після вдалого замаху???
Что за дерьмо выбирает нарид уже 30 лет?..