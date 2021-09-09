За добу у світі виявили 599,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 9,7 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 223 млн. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 9 вересня у світі зареєстрували 599 983 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9 768 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 223 437 163 випадки інфікування, з них 599 983 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 610 337 осіб, з них 9 768 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 199,9 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 34-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10-ю, по летальным случаям - 30-ю и 7-ю позицию соответственно.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 34-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10-ту, за летальними випадками - 30-ту і 7-му позицію відповідно.
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