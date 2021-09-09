УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9539 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
668 3
карантин (16095) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу у світі виявили 599,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 9,7 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 223 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу у світі виявили 599,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 9,7 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 223 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 вересня у світі зареєстрували 599 983 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9 768 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 223 437 163 випадки інфікування, з них 599 983 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 610 337 осіб, з них 9 768 за минулу добу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 161 169 осіб, загалом - 5 722 212, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу у світі виявили 599,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 9,7 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 223 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 199,9 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

За добу у світі виявили 599,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 9,7 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 223 млн 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 34-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10-ю, по летальным случаям - 30-ю и 7-ю позицию соответственно.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 34-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10-ту, за летальними випадками - 30-ту і 7-му позицію відповідно.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И нафига нам эта информация-что про заболеваемость по ковиду,что про чипы в пломбах? Чипы без батарейки,заболеваемость без сравнения с другими болезнями.... За добу у світі виявили 599,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 9,7 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 223 млн - Цензор.НЕТ 9509
показати весь коментар
09.09.2021 09:35 Відповісти
Они готовились(Мировое правительство),Они подготовились (и смотрите как!) А МЫ ВСЕ МОЛЧИМ.
показати весь коментар
09.09.2021 10:15 Відповісти
 
 