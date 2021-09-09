Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков окреслив ситуацію з видачею російських паспортів жителям окупованої частини Донбасу. На його думку, РФ таким чином зможе заявляти про "русский мир" і пояснювати нібито це "захист своїх громадян".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Гірше, ніж у нас почалося у 2014 році, вже бути не може. Я не драматизую. Паспортизацію вони почали, щоб потім говорити про "русский мир" і використовувати як привід для "захисту своїх громадян". Так це вже відбулося. 100 тисяч паспортів або 500 тисяч – вже не має жодного значення", - сказав Резніков.
Він зазначив, якщо росіяни захочуть знайти привід, щоб з відкритим вторгненням перетнути наші кордони, то вони можуть спробувати це зробити та нібито заради 10 тисяч, однак, постає питання, чи підуть вони на такий ризик.
Будь ласка, зачекайте...
А мав би штурмувати Європу. Канаду, штати.
Замість того він дав ригам і іншій шоблі грабувати країну.
бьют не по паспорту, а по морде
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1. Высшее руководство страны убежит за границу?
2. Высшее руководство страны будет встречать кацапов с хлебом с солью?
3. Высшее руководство страны во главе с главзебилом с автоматом на перевес будут давать отпор агрессору?
Рєзніков дупля взагалі не відбиває. які ще поводи , доводи-шмоводи. У НАС З ОРДОЮ ВЖЕ ПО-ФАКТУ ЙДЕ ВІЙНА! ВОРОГ АТАКУВАВ І ОКУПУВАВ НАШУ ЗЕМЛЮ, те що зараз на лінії фронту затихло - то це лише тому що у Москви стратегія така. всі ці ваші міністерства реінтеграції окупованих територій це "химині кури". таке міністерство може існувати лише після закінчення війни і підписання якогось договору. а наразі орки в нас плюють і бьють , а ми до них ліземо руки потискати. сюрреалізм якись.
Минвостокразвития поддержало идею увеличить численность населения за Уралом за счет украинских беженцев
Украинским беженцам предложат переселиться в Сибирь и на Дальний Восток. Минвостокразвития рассеи поддержало инициативу группы депутатов Госдуры от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым, которые просили разработать федеральную целевую программу по добровольному переселению лиц, покинувших Украину, на территорию Сибири и Дальнего Востока.
Как отмечает ведомство, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) будет создано более 50 тыс. рабочих мест, которые могли бы занять украинцы (ответ Минвостокразвития есть в распоряжении «Известий»).
Ведомство уведомило о своей позиции Федеральную миграционную службу (ФМС) эрэфии для дальнейшей проработки вопроса.
Заместитель министра эрэфии по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев в своем ответе выражает поддержку инициативы депутатов Госдуры и говорит, что «соответствующая позиция направлена в ФМС». Минвостокразвития отмечает, что более 50 тыс. рабочих мест будут созданы на территориях социально-экономического развития и в инвестиционных проектах.
«В перечень территорий приоритетного заселения включены Республика Бурятия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская область и Еврейская автономная область», - говорят в Минвостокразвитии.
Сергей Обухов направил обращения председателю правительства рассеи, ФМС и Минвостокразвития с просьбой разработать федеральную целевую программу «Добровольное переселение лиц, покинувших Украину, на территорию Сибири и Дальнего Востока».
до Магадана, Якутска и прочих прекрсный **...ней вЯликай еще не доехали...
а мы к вам.)) махнемся не глядя.)