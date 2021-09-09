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Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков окреслив ситуацію з видачею російських паспортів жителям окупованої частини Донбасу. На його думку, РФ таким чином зможе заявляти про "русский мир" і пояснювати нібито це "захист своїх громадян".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Гірше, ніж у нас почалося у 2014 році, вже бути не може. Я не драматизую. Паспортизацію вони почали, щоб потім говорити про "русский мир" і використовувати як привід для "захисту своїх громадян". Так це вже відбулося. 100 тисяч паспортів або 500 тисяч – вже не має жодного значення", - сказав Резніков.

Він зазначив, якщо росіяни захочуть знайти привід, щоб з відкритим вторгненням перетнути наші кордони, то вони можуть спробувати це зробити та нібито заради 10 тисяч, однак, постає питання, чи підуть вони на такий ризик.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
А зеленський мовчав про це.
А мав би штурмувати Європу. Канаду, штати.
Замість того він дав ригам і іншій шоблі грабувати країну.
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09.09.2021 09:07
+2
"Их" граждане сколько имеют право находиться на территории Украины по закону? А потом в сад.......
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09.09.2021 09:08
+2
Найвеличніший вже казав що домовиться десь посередині.
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09.09.2021 09:15
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А зеленський мовчав про це.
А мав би штурмувати Європу. Канаду, штати.
Замість того він дав ригам і іншій шоблі грабувати країну.
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09.09.2021 09:07 Відповісти
Он штурмовал Диснейленд и Голливуд Резников о паспортизации жителей ОРДЛО: В РФ будут говорить о "русском мире" и использовать это как повод для "защиты своих граждан" - Цензор.НЕТ 8231
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09.09.2021 09:11 Відповісти
Воно ніби ще в Нью-Йорк збирається.
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09.09.2021 09:12 Відповісти
"Их" граждане сколько имеют право находиться на территории Украины по закону? А потом в сад.......
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09.09.2021 09:08 Відповісти
это им не поможет -

бьют не по паспорту, а по морде Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян" - Цензор.НЕТ 1168



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09.09.2021 13:03 Відповісти
Ну что вы Срулик, это же не наши методы. Хотя так иногда хочется по наглой кацапской роже пройтись .....
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09.09.2021 13:19 Відповісти
Инетересно, если кацапы нападут, то:
1. Высшее руководство страны убежит за границу?
2. Высшее руководство страны будет встречать кацапов с хлебом с солью?
3. Высшее руководство страны во главе с главзебилом с автоматом на перевес будут давать отпор агрессору?

Резников о паспортизации жителей ОРДЛО: В РФ будут говорить о "русском мире" и использовать это как повод для "защиты своих граждан" - Цензор.НЕТ 5257
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09.09.2021 09:08 Відповісти
Найвеличніший вже казав що домовиться десь посередині.
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09.09.2021 09:15 Відповісти
Значит с хлебом с солью...
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09.09.2021 09:18 Відповісти
Не зрозуміло чому їхні громадяни знаходяться на території України. Резников о паспортизации жителей ОРДЛО: В РФ будут говорить о "русском мире" и использовать это как повод для "защиты своих граждан" - Цензор.НЕТ 7339
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09.09.2021 09:20 Відповісти
Вони таким чином перенесли "русский мир" на частину территорії України і без підйомних відправляють "кормільцев" в місця, де навіть рашисти не бажають жити за любої ціни. Так, поближче їх до китайців і до білого ведмедя з мошкарою. Хай відчувають любов до батьківщини відсутністю всього, якраз це ціна зради. Та ще не забувають взяти російські прапори і колорадські стрічки. Там точно бандьр немає. Хай щастить.
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09.09.2021 09:26 Відповісти
Капітан Очевидність мля
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09.09.2021 10:01 Відповісти
ТАК ОТРАВИТЕ ИХ ВСЕХ !!!
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09.09.2021 10:31 Відповісти
\ В РФ будут говорить о "русском мире" и использовать это как повод для "защиты своих граждан"\

Рєзніков дупля взагалі не відбиває. які ще поводи , доводи-шмоводи. У НАС З ОРДОЮ ВЖЕ ПО-ФАКТУ ЙДЕ ВІЙНА! ВОРОГ АТАКУВАВ І ОКУПУВАВ НАШУ ЗЕМЛЮ, те що зараз на лінії фронту затихло - то це лише тому що у Москви стратегія така. всі ці ваші міністерства реінтеграції окупованих територій це "химині кури". таке міністерство може існувати лише після закінчення війни і підписання якогось договору. а наразі орки в нас плюють і бьють , а ми до них ліземо руки потискати. сюрреалізм якись.
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09.09.2021 11:12 Відповісти
не такі вже ми й маленькі і беззахисні і не така вже й орда велика та страшна щоб так себе поводити.
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09.09.2021 11:14 Відповісти
Сибирь и Дальний Восток предлагают заселить украинцами из Донбасса
Минвостокразвития поддержало идею увеличить численность населения за Уралом за счет украинских беженцев

Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян" - Цензор.НЕТ 6709
Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян" - Цензор.НЕТ 7635

Украинским беженцам предложат переселиться в Сибирь и на Дальний Восток. Минвостокразвития рассеи поддержало инициативу группы депутатов Госдуры от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым, которые просили разработать федеральную целевую программу по добровольному переселению лиц, покинувших Украину, на территорию Сибири и Дальнего Востока.
Как отмечает ведомство, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) будет создано более 50 тыс. рабочих мест, которые могли бы занять украинцы (ответ Минвостокразвития есть в распоряжении «Известий»).
Ведомство уведомило о своей позиции Федеральную миграционную службу (ФМС) эрэфии для дальнейшей проработки вопроса.
Заместитель министра эрэфии по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев в своем ответе выражает поддержку инициативы депутатов Госдуры и говорит, что «соответствующая позиция направлена в ФМС». Минвостокразвития отмечает, что более 50 тыс. рабочих мест будут созданы на территориях социально-экономического развития и в инвестиционных проектах.
«В перечень территорий приоритетного заселения включены Республика Бурятия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская область и Еврейская автономная область», - говорят в Минвостокразвитии.
Сергей Обухов направил обращения председателю правительства рассеи, ФМС и Минвостокразвития с просьбой разработать федеральную целевую программу «Добровольное переселение лиц, покинувших Украину, на территорию Сибири и Дальнего Востока».
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09.09.2021 16:42 Відповісти
этим повезло, эти в Татарстане, по общежитиям...
до Магадана, Якутска и прочих прекрсный **...ней вЯликай еще не доехали...
Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян" - Цензор.НЕТ 2364
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09.09.2021 16:43 Відповісти
э, давай к нам в Якутии, хАхлы....у нас классно зашибись...правда, правда. не то шта у вас нищих. давай!
а мы к вам.)) махнемся не глядя.)

Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян" - Цензор.НЕТ 3236

Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян" - Цензор.НЕТ 3322 Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян" - Цензор.НЕТ 5200
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09.09.2021 16:45 Відповісти
 
 