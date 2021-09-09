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Новини Політика України
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нерухомість (323) Разумков Дмитро (1449) Клочко Андрій (38)

Разумков про придбану матір'ю "слуги народу" Клочка нерухомість на 14,5 млн грн: Нехай розбираються антикорупційні органи, він дасть пояснення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про придбану матір'ю

Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко (фракція "Слуга народу") зможе надати пояснення про походження майна своїх родичів.

Таку думку висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Велика політика" на 5 каналі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я мав розмову з Андрієм Андрійовичем. Він пояснює, звідки ці кошти. Я думаю, якщо зацікавляться правоохоронні органи, антикорупційні органи, він дасть всі необхідні пояснення. Але такі речі все ж таки повинні відбуватися трохи публічніше для того, щоб навіть не виникало таких питань. У мене, я сподіваюся, таких питань немає сьогодні й не буде надалі. Тому і коментувати мені буде трохи заважко", - зазначив Разумков.

Спікер додав, що "тут не потрібна віра або не віра".

Читайте також: До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, - "слуга народу" Клочко

"Тут повинна бути об’єктивна реальність. Треба подивитися. Я думаю, що багато про це написали засоби масової інформації, вони точно зможуть сказати антикорупційним органам. Антикорупційні органи нехай розбираються", - сказав Разумков.

Як повідомлялося раніше, 70-річна мати нардепа "Слуги народу" Андрія Клочка - Наталя - протягом останніх двох років стала власницею відразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Ой, ой...
Ніби разумков ніяк не збагатився за два останні роки.
До речі, депутатам дозволили легалізувати по 9 мульойнів корупційних гривень.
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09.09.2021 09:09
+4
Это уже не проба на возможный протест. Это уже называется иначе: берега потеряны. Эти черти просто прут аки танки. Безнаказанность- страшная штука.
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09.09.2021 09:15
+4
😀😀😀

Разумков о приобретенной матерью "слуги народа" Клочко недвижимости на 14,5 млн грн.: Пусть разбираются антикоррупционные органы, он даст пояснения - Цензор.НЕТ 5641
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09.09.2021 09:19
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Ой, ой...
Ніби разумков ніяк не збагатився за два останні роки.
До речі, депутатам дозволили легалізувати по 9 мульойнів корупційних гривень.
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09.09.2021 09:09 Відповісти
Хреновий приклад показав Ляшко у якого мама працювала в котельні.
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09.09.2021 09:10 Відповісти
Время тикает! Скоро будет ИТОГО
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09.09.2021 09:12 Відповісти
ітого буде для нас
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09.09.2021 09:15 Відповісти
Это уже не проба на возможный протест. Это уже называется иначе: берега потеряны. Эти черти просто прут аки танки. Безнаказанность- страшная штука.
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09.09.2021 09:15 Відповісти
А до чого тут Разумков? Він чесно визнає, що йому Клочко пояснив і пояснення правдоподібне. Я теж розумію, як мама Клочка різко збагатилася за останні два роки. 😊 Саме тоді, коли синок став депутатом від "слуг". Щось пояснювати потрібно лише 73 відсоткам зебілів, які минулі вручили квиток у рай, вибачте, дозвіл на розграбування країни, ще раз вибачте, мандат депутата.
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09.09.2021 10:16 Відповісти
Вы же прекрасно понимаете- я вовсе не о Разумкове.
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09.09.2021 10:45 Відповісти
😀😀😀

Разумков о приобретенной матерью "слуги народа" Клочко недвижимости на 14,5 млн грн.: Пусть разбираются антикоррупционные органы, он даст пояснения - Цензор.НЕТ 5641
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09.09.2021 09:19 Відповісти
Мама продала последние биткоины икупила недвижимось в весте с движимостью.
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09.09.2021 09:36 Відповісти
Ах, какие сложные схемы выстраивал приснопамятный Бигус, как старался найти связь между Порошенко и хоть кем нибудь, как его бред на ура разносили зебилы. Разумков про придбану матір'ю "слуги народу" Клочка нерухомість на 14,5 млн грн: Нехай розбираються антикорупційні органи, він дасть пояснення - Цензор.НЕТ 4035 И как просто оказывается он мог ответить - " Пусть разбираются антикоррупционные органы, он даст пояснения" Разумков, ""уместно будет говорить после того, как ГБР обнародует результаты расследования", - сказал Никифоров.Источник: https://censor.net/ru/n3286946, Даниил Гетманцев прокомментировал ситуацию - "Но, с другой стороны, любой человек, вы или я, или кто-то другой, не может быть обвинен на основании видео из Телеграм-каналов. Это же очевидные вещи, потому что даже если есть только подозрение, что высшее должностное лицо задействовано в преступлении, расследование должно проводить ГБР", - подчеркнул нардеп.Источник: https://censor.net/ru/n3286747 Разумков про придбану матір'ю "слуги народу" Клочка нерухомість на 14,5 млн грн: Нехай розбираються антикорупційні органи, він дасть пояснення - Цензор.НЕТ 1717
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09.09.2021 10:12 Відповісти
Акуеть! А четвертая власть зачем? Сказки бабушки Арины, или дідуся Панаса перерассказывать?
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09.09.2021 14:38 Відповісти
Ты ещё спроси, зачем нужны проститутки Разумков про придбану матір'ю "слуги народу" Клочка нерухомість на 14,5 млн грн: Нехай розбираються антикорупційні органи, він дасть пояснення - Цензор.НЕТ 1522
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09.09.2021 16:38 Відповісти
Та ты их и так уже слишком много назвал! Все той же породы - политической, а не трехствольной!
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09.09.2021 19:26 Відповісти
Разумков про придбану матір'ю "слуги народу" Клочка нерухомість на 14,5 млн грн: Нехай розбираються антикорупційні органи, він дасть пояснення - Цензор.НЕТ 7220
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09.09.2021 21:58 Відповісти
Налоговая пусть разбирается, а мама дает пояснения, в первую очередт.
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09.09.2021 10:36 Відповісти
Разумков про придбану матір'ю "слуги народу" Клочка нерухомість на 14,5 млн грн: Нехай розбираються антикорупційні органи, він дасть пояснення - Цензор.НЕТ 6340
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09.09.2021 10:42 Відповісти
людям перекрывают кислород при перемещении 5000 гривен по банковской карте , а тут 14 лямов и ничего..
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09.09.2021 10:43 Відповісти
Краще скажіть, для початку, хто їздить на теслі. Це самий простий тест. Дивно, погодьтесь, купити мамі в подарунок машину, коли, допустимо, немає прав. Звичайно, можна піти в 70 років в автошколу і навчитися, просто купити права. Але посадити новачка за кермо тесли, це навіть для депутата круто, да і маму шкода, якщо не те щось нажме. А купити машину мамі і самому на ній іздити, чи комусь іншому по довіренності (або так перепродати) не по-людськи, а по корупційному.
Все-таки недаремно їх зебілами називають.
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09.09.2021 11:38 Відповісти
Какая страшная обида порохоботов на 73% противопорохоботов! А вы сказочки о 31% доверия граждан слушайте от различных рогокопытовских контор! Доверия к президенту Зеленскому!
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09.09.2021 14:42 Відповісти
Хто ж на хворих ображається? Тобто на тих, хто вірить, що українська бабуся в 70 років купила собі теслу? Тоді яким ідіотом треба бути, щоб вказувати це в декларації? А як такі ідіоти стають депутатами і взагалі чи є серед них неідіоти чи хоча б порядні люди навіть не питаю. Бо ще не отримав відповіді чи є права у бабусі.
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09.09.2021 22:43 Відповісти
 
 