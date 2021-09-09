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В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 9 вересня, в Україні загалом перевищений рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 76. Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області (206), Луганській області (168) і Києві (122).

Також в Закарпатській і Львівській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у Закарпатській області 50,8% за норми не більше 50%, в Львівській - 62,3%.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 161 169 осіб, загалом - 5 722 212, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Разом з тим, в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 5,4%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків у Чернівецькій (10,4%), Запорізькій (8,6%) і Харківській (7,7%) областях.

Зазначимо, що всі регіони України з в "зеленій" зоні карантину.

В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Детям своим тоже прививки не делаете?
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09.09.2021 10:06
+3
Специально для Вас -- видео на ютуб

Там на непонятном-арабском.
Вот перевод:
- Земля крутится, говоришь?
- Да.
- Земля стационарна, сынок. Она не крутится.
- Но нас по географии учат, что Земля обращается вокруг Солнца.
- Это ошибочная логика, сынок. Научная теория - это вообще ложная вещь. А истинно то, что есть в Коране и хадисах. Стационарность Земли доказана. Она неподвижна. В английском языке есть хорошее слово для описания этого явления - статичность. Земля находится в статичном положении, она никуда не движется. В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4247
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09.09.2021 10:29
+2
фую, дружина лікарка. пішов на йух.
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09.09.2021 12:06
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Дуже подобається критерій "охоплення тестами". Тими ФУФЛОтестами, що дають абсолютно випадкові недостовірні результати, які "знаходять вірус" в кока-колі, соках, фруктах, у кіз та інших тварин, у вихлопних трубах тощо. І вся коронавірусна статистика, як і світова фуфлодемія, базується на цій хибній, брехливій діагностиці. Але стадо "хаває", викидає на це свої гроші, все нормально)
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09.09.2021 09:30 Відповісти
Сходи проведай сикелёва, лапоть В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2404
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09.09.2021 10:57 Відповісти
мне, в отличие от тебя, мордорская шваль абсолютно неинтересна
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09.09.2021 10:58 Відповісти
Ты и есть "мордорская шваль", как ты точно выразился В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8688 Иначе бы ты тут не нёс эту кацапскую ахинею В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8093
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09.09.2021 10:59 Відповісти
https://cormandrostenreview.com/report/

Эта "ахинея" доказана 22 учеными. Но ты-то даже больше, чем профессор. Иначе почему бы ты считал свое мнение "самым экспертным"? В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9607 Нахер иди. А впрочем, ты и не слазил.
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09.09.2021 11:05 Відповісти
В эти фейкньюс с безымянными "учёными" верят только такие же кацапы, как и ты сам В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6241
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09.09.2021 11:09 Відповісти
Хорошо, что ты на их фоне - самый не безымянный В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7991
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09.09.2021 11:13 Відповісти
Сливаешься, лапоть В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8682
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09.09.2021 11:15 Відповісти
Доля хотя бы частично вакцинированного населения на 07.09.2021

В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6361
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09.09.2021 09:35 Відповісти
Детям своим тоже прививки не делаете?
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09.09.2021 10:06 Відповісти
Специально для Вас -- видео на ютуб

Там на непонятном-арабском.
Вот перевод:
- Земля крутится, говоришь?
- Да.
- Земля стационарна, сынок. Она не крутится.
- Но нас по географии учат, что Земля обращается вокруг Солнца.
- Это ошибочная логика, сынок. Научная теория - это вообще ложная вещь. А истинно то, что есть в Коране и хадисах. Стационарность Земли доказана. Она неподвижна. В английском языке есть хорошее слово для описания этого явления - статичность. Земля находится в статичном положении, она никуда не движется. В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4247
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09.09.2021 10:29 Відповісти
Вы неправильно поняли ученую-биолога.
в основе вакцин лежат вирусы, да, иначе как бы нарабатывался иммунитет? Но это дохлая часть вируса, неспособная размножаться. Этакий манекен для тренировки сторожевых собак - лимфоцитов.

Позвольте спросить, Вы и за Зеленского по тому же принципу голосовали?
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09.09.2021 10:31 Відповісти
Судя по тому, что ьлю забанили - да, по тому же принципу мышления.
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09.09.2021 11:18 Відповісти
конечно, нет
зачем? чтобы не заболеть полиомиелитом, которого в диком виде на планете не существует? или заболеть онкологией в качестве побочки вакцинации?
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09.09.2021 11:20 Відповісти
И ты, кацап, можешь доказать, что В РЕЗУЛЬТАТЕ вакцинации от КОВИДа, например, Файзером, увеличивается риск онкологических заболеваний? В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7193 Только не своими кацапскими фейками с дворниками в роли "учёных" В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 139
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09.09.2021 11:27 Відповісти
Этот мудрый народ не только с вакциной борется, он еще и в поисках эликсира вечной жизни патроны-снаряды вручную разбирает!
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09.09.2021 10:31 Відповісти
Хто б чого не казав, а вакцинуватись потрібно. Після короноваку захворів, хворів три дні, вакцина допомогла
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09.09.2021 11:06 Відповісти
не кажи "гоп"
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09.09.2021 11:20 Відповісти
вже здоровий В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1912
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09.09.2021 11:25 Відповісти
сезон ГРВІ тільки починається, в березні-квітні наступного року відпишися, якщо буде живий
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09.09.2021 11:26 Відповісти
не переживай, дружина ковід лікує, про наслідки в курсі більш ніж потрібно знати. В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6623 В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6623
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09.09.2021 11:30 Відповісти
фую, дружина лікарка. пішов на йух.
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09.09.2021 12:06 Відповісти
 
 