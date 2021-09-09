В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 9 вересня, в Україні загалом перевищений рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 76. Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області (206), Луганській області (168) і Києві (122).

Також в Закарпатській і Львівській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у Закарпатській області 50,8% за норми не більше 50%, в Львівській - 62,3%.

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Разом з тим, в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 5,4%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків у Чернівецькій (10,4%), Запорізькій (8,6%) і Харківській (7,7%) областях.

Зазначимо, що всі регіони України з в "зеленій" зоні карантину.