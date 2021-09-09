В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 9 вересня, в Україні загалом перевищений рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 76. Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області (206), Луганській області (168) і Києві (122).
Також в Закарпатській і Львівській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у Закарпатській області 50,8% за норми не більше 50%, в Львівській - 62,3%.
Разом з тим, в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 5,4%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків у Чернівецькій (10,4%), Запорізькій (8,6%) і Харківській (7,7%) областях.
Зазначимо, що всі регіони України з в "зеленій" зоні карантину.
Будь ласка, зачекайте...
Эта "ахинея" доказана 22 учеными. Но ты-то даже больше, чем профессор. Иначе почему бы ты считал свое мнение "самым экспертным"? Нахер иди. А впрочем, ты и не слазил.
Там на непонятном-арабском.
Вот перевод:
- Земля крутится, говоришь?
- Да.
- Земля стационарна, сынок. Она не крутится.
- Но нас по географии учат, что Земля обращается вокруг Солнца.
- Это ошибочная логика, сынок. Научная теория - это вообще ложная вещь. А истинно то, что есть в Коране и хадисах. Стационарность Земли доказана. Она неподвижна. В английском языке есть хорошее слово для описания этого явления - статичность. Земля находится в статичном положении, она никуда не движется.
в основе вакцин лежат вирусы, да, иначе как бы нарабатывался иммунитет? Но это дохлая часть вируса, неспособная размножаться. Этакий манекен для тренировки сторожевых собак - лимфоцитов.
Позвольте спросить, Вы и за Зеленского по тому же принципу голосовали?
зачем? чтобы не заболеть полиомиелитом, которого в диком виде на планете не существует? или заболеть онкологией в качестве побочки вакцинации?