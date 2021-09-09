Україна працюватиме з ЄС над розширенням сфери застосування санкцій проти РФ, - Джапарова

МЗС України вітає рішення ЄС продовжити персональні санкції проти 177 фізичних і юридичних осіб за їхню участь в окупації частини України.

Про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова написала у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, про зняття санкцій можна буде говорити тільки тоді, коли Росія звільнить усі окуповані території.

"Україна працюватиме разом з ЄС над розширенням сфери застосування санкцій, зокрема на осіб, відповідальних за порушення прав людини, включно із незаконними арештами 3 і 4 вересня в Криму", - заявила Джапарова.

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