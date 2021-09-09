Лукашенко сьогодні зустрінеться з Путіним у Москві. Білоруська опозиція говорить про "дві інтриги"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, 9 вересня в Москві проведе з президентом Росії Володимиром Путіним переговори, темою яких є продовження інтеграції Білорусі з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо "Свобода".
Минулого тижня Лукашенко заявив, що глибша інтеграція з Росією не позбавить Білорусь суверенітету.
"Ми будуємо наші зв’язки як дві суверенні держави", – сказав він.
У білоруській опозиції називають 9 вересня "важливим і досить небезпечним днем". "Білоруський диктатор зустрічається з Путіним. Дві основні інтриги: 1) чи підпише Лукашенко дорожню карту інтеграції; 2) чи надасть йому Кремль фінансову допомогу. Хоч би як там було, нагадаю: Лукашенко – ніхто. Усі підписані угоди будуть переглянуті", – написав у твітері радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка.
Минулого тижня Олександр Лукашенко анонсував отримання Білоруссю великої партії військової техніки з Росії. Виступаючи 1 вересня в Бобруйську, Лукашенко заявив, що найближчим часом будуть доставлені десятки літаків і систем протиповітряної оборони, в тому числі, "ймовірно", – ракетні системи С-400.
Цього місяця російські та білоруські збройні сили мають намір провести великі спільні військові навчання.
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так бы лучше было. ибо гном даже для ватников уже слишком оборзел - чего стоит только стояние бабушек на коленях с просьбой ввести что то там, вроде канализацию или газ?
совсем быдло обнародил... ой, наоборот. хотя.... не стоит
Лука не для того боролся за власть, чтобы её отдать. Естественно, он будет плясать перед Путей на залних лапках, но Белоруссией он будет править ЛИЧНО.