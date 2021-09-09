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Лукашенко сьогодні зустрінеться з Путіним у Москві. Білоруська опозиція говорить про "дві інтриги"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко сьогодні зустрінеться з Путіним у Москві. Білоруська опозиція говорить про

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, 9 вересня в Москві проведе з президентом Росії Володимиром Путіним переговори, темою яких є продовження інтеграції Білорусі з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо "Свобода".

Минулого тижня Лукашенко заявив, що глибша інтеграція з Росією не позбавить Білорусь суверенітету.

"Ми будуємо наші зв’язки як дві суверенні держави", – сказав він.

У білоруській опозиції називають 9 вересня "важливим і досить небезпечним днем". "Білоруський диктатор зустрічається з Путіним. Дві основні інтриги: 1) чи підпише Лукашенко дорожню карту інтеграції; 2) чи надасть йому Кремль фінансову допомогу. Хоч би як там було, нагадаю: Лукашенко – ніхто. Усі підписані угоди будуть переглянуті", – написав у твітері радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка.

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Минулого тижня Олександр Лукашенко анонсував отримання Білоруссю великої партії військової техніки з Росії. Виступаючи 1 вересня в Бобруйську, Лукашенко заявив, що найближчим часом будуть доставлені десятки літаків і систем протиповітряної оборони, в тому числі, "ймовірно", – ракетні системи С-400.

Цього місяця російські та білоруські збройні сили мають намір провести великі спільні військові навчання.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Не говорите ерунды!
Лука не для того боролся за власть, чтобы её отдать. Естественно, он будет плясать перед Путей на залних лапках, но Белоруссией он будет править ЛИЧНО.
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09.09.2021 09:56
+2
Два подонка никак не сдохнут.
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09.09.2021 09:33
+1
А Оленя не запросили...?
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09.09.2021 09:35
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко 9 сентября в Москве проведет с "президентом" России Владимиром Путиным Источник: https://censor.net/ru/n3287214\\\\\\\


так бы лучше было. ибо гном даже для ватников уже слишком оборзел - чего стоит только стояние бабушек на коленях с просьбой ввести что то там, вроде канализацию или газ?
совсем быдло обнародил... ой, наоборот. хотя.... не стоит Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Москве. Белорусская оппозиция говорит о "двух интригах" - Цензор.НЕТ 881
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09.09.2021 09:32 Відповісти
Два подонка никак не сдохнут.
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09.09.2021 09:33 Відповісти
"Лукашенко - никто. Все подписанные соглашения будут пересмотрены"(с) Это сам Франак Вячорка сказал! Который не кто-нибудь, а Сам советник Тихановской. Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Москве. Белорусская оппозиция говорит о "двух интригах" - Цензор.НЕТ 10
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09.09.2021 09:35 Відповісти
А Оленя не запросили...?
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09.09.2021 09:35 Відповісти
Будет атомную бомбу просить.
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09.09.2021 09:39 Відповісти
А зачем ему бомба ?
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09.09.2021 10:23 Відповісти
Сегодня Белорусь прекратит своё существование. Лукашенка - гауляйтер белорусской автономии.....
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09.09.2021 09:40 Відповісти
Лукашенко будет упираться. Он хочет остаться царьком.
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09.09.2021 10:10 Відповісти
Это "сегодня" продолжается уже лет так 20.
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09.09.2021 10:23 Відповісти
Білорусам залишуть хібащо паспорти і гімн. Все решта буде спільним.
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09.09.2021 09:50 Відповісти
Не так все однозначно. Я вообще считаю, что санкции надо вводить не против Беларуси, а против РФ. Прегрешения Луки не сравнить с Путиным. С Талибаном договариваются. Почему бы и с Лукой не договориться, чтобы оттянуть его от Путина?
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09.09.2021 10:14 Відповісти
так при Порошенку лукашенко дивився на Захід.а клоун для луки не авторитет.
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09.09.2021 14:49 Відповісти
Не говорите ерунды!
Лука не для того боролся за власть, чтобы её отдать. Естественно, он будет плясать перед Путей на залних лапках, но Белоруссией он будет править ЛИЧНО.
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09.09.2021 09:56 Відповісти
да ладно. от лукашеску уже мало что зависит и делать он будет только то, что прикажет ему *****. в противном случае блокада со стороны Европы дополнится блокадой со стороны паРашы и лукашеску останется только удавиться.
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09.09.2021 11:08 Відповісти
На что спорим?
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09.09.2021 12:00 Відповісти
Анексия Белоруси продолжается
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09.09.2021 12:02 Відповісти
Тихановская все оружие вернет взад.
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09.09.2021 12:32 Відповісти
Зенон Поздняк заявил, что на помаду и все остальное ей хватает.
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09.09.2021 14:52 Відповісти
 
 