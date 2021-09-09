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Новини Політика України
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ВР (11730) НБУ (1433) Укрзалізниця (2038) паливо (408) ЗСУ (5706) Бюро економічної безпеки (199)

Рада сьогодні розгляне зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ, законопроєкти про НБУ і БЕБ і заслухає звіт ТСК щодо "Укрзалізниці"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні розгляне зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ, законопроєкти про НБУ і БЕБ і заслухає звіт ТСК щодо

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне законопроєкт № 5464 "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива" щодо розвитку виробництва біометану".

Проєкт закону №5464 передбачений до розгляду першим питанням порядку денного, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Парламентарії також планують розглянути законопроєкт №5121 "Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних сил України".

На порядку денному - проєкти законів №4323 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування" та №4324 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування".

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Планується також розгляд Звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану АТ "Українська залізниця" (проєкт постанови № 5814).

Депутати мають намір розглянути законопроєкти №4577 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки сфери спорту" та №5547 "Про лікарські засоби".

Народні депутати також сьогодні планують розглянути законопроєкти:

  • щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину (5454),
  • щодо окремих питань діяльності Національного банку України (5850),
  • про уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації (5853),
  • про охорону і збереження особливо цінних ділянок природних водойм і водотоків (5413),
  • про забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (5433),
  • про підвищення якості харчових продуктів, споживаних дітьми (5148),
  • про введення діяльності Бюро економічної безпеки України (3959).

Автор: Анастасія Потіха
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Все, тепер заживемо...Чи нувориші заживуть?
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09.09.2021 09:52 Відповісти
https://youtu.be/YpFEYXl9LMc?t=3

« День, який вирішить долю українського бізнесу, настав. День старту голосування за Раду громадського контролю Бюро економічної безпеки (БЕБ). Того самого новенького органу, який віднині шукає економічні злочини в кишенях українського бізнесу.
МИ подали трьох юристів із багаторічним досвідом роботи в радах громадського контролю.
Вони подали сепарів та корупціонерів.
Ми готові до чесної битви.
Вони намагалися приховати навіть адресу подачі документів.
За нами активісти, чесний бізнес, патріотична громадськість.
Проти нас - жадібні хапуги.
Ми - та вони.
Зрозумійте нас правильно. Ми не кажемо, що окрім нас там немає світлих людей. Вони є. Але вони ********* на фоні темної хвилі. Бо до РГК БЕБ подалися, здається, всі, хто готовий продавати душу заради пакетику із хабарем.
Вони знають, що на кону. Ми знаємо. А тепер знаєте і ви.
І сьогодні знати мало. Треба діяти.
Голосування буде тривати ТРИ ДНІ. З 09:00 9 вересня до 09:00 12 вересня. Четвер, п'ятницю і суботу.
НЕ відкладайте. Проголосуйте зараз. Це хвилина вашого життя.
1. Заходимо на сайт для голосування: https://vote.kmu.gov.ua/step1.php
2. Натискаємо кнопку «Розпочати голосування» - там вас чекає простий тест, де треба погодитися з умовами голосування;
3. Далі вказуємо електронну адресу - на неї буде надіслано код підтвердження, який необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування. ВАЖЛИВО - лист може потрапити в спам, тому зазирніть у відповідну папку, якщо не знайшли серед основних листів.
4. Наступний крок - вказати номер мобільного телефону (український GSM-оператор), на який буде надіслано sms-повідомлення з кодом. Цей код необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування.
5. Останній крок - обрати кандидатів, поставивши позначки навпроти їх прізвищ і натиснути кнопку «Проголосувати» внизу сторінки. Наші кандидати - 48, 49, 50. Тарас Котов, Євгеній Романюк і Андрій Ткаченко, всі - від ГО «Антикорупційна Сокира».
6. І самий останній крок - максимально поширити цю інформацію. Скопіюйте цей текст собі, заберіть картинку. Зробіть пост. Прямо зараз. Відішліть друзям та близьким. Прямо зараз. Напишіть на сторінці, що ви проголосували - після самого голосування. Це важливо. Це терміново. Це перемога, яка нам потрібна.
Всі на штурм. До бою! »
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09.09.2021 09:55 Відповісти
До сраки дверці.
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09.09.2021 10:00 Відповісти
 
 