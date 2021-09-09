Рада сьогодні розгляне зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ, законопроєкти про НБУ і БЕБ і заслухає звіт ТСК щодо "Укрзалізниці"
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Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне законопроєкт № 5464 "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива" щодо розвитку виробництва біометану".
Проєкт закону №5464 передбачений до розгляду першим питанням порядку денного, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Парламентарії також планують розглянути законопроєкт №5121 "Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних сил України".
На порядку денному - проєкти законів №4323 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування" та №4324 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування".
Планується також розгляд Звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану АТ "Українська залізниця" (проєкт постанови № 5814).
Депутати мають намір розглянути законопроєкти №4577 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки сфери спорту" та №5547 "Про лікарські засоби".
Народні депутати також сьогодні планують розглянути законопроєкти:
- щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину (5454),
- щодо окремих питань діяльності Національного банку України (5850),
- про уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації (5853),
- про охорону і збереження особливо цінних ділянок природних водойм і водотоків (5413),
- про забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (5433),
- про підвищення якості харчових продуктів, споживаних дітьми (5148),
- про введення діяльності Бюро економічної безпеки України (3959).
Будь ласка, зачекайте...
« День, який вирішить долю українського бізнесу, настав. День старту голосування за Раду громадського контролю Бюро економічної безпеки (БЕБ). Того самого новенького органу, який віднині шукає економічні злочини в кишенях українського бізнесу.
МИ подали трьох юристів із багаторічним досвідом роботи в радах громадського контролю.
Вони подали сепарів та корупціонерів.
Ми готові до чесної битви.
Вони намагалися приховати навіть адресу подачі документів.
За нами активісти, чесний бізнес, патріотична громадськість.
Проти нас - жадібні хапуги.
Ми - та вони.
Зрозумійте нас правильно. Ми не кажемо, що окрім нас там немає світлих людей. Вони є. Але вони ********* на фоні темної хвилі. Бо до РГК БЕБ подалися, здається, всі, хто готовий продавати душу заради пакетику із хабарем.
Вони знають, що на кону. Ми знаємо. А тепер знаєте і ви.
І сьогодні знати мало. Треба діяти.
Голосування буде тривати ТРИ ДНІ. З 09:00 9 вересня до 09:00 12 вересня. Четвер, п'ятницю і суботу.
НЕ відкладайте. Проголосуйте зараз. Це хвилина вашого життя.
1. Заходимо на сайт для голосування: https://vote.kmu.gov.ua/step1.php
2. Натискаємо кнопку «Розпочати голосування» - там вас чекає простий тест, де треба погодитися з умовами голосування;
3. Далі вказуємо електронну адресу - на неї буде надіслано код підтвердження, який необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування. ВАЖЛИВО - лист може потрапити в спам, тому зазирніть у відповідну папку, якщо не знайшли серед основних листів.
4. Наступний крок - вказати номер мобільного телефону (український GSM-оператор), на який буде надіслано sms-повідомлення з кодом. Цей код необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування.
5. Останній крок - обрати кандидатів, поставивши позначки навпроти їх прізвищ і натиснути кнопку «Проголосувати» внизу сторінки. Наші кандидати - 48, 49, 50. Тарас Котов, Євгеній Романюк і Андрій Ткаченко, всі - від ГО «Антикорупційна Сокира».
6. І самий останній крок - максимально поширити цю інформацію. Скопіюйте цей текст собі, заберіть картинку. Зробіть пост. Прямо зараз. Відішліть друзям та близьким. Прямо зараз. Напишіть на сторінці, що ви проголосували - після самого голосування. Це важливо. Це терміново. Це перемога, яка нам потрібна.
Всі на штурм. До бою! »