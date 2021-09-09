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поранення (2658) Донбас (21733) найманці РФ (1969) операція Об'єднаних сил (4158)

Одного воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Стан захисника важкий, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Одного воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Стан захисника важкий, - ООС

Сьогодні, 9 вересня, збройні формування Російської Федерації вчергове порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я - тяжкий", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Читайте: Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і 122-мм артилерії, за добу - 11 порушень "тиші", - штаб

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Боже, поможи
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09.09.2021 10:22
+2
Пора что то делать. Это бесконечно...Опзж срочно запретить. Все эти кивы должны сидеть ! Это разжигатели войны. Они в мацкве об этом открыто заявляют.
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09.09.2021 10:19
+2
это бесконечно, на нашей земле
что будем делать ,
господа военные ???
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09.09.2021 10:32
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Пора что то делать. Это бесконечно...Опзж срочно запретить. Все эти кивы должны сидеть ! Это разжигатели войны. Они в мацкве об этом открыто заявляют.
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09.09.2021 10:19 Відповісти
Ваву геть!
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09.09.2021 10:24 Відповісти
Я не против. Работы не видно.
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09.09.2021 10:26 Відповісти
Боже, поможи
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09.09.2021 10:22 Відповісти
это бесконечно, на нашей земле
что будем делать ,
господа военные ???
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09.09.2021 10:32 Відповісти
А Бубочка знает, или он в "конопельках" сидит?
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09.09.2021 11:07 Відповісти
а сепары как? воздушные шарики получили?
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09.09.2021 13:04 Відповісти
Кацапи -знахабніли!
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09.09.2021 13:29 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость. Воин, убей русскую паскуду!!!Одного воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Стан захисника важкий, - ООС - Цензор.НЕТ 2056
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09.09.2021 19:04 Відповісти
 
 