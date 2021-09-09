Одного воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Стан захисника важкий, - ООС
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Сьогодні, 9 вересня, збройні формування Російської Федерації вчергове порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я - тяжкий", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Топ коментарі
+4 Чайка Київ
показати весь коментар09.09.2021 10:22
+2 Игорь Бех
показати весь коментар09.09.2021 10:19
+2 Andy Jumeirach
показати весь коментар09.09.2021 10:32
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что будем делать ,
господа военные ???