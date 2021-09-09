Розкол у "Голосі": 11 нардепів створили об'єднання "Справедливість", у партії просять його ігнорувати
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Очільниця партії "Голос" Кіра Рудик просить пресу ігнорувати заяви депутатів з об'єднання "Справедливість".
Про це вона сьогодні розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Усі колеги, коли ми приходили в політику, підписали документи, де йдеться про те, що якщо вони виходять з партії, то зобов'язуються здати мандат. Вони не виконують це зобов'язання, тому я б на вашому місці ігнорувала такі записи. Як їхні попередні обіцянки не мають значення, так і ці, найімовірніше, не матимуть значення", - заявила Рудик.
Вона наголосила, що керівником фракції залишається Ярослав Железняк.
Раніше депутатське об'єднання "Справедливість" (глава Олександра Устінова), до якого увійшли 11 народних депутатів, які вийшли з партії "Голос", розповсюдило заяву до ЗМІ із проханням не асоціювати цих нардепів з "Голосом"
"Думки, тези і заяви, озвучені "керівництвом" партії і фракції "Голос", не становлять позиції більшості фракції, оскільки більшість членів фракції висловила недовіру керівництву і проголосувала за зміну керівника фракції. Просимо журналістську спільноту більше не асоціювати депутатів об'єднання "Справедливість" з партією і фракцією "Голос" як таких, які не є членами партії", - йдеться в заяві.
Раніше з'їзд "Голосу" виключив з партії сімох народних депутатів, задовольнивши відповідні заяви парламентарів.
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Бо не можу далi йти я,
Вiдпусти, я благаю вiдпусти,
Я не хочу бiльше йти.
Пінчук не жидись доплати і хай сидять далі..
То что тут ботня и полезные идиоты бесится и радуется развалу в аниикор пррзаподной партии просто свидетельство что вся это дроч будет жрать говно в нищите еще лет 30. Как я счастлив что больше не завишу от этого и от закапывающих себя в яму корупции и нищеты "умных". Агресивные дегенератцы заслужили что заслужили.