Розкол у "Голосі": 11 нардепів створили об'єднання "Справедливість", у партії просять його ігнорувати

Очільниця партії "Голос" Кіра Рудик просить пресу ігнорувати заяви депутатів з об'єднання "Справедливість".

Про це вона сьогодні розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Усі колеги, коли ми приходили в політику, підписали документи, де йдеться про те, що якщо вони виходять з партії, то зобов'язуються здати мандат. Вони не виконують це зобов'язання, тому я б на вашому місці ігнорувала такі записи. Як їхні попередні обіцянки не мають значення, так і ці, найімовірніше, не матимуть значення", - заявила Рудик.

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Вона наголосила, що керівником фракції залишається Ярослав Железняк.

Раніше депутатське об'єднання "Справедливість" (глава Олександра Устінова), до якого увійшли 11 народних депутатів, які вийшли з партії "Голос", розповсюдило заяву до ЗМІ із проханням не асоціювати цих нардепів з "Голосом"

"Думки, тези і заяви, озвучені "керівництвом" партії і фракції "Голос", не становлять позиції більшості фракції, оскільки більшість членів фракції висловила недовіру керівництву і проголосувала за зміну керівника фракції. Просимо журналістську спільноту більше не асоціювати депутатів об'єднання "Справедливість" з партією і фракцією "Голос" як таких, які не є членами партії", - йдеться в заяві.

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Раніше з'їзд "Голосу" виключив з партії сімох народних депутатів, задовольнивши відповідні заяви парламентарів.