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Новини Політика України
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Голос партія (497) Устінова (110) Рудик Кіра (104)

Розкол у "Голосі": 11 нардепів створили об'єднання "Справедливість", у партії просять його ігнорувати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розкол у

Очільниця партії "Голос" Кіра Рудик просить пресу ігнорувати заяви депутатів з об'єднання "Справедливість".

Про це вона сьогодні розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Усі колеги, коли ми приходили в політику, підписали документи, де йдеться про те, що якщо вони виходять з партії, то зобов'язуються здати мандат. Вони не виконують це зобов'язання, тому я б на вашому місці ігнорувала такі записи. Як їхні попередні обіцянки не мають значення, так і ці, найімовірніше, не матимуть значення", - заявила Рудик.

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Вона наголосила, що керівником фракції залишається Ярослав Железняк.

Раніше депутатське об'єднання "Справедливість" (глава Олександра Устінова), до якого увійшли 11 народних депутатів, які вийшли з партії "Голос", розповсюдило заяву до ЗМІ із проханням не асоціювати цих нардепів з "Голосом"

"Думки, тези і заяви, озвучені "керівництвом" партії і фракції "Голос", не становлять позиції більшості фракції, оскільки більшість членів фракції висловила недовіру керівництву і проголосувала за зміну керівника фракції. Просимо журналістську спільноту більше не асоціювати депутатів об'єднання "Справедливість" з партією і фракцією "Голос" як таких, які не є членами партії", - йдеться в заяві.

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Раніше з'їзд "Голосу" виключив з партії сімох народних депутатів, задовольнивши відповідні заяви парламентарів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Для Рудик сообщаю - ваши договорённости, вы и разбирайтесь, масс медиа сами решают с кем им общаться. Дура Раскол в "Голосе": 11 нардепов создали объединение "Справедливость", в партии просят его игнорировать - Цензор.НЕТ 3415
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09.09.2021 10:34
+9
Ты хоть поинтересуйся, кто убежал от шлюхи рудик. Там достойные лица. Например "киборг" - ветеран ато и тд!
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09.09.2021 10:36
+7
тяжелая карма Вялослава Картавого..
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09.09.2021 10:29
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Не "раскол" а трєщіна. І не в "голосє"...
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09.09.2021 10:27 Відповісти
Партия-недорозумение. Боксеры,певцы и прочие случайные...
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09.09.2021 10:27 Відповісти
Ты хоть поинтересуйся, кто убежал от шлюхи рудик. Там достойные лица. Например "киборг" - ветеран ато и тд!
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09.09.2021 10:36 Відповісти
Как раз ККостенко Роман ( тот что полковник Альфы и "киборг") остался с Рудык. Не пишите враньё. Зачем?
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09.09.2021 10:42 Відповісти
Мова про іншого кіборга - Шараскіна...
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09.09.2021 11:14 Відповісти
Я не знаю ,кто там на самом деле. Я вижу результат. Случайным с Цензора тоже не доверяю на слово.
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09.09.2021 10:53 Відповісти
тяжелая карма Вялослава Картавого..
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09.09.2021 10:29 Відповісти
Для Рудик сообщаю - ваши договорённости, вы и разбирайтесь, масс медиа сами решают с кем им общаться. Дура Раскол в "Голосе": 11 нардепов создали объединение "Справедливость", в партии просят его игнорировать - Цензор.НЕТ 3415
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09.09.2021 10:34 Відповісти
рудик - это проститутка дерьмака. Нормальным людям не место в партии, где заправляет шлюха.
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09.09.2021 10:34 Відповісти
Здесь её критикуют. Значит, достойный человек.
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09.09.2021 10:39 Відповісти
От троля фашиста подоляка, я не ожидал другого комента
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09.09.2021 10:42 Відповісти
Значит сапоги хорошие. Надо брать.
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09.09.2021 10:42 Відповісти
не може бути достойною людина з ім'ям камуніздіческій інтернасіональ
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09.09.2021 10:47 Відповісти
Не надо пи..деть. При коммунистах люди не голодали.
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09.09.2021 10:51 Відповісти
ахахаха))))
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09.09.2021 11:09 Відповісти
В 1933 чи в 1947 не голодували?
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09.09.2021 11:13 Відповісти
Розкажи моїй матері... Вона ще жива! Дасть тобі рецепт супу з сушеної бурякової гички який вона їла в Україні в 1947-му!!!
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09.09.2021 11:13 Відповісти
А Голодомор при кому був?
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09.09.2021 11:42 Відповісти
Особнно в 1932-33 и 1946-47.
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09.09.2021 15:29 Відповісти
Путин - ты?
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09.09.2021 11:01 Відповісти
Вона проголосувала за законопроект, яким хотіли скасувати обов'язковий український дубляж фільмів! Афігєть достойна!
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09.09.2021 11:19 Відповісти
Они когда шли в проект Пинчука -- они типа об этом не знали?
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09.09.2021 10:49 Відповісти
Вiдпусти, я благаю вiдпусти,
Бо не можу далi йти я,
Вiдпусти, я благаю вiдпусти,
Я не хочу бiльше йти. Розкол у "Голосі": 11 нардепів створили об'єднання "Справедливість", у партії просять його ігнорувати - Цензор.НЕТ 3643
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09.09.2021 10:52 Відповісти
Интересно, а официальные заявления о выходе из фракции Голос написаны? Если нет, то цена всех их заявлениям о создании отдельной группы равна нулю. Розкол у "Голосі": 11 нардепів створили об'єднання "Справедливість", у партії просять його ігнорувати - Цензор.НЕТ 9868
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09.09.2021 10:55 Відповісти
Ну, они же не лохи в отличии от тебя😀
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09.09.2021 11:14 Відповісти
Якщо пропав голос, то потрібно випити сирі яйця дермака і пянчука і все налагодиться.
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09.09.2021 11:05 Відповісти
выгододержатели покупают и продают "голоса" начиная с Вакарчука Розкол у "Голосі": 11 нардепів створили об'єднання "Справедливість", у партії просять його ігнорувати - Цензор.НЕТ 3307
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09.09.2021 11:06 Відповісти
Смешная партия, однако.
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09.09.2021 13:36 Відповісти
А що каже океанська Ельза?
Розкол у "Голосі": 11 нардепів створили об'єднання "Справедливість", у партії просять його ігнорувати - Цензор.НЕТ 2222
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09.09.2021 13:55 Відповісти
Ще одне підтвердження того, що Рудик перетворює партію в тоталітарну секту.
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09.09.2021 14:27 Відповісти
Кирочка Рудык и Ярик Железняк - жадные, циничные и продажные ************, захватившие власть в партии "Голос".
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09.09.2021 15:41 Відповісти
«Голос» заспівав в два голоси - це щось дуже схоже на «Лебедину пісню». А бо по расєйську: «Этот стон у нас песней зовется».
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09.09.2021 16:59 Відповісти
Хто скупляє?
Пінчук не жидись доплати і хай сидять далі..
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09.09.2021 17:19 Відповісти
Жаль. Это единственная партия всегда голосовавшая как швейцарские часы против корупции и коррупционеров за американские печеньки. А это важнее всего, и влияет на все от зарплат до обороны.
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09.09.2021 17:54 Відповісти
Утопил Садового как только тот набрал 17% рейтинга. Утопил Голос ботами в на проститутских сайтах, сам поломал судебную реформу чтобы похозяйствовать с Луценко. В итоге уничтожил все прозападные силы, а проиграл подкацапнику популисту.
То что тут ботня и полезные идиоты бесится и радуется развалу в аниикор пррзаподной партии просто свидетельство что вся это дроч будет жрать говно в нищите еще лет 30. Как я счастлив что больше не завишу от этого и от закапывающих себя в яму корупции и нищеты "умных". Агресивные дегенератцы заслужили что заслужили.
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09.09.2021 18:01 Відповісти
Но я еще посмеюсь когда продолжая топить против дем либералов партий типа голоса изображая из себя патриотов забрав их жалкие пару процентов, эта шваль проиграет какомунибудь другому дененерату типа Бойко или Тимошенко. Потому что корча из себя прозападную партию нужно кооперироваться а не топить ботами соратников, набивая в итоге на 1 голос себе 5 голосов прихиндеям типа слуг. Страна непуганных лохов и 5% людей с мозгами.
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09.09.2021 18:06 Відповісти
Не вгамується ця гарнюня. Хлопа доброго знайшла б собі, щоб любив її пристрасно та ніжно.
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09.09.2021 22:47 Відповісти
Голосисті повії все *********. Повбивайте вже одне одного, та всі про вас забудуть. А Рудик нехай йде у кіно Шрека грати, бо дуже схожа на нього.
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09.09.2021 23:40 Відповісти
 
 