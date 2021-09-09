"Укрзалізниця" евакуювала співробітників станції на Донбасі через обстріл військами РФ, рух поїздів обмежено
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"Укрзалізниця" евакуювала співробітників станції в Донецькій області через обстріл військами РФ і обмежує рух до стабілізації ситуації.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 9 вересня, близько 8:00, в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди падають на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозова та №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежено до станції Фенольна.
"Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації", - додали в "УЗ".
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маловато постреливают
А вот с нами им сил хватит. Ждут только повода - никто в мире не сможет запретить бомбить города страны, объявившей тебе войну.
це орки повиннi просити про зустрiч.
зустрiч тiльки пiсля повного припинення вогню та тишi протягом декiлькох мiсяцiв, а поки що вiдповiдь повинна бути по повнiй!
вiслюк, ти ж обiцяло повернутись на залишенi позицii в разi обстрiлiв?!