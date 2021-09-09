"Укрзалізниця" евакуювала співробітників станції на Донбасі через обстріл військами РФ, рух поїздів обмежено

"Укрзалізниця" евакуювала співробітників станції в Донецькій області через обстріл військами РФ і обмежує рух до стабілізації ситуації.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 9 вересня, близько 8:00, в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди падають на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозова та №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежено до станції Фенольна.

"Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації", - додали в "УЗ".

Також читайте: Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і 122-мм артилерії, за добу - 11 порушень "тиші", - штаб