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"Укрзалізниця" евакуювала співробітників станції на Донбасі через обстріл військами РФ, рух поїздів обмежено

Новини Цензор.НЕТ Події

"Укрзалізниця" евакуювала співробітників станції в Донецькій області через обстріл військами РФ і обмежує рух до стабілізації ситуації.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 9 вересня, близько 8:00, в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди падають на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозова та №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежено до станції Фенольна.

"Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації", - додали в "УЗ".

Також читайте: Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і 122-мм артилерії, за добу - 11 порушень "тиші", - штаб

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Як сказав віслюк "постреливают"
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09.09.2021 10:43
+14
Перемирие хрипатого, ага
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09.09.2021 10:55
+13
Просто нада перестать ''Укрзалізниці'' там работать.
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09.09.2021 10:44
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Як сказав віслюк "постреливают"
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09.09.2021 10:43 Відповісти
"Путин, прийди !!!"

маловато постреливают
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09.09.2021 12:47 Відповісти
Патаму и стреляем ибо Дерьмомакс пообесЯлся вписать в Конституцию Украины проституточные формуляры Минска кто такой Дерьмомакс не важно главно что пообесчплся это понуждение к миру Украины со стороны ********
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09.09.2021 10:44 Відповісти
Просто нада перестать ''Укрзалізниці'' там работать.
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09.09.2021 10:44 Відповісти
Скоту вата... Шо за станция такая? "Укрзализныця" эвакуировала сотрудников станции на Донбассе из-за обстрела войсками РФ, движение поездов ограничено - Цензор.НЕТ 6017
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09.09.2021 10:46 Відповісти
Ісконна руская тєріторія, врємєнна акупіравана каратєлямі....
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09.09.2021 10:48 Відповісти
Фашисты только этого и ждут. Воевать с серьезным противником у них очко жим-жим, они могут только помидоры давить, а не огрызаться на НАТО.
А вот с нами им сил хватит. Ждут только повода - никто в мире не сможет запретить бомбить города страны, объявившей тебе войну.
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09.09.2021 10:51 Відповісти
"Укрзалізниця" евакуювала співробітників станції на Донбасі через обстріл військами РФ, рух поїздів обмежено - Цензор.НЕТ 7110
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09.09.2021 10:50 Відповісти
скоту-вата....
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09.09.2021 14:37 Відповісти
15 прилетов 120 мин....в ответ было ТРИ пука...
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09.09.2021 10:54 Відповісти
це фуйло намікає, шо дуже хоче міра на Донбасі
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09.09.2021 10:55 Відповісти
Перемирие хрипатого, ага
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09.09.2021 10:55 Відповісти
тонесистемныеапстрелы, просто надо развести вайска и перестатьстрелять.
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09.09.2021 11:02 Відповісти
"рєжім прєкращєнія огня", ****
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09.09.2021 11:21 Відповісти
Ну когда в декабре 2019 открывали движение до Верхнеторецкого (Скотоватая) так и говорили "Это шаг к мирной жизни". Ну что, "мирная жизнь" закончилась? Или это другое?
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09.09.2021 11:31 Відповісти
Яка ж мила назва станції - скоту вата - рашистский скот і вата в одному місці...
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09.09.2021 11:57 Відповісти
Знову будуть відводити війська, щоб кацапська арта не діставала? В Золотому відвели - а абстріли тільки посилились.
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09.09.2021 13:52 Відповісти
тривалість цього перемір'я вже попала в книгу рекордів Гіннеса яку так ******** наше верховне головнокомандування
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09.09.2021 13:58 Відповісти
так перемір'я нiякого не має. перемір'я тiльку у словах шмарклi, дєрьмака та Зе-шобли.
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09.09.2021 17:07 Відповісти
Когда уже по Киеву шарахнут , чтобы до капитулянтов дошло "Укрзалізниця" евакуювала співробітників станції на Донбасі через обстріл військами РФ, рух поїздів обмежено - Цензор.НЕТ 2819
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09.09.2021 15:16 Відповісти
Зе-шмаркля повинна не про перемовини з ****** просити, а вимагати насамперед повного припинення вогню з боку свинособак та колаборантiв.
це орки повиннi просити про зустрiч.
зустрiч тiльки пiсля повного припинення вогню та тишi протягом декiлькох мiсяцiв, а поки що вiдповiдь повинна бути по повнiй!
вiслюк, ти ж обiцяло повернутись на залишенi позицii в разi обстрiлiв?!
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09.09.2021 17:04 Відповісти
 
 