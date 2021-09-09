Україна отримає черговий транш МВФ у першій декаді жовтня, - "слуга народу" Гетманцев
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Народний депутат "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев вважає, що Україна отримає черговий транш МВФ у першій декаді жовтня.
Про це він сьогодні розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Тому що у МВФ є певні технічні моменти, які потрібно виконати для того, щоб ми отримали транш. Все, що необхідно зробити від нас (це законопроєкт про внесення змін щодо Національного банку, внесення змін у закон про НАБУ і проєкт бюджету на 2022 рік), потрібно виконати. Все те, що вимагають від нас наші партнери і з чим ми погоджуємося має відповідати вимогам народу України. Якщо ні, ми з цим не погоджуємося і це не реалізовується", - зазначив Гетманцев.
Він також розповів, що цьогоріч парламенту буде простіше розглядати бюджет на наступний рік.
"Тому що вперше в історії України ми з вами верстаємо бюджет на основі бюджетної декларації, яку затвердив Кабінет Міністрів, а взяли до уваги в липні цього року. Бюджетна декларація - це документ середньострокового бюджетного планування на три роки і там вже на наступний рік закладені параметри бюджету щодо інфляції, зростання середньої зарплати, мінімальної зарплати, зростання ВВП. Тобто параметри є і проєкт бюджету повинен відповідати бюджетній декларації", - заявив він.
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и на кроссовки по 800 евро останется...
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Брифінг Юлії Тимошенко у Верховній Раді 25 січня 2021р.
Лідер «Батьківщини» закликає Верховну Раду розпочати роботу із розв'язання найболючішого для людей питання - зменшення ціни на газ,
і пропонує рецепт швидкого та ефективного розв'язання тарифної кризи.
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- "Брехня-я-я"
С антикоррупционными органами, НБУ и Нафтогазом ситуация только усугубилась.
С какого перепуга МВФ давать деньги ЗЕ-мошенникам?