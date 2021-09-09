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ВР (11730) держбюджет (901) МВФ (1343) Гетманцев (430)

Україна отримає черговий транш МВФ у першій декаді жовтня, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна отримає черговий транш МВФ у першій декаді жовтня, -

Народний депутат "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев вважає, що Україна отримає черговий транш МВФ у першій декаді жовтня.

Про це він сьогодні розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Тому що у МВФ є певні технічні моменти, які потрібно виконати для того, щоб ми отримали транш. Все, що необхідно зробити від нас (це законопроєкт про внесення змін щодо Національного банку, внесення змін у закон про НАБУ і проєкт бюджету на 2022 рік), потрібно виконати. Все те, що вимагають від нас наші партнери і з чим ми погоджуємося має відповідати вимогам народу України. Якщо ні, ми з цим не погоджуємося і це не реалізовується", - зазначив Гетманцев.

Він також розповів, що цьогоріч парламенту буде простіше розглядати бюджет на наступний рік.

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"Тому що вперше в історії України ми з вами верстаємо бюджет на основі бюджетної декларації, яку затвердив Кабінет Міністрів, а взяли до уваги в липні цього року. Бюджетна декларація - це документ середньострокового бюджетного планування на три роки і там вже на наступний рік закладені параметри бюджету щодо інфляції, зростання середньої зарплати, мінімальної зарплати, зростання ВВП. Тобто параметри є і проєкт бюджету повинен відповідати бюджетній декларації", - заявив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Таки без МВФ ніяк, Галабаротька? А ти ж посилав їх вжопу. Украина получит очередной транш МВФ в первой декаде октября, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3184
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09.09.2021 10:56
+6
Зачем нам кредит МВФ, если налоговая амнистия даст кучу денег в офшер зеленскому?
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09.09.2021 10:46
+4
Гетманцева нужно гнать ссаными тряпками к его любимому алкашенке, а не позволять дерибанить кредиты.
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09.09.2021 10:56
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Зачем нам кредит МВФ, если налоговая амнистия даст кучу денег в офшер зеленскому?
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09.09.2021 10:46 Відповісти
отлично, слуги !
по 100 грн - пенсионерам надбавите,
и на кроссовки по 800 евро останется...
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09.09.2021 10:51 Відповісти
Опять гулянка намечается тем, кто у корыта....
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09.09.2021 10:54 Відповісти
Таки без МВФ ніяк, Галабаротька? А ти ж посилав їх вжопу. Украина получит очередной транш МВФ в первой декаде октября, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3184
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09.09.2021 10:56 Відповісти
Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год. Но их отнять у воров-олигархов хлопотно. А смотрящему от мирового еврейского капитала Коломойскому деньги в долг под украинские чернозёмы дают без проблем. Отдавать долги украинцам-но это совсем другая история.
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09.09.2021 10:56 Відповісти
Гетманцева нужно гнать ссаными тряпками к его любимому алкашенке, а не позволять дерибанить кредиты.
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09.09.2021 10:56 Відповісти
така и живём)))) а говорили рассказывали, школьники *****!)))
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09.09.2021 10:59 Відповісти
Та не радуйтесь так Зегниды - весь транш уйдет на покрытие долгов перед МВФ и нала никто вам не даст!!! .. Подумайте лучше над катастрофой - "Золото-валютный запас" около 26млрд.долл., из которых 83% - это ценные бумаги !!! .. скоро этими ценными бумагами будете туалеты в ОП обклеивать!!!
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09.09.2021 11:00 Відповісти
Зелёная Саранча "считает".... "требования мвф" должны отвечать "требованиям народа Украины".... Бдь...,как можно было набрать столько дебилов в одну Контору? На каких смітниках собирали этих "гениев"???
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09.09.2021 11:01 Відповісти
От тепер чиясь мамка-пенціонєрка заживйот в елітних 200 квадратах і на теслах з лєксусами накатаєцця.
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09.09.2021 11:01 Відповісти
в семье если планипуется кредит вопрос обсуждают и взвешивают все за и против.
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09.09.2021 11:02 Відповісти
Говорят, шо "неа". Я верю в то, что говорят. А гетманцев - дерьмо.
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09.09.2021 11:35 Відповісти
ПЫСЫ: это комплимент, если кто не понял. Потому как говорить и писать то, кем является гетманцев на самом деле, нельзя. Тут могут быть дети.
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09.09.2021 11:36 Відповісти
Чесно кажучі,я не розумію виборців зе.Так плювати в обличчя зюзіним виборцям вміють тільки люди з його команди.Гетьманцев вміє брехати переконливо на всіх каналах куди його запрошують,обіцяючи кожного тижня прорив в соціальній і економічній сфері.А на справді один пшик від його обіцянок.І як виявляється жити стає все гірше і тяжче.Ще один дебіл як він сам себе визначив - Мілованофф взагалі прямим текстом на передачах жаліється на те ,що в Німеччині йому відмовили на майбутне перпестиктиву в пенсійному забеспеченні. І все це говорить радник Президена України.А тепер уявіть,що може нарадити економізд Мілованофф Зюзі.Коли думками він де завгодно тільки не в Україні.І,що саме цікаве йому як і Ющенко,Януковичу,Фірташу,Азарову і Порошенко завжди заважає Ю.Тимошенко.Яка з фракцією 26 депутатів недає розвиватись Україні на повну.
**

Брифінг Юлії Тимошенко у Верховній Раді 25 січня 2021р.
Лідер «Батьківщини» закликає Верховну Раду розпочати роботу із розв'язання найболючішого для людей питання - зменшення ціни на газ,
і пропонує рецепт швидкого та ефективного розв'язання тарифної кризи.
https://www.youtube.com/watch?v=AQ1rOyVByOY&t=370s
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09.09.2021 12:50 Відповісти
- "Мертвые с косами стоят и тишина"
- "Брехня-я-я"
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09.09.2021 13:53 Відповісти
ЗЕвласть не выполнила ни одного основного условия.

С антикоррупционными органами, НБУ и Нафтогазом ситуация только усугубилась.

С какого перепуга МВФ давать деньги ЗЕ-мошенникам?
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09.09.2021 14:41 Відповісти
 
 