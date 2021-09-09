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У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У "Роскосмосі" запевняють, що все гаразд

Новини Цензор.НЕТ Події

У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У

На Міжнародній космічній станції спрацювала пожежна сигналізація на проблемному російському модулі "Звезда".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив "Роскосмос", запевнивши, що зараз ситуація в модулі нормальна.

За даними "Роскосмосу", в модулі "Звезда" спрацював датчик задимлення і включилася аварійна сигналізація під час проведення автоматичного заряджання акумуляторів.

Екіпаж включав агрегатний фільтр очищення атмосфери для усунення "можливого задимлення", пишуть у "Роскосмосі".

Водночас російський пропагандистський ресурс РІА пише із посиланням на трансляцію переговорів NASA: космонавт Олег Новицький повідомляв російському Центру управління польотами, що екіпаж бачив дим і відчував запах гару.

Зазначається, що прилади показували наявність шкідливих речовин біля медичної шафи в модулі "Звезда", а астронавт ESA Тома Песке заявляв про проникнення через вентиляцію до американського модуля запаху згорілого пластику та електроніки.

Також читайте: Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини

У "Роскосмосі" стверджують, що зараз всі системи працюють у штатному режимі, склад повітря на МКС відповідає штатним показникам, а екіпаж продовжує підготовку до виходу у відкритий космос.

Модуль "Звезда" був зістикований із МКС 26 липня 2000 року.

У вересні 2020-го стало відомо, що витік повітря, який фіксувався на МКС близько року, був виявлений у модулі "Звезда". Місце витоку локалізували, але падіння тиску через тріщини так і не вдалося зупинити. "Звезду" герметично відокремили від основної частини МКС.

У жовтні 2020-го на "Звезде" сталося задимлення апаратури.

29 липня 2021-го під час стикування з МКС російського модуля "Наука" неочікувано включилися його двигуни і завертіли станцію. Двигуни "Науки" включилися, коли космонавти відкривали внутрішній люк модуля "Звезда".

У ніч на 2 серпня між російськими модулями "Звезда" і "Наука" стався збій зв'язку.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Всьо впарядкє! Падаєм... 😁
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09.09.2021 11:01
+12
Сюжет из сериала - "кацапы в космосе" В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке - Цензор.НЕТ 7038
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09.09.2021 11:02
+11
В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке - Цензор.НЕТ 1755
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09.09.2021 11:04
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Всьо впарядкє! Падаєм... 😁
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09.09.2021 11:01 Відповісти
Може простіше висадити кацапів з паровоза, так буде простіше, тим більше, що вже їхні лоханки "союзи" вже не потрібні
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09.09.2021 12:29 Відповісти
Главное доносить что там у Хохлов…
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09.09.2021 11:01 Відповісти
Сюжет из сериала - "кацапы в космосе" В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке - Цензор.НЕТ 7038
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09.09.2021 11:02 Відповісти
они там как раз проводили эксперимент - А что будет если мочиться на лицо коллеги в вакууме, или - рост вниз свечек для совершения ритуала помощи св. Пусина посредством шуруповерта)
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09.09.2021 11:05 Відповісти
Скільки їм казати що, на перекур треба виходити на двір.
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09.09.2021 11:02 Відповісти
Если у космонавтов есть синяя изолента и скотч, то в "Роскосмосе" все спокойны... В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке - Цензор.НЕТ 1571
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09.09.2021 11:02 Відповісти
Воскурение фимиамов в совокупности с гвоздем для иконок в стенку привело к очередному приходу правослабных рузьге космитов к ненавистным пиндосам "на подышать можно, а если найду?" В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке - Цензор.НЕТ 4211
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09.09.2021 11:03 Відповісти
Да отстыковывайте вы уже это рускае дерьмо пока оно бед не наделало...
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09.09.2021 11:03 Відповісти
вместе с кацманавтами. пусть своё барахло домой рулят.
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09.09.2021 11:30 Відповісти
В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке - Цензор.НЕТ 1755
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09.09.2021 11:04 Відповісти
горiла Звизда палала , а в Роскосмосе РогозIна плакала
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09.09.2021 11:04 Відповісти
аварійна ситуація - це друга назва расісі
тому - так, всьо в порядкє!
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09.09.2021 11:05 Відповісти
ну так это и ответ - че никому не нужен развал срашки = засрут всю планету же.
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09.09.2021 11:06 Відповісти
чтоб они не делали не идут дела , видно с лишней хромосомой их мама родила
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09.09.2021 11:06 Відповісти
"мама" их - так и вспоминается плакат с гадкой бабой - фсе на фронт(а типо не Сралин ихний не сделал тот фронт?(ну, пакт, то се))
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09.09.2021 11:08 Відповісти
"Звезду герметично отделили от основного объема МКС.... ". Если бы еще Мордор успешно отделить от цивилизационного мира ...а то только кругом гадят...
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09.09.2021 11:06 Відповісти
Ізолювати агресивну Рашу від всього цивілізованного світу необхідно як скоріше,бо РФ джерело міжнародного тероризма!Про то всі знають,мають беззаперечні факти антизаконних дій Кремля!Вони є злом людства аж до сьогодні ще з часів їх предків - андрофагів,а потім Тартарії!!!
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09.09.2021 11:20 Відповісти
Одстиковуйте кацапів нахрєн і чимскоріше! Бо вони і самі згорять і вас *********! В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке - Цензор.НЕТ 5202
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09.09.2021 11:08 Відповісти
А унітази хто буде мити?
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09.09.2021 12:20 Відповісти
Так вони і цього не вміють! Знав одного ідіота в Росії Вселився в квартиру Пожив трохи Що він кидав до унітаза - не знаю, але його забив Я йому кажу - "возьми у меня "удава" и прочисть!" (це спеціальний тросик з ручкою яким сантехніки труби забиті чистять) Він у відповідь: "Х**ня! Сейчас слелаем всё "чотко"!"
Через п"ять хвилин в його квартирі гупнуло Чую матюки Виходжу - з його квартири матюки летять і жінчин вереск Зайшов Цей придурок запалив петарду і запхнув до унітаза Від нього залишилися лише уламки ... У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У "Роскосмосі" запевняють, що все гаразд - Цензор.НЕТ 2893
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09.09.2021 14:38 Відповісти
У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У "Роскосмосі" запевняють, що все гаразд - Цензор.НЕТ 5423
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09.09.2021 11:10 Відповісти
Набір інструментів , для ремонту розійського модуля на МКС . У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У "Роскосмосі" запевняють, що все гаразд - Цензор.НЕТ 2592 .
У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У "Роскосмосі" запевняють, що все гаразд - Цензор.НЕТ 7577 .
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09.09.2021 11:11 Відповісти
У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У "Роскосмосі" запевняють, що все гаразд - Цензор.НЕТ 4138
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09.09.2021 11:22 Відповісти
терміново потрібно доставити на МКС вантаж колорадських стрічок, іконок і мощі якогось святого монгола...
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09.09.2021 11:22 Відповісти
Рождённые ползать летать не могут.
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09.09.2021 11:24 Відповісти
Фсьо харашо, как никагда!
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09.09.2021 11:41 Відповісти
"В "Роскосмосе" утверждают, что сейчас все системы работают в штатном режиме, состав воздуха на МКС соответствует штатным показателям, а экипаж продолжает подготовку к выходу в открытый космос." - только мне кажется что они оттуда свалить пытаются ? )))
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09.09.2021 11:47 Відповісти
Угу, слава Богу изолентой надолго запаслись
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09.09.2021 11:56 Відповісти
похоже скоро этот коровник рухнет на Землю. Хорошо бы мацкву
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09.09.2021 12:04 Відповісти
Заберите у них дрель.
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09.09.2021 12:26 Відповісти
схоже, що "Звєзді" приходить "звєзда"! І це радує У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У "Роскосмосі" запевняють, що все гаразд - Цензор.НЕТ 2903
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09.09.2021 12:36 Відповісти
Хтось з расєських кацманавтів недбало викинув недопалок від "Бєламора".
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09.09.2021 13:19 Відповісти
Предлагаю 3 первых буквы в названии этой парашной вундервафли заменить на пи***.
Будет короче и точнее. У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У "Роскосмосі" запевняють, що все гаразд - Цензор.НЕТ 9511
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09.09.2021 13:29 Відповісти
Привітаємо мордвинів з успішним імпортозаміщенням аккумуляторів і висловимо сподівання на скоріше імпортозаміщення пожежної сигналізації, щоб вона не дратувала імперців зайвий раз
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09.09.2021 14:01 Відповісти
 
 