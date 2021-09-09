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перепис населення (104) Слуга народу (2544) Корнієнко (649)

Корнієнко про перепис населення: За попередніми розрахунками, потрібно до 4 млрд грн, цифру можна оптимізувати

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Корнієнко про перепис населення: За попередніми розрахунками, потрібно до 4 млрд грн, цифру можна оптимізувати

"Слуга народу" давно працює над питанням перепису населення в Україні.

Про це сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що це питання є однією з передвиборчих обіцянок партії.

"Ми не можемо нічого серйозного планувати в країні, зробити якусь стратегію, коли ми не розуміємо, які у нас ресурси. Зараз багато є інсинуацій, що в Україні 35, 20, 10 або 70 млн (населення. - Ред.). Потрібно це з'ясувати. Є механізм перепису, він всесвітньо відомий, тим більше зараз технології дозволяють зробити це дешевше. Були попередні розрахунки, називалася цифра до 4 млрд", - заявив Корнієнко і додав, що цю цифру можна буде оптимізувати за рахунок того, що десь третина населення може ідентифікувати себе через інтернет.

Також читайте: Перепис проведуть у 2023-му: Кабмін виділив гроші на підготовку

За словами першого заступника фракції "СН", зараз проходить підготовка цього процесу, бо потрібні чіткі розрахунки.

Він також підкреслив, що якщо в Україні введуть локдаун в зв'язку з коронавірусом, то процес перепису населення офлайн доведеться призупинити.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
у криворогих зеленожопых ублюдков разыгрался аппетит - "БОЛЬШАЯ ПЕРЕПИСЬ"
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09.09.2021 11:04
+5
Мегауспішний вундеркінд проведе той перепис вдесятеро дешевше.
Корниенко о переписи населения: По предварительным расчетам, нужно до 4 млрд грн, цифру можно оптимизировать - Цензор.НЕТ 9478

Корниенко о переписи населения: По предварительным расчетам, нужно до 4 млрд грн, цифру можно оптимизировать - Цензор.НЕТ 2756
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09.09.2021 11:17
+4
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!! Імітація бурхливої державної діяльності !!)))
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09.09.2021 11:06
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у криворогих зеленожопых ублюдков разыгрался аппетит - "БОЛЬШАЯ ПЕРЕПИСЬ"
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09.09.2021 11:04 Відповісти
Маленькі 43-річні чмирьки завжди тягнуться до великого. Але питання в іншому, скільки алкаш-корнієнко заклав грошей вкрасти, 60 чи 70% від озвученої суми
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09.09.2021 12:22 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!! Імітація бурхливої державної діяльності !!)))
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09.09.2021 11:06 Відповісти
А если убрать зелёные откаты?
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09.09.2021 11:10 Відповісти
Если предположить, что в Украине 40 млн. населения (включая детей), то на сбор и обработку данных на 1 человека - 100 грн.

Много это или мало? Это как с "Большой стройкой" - смотря КАК делать.
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09.09.2021 11:13 Відповісти
Аппетиты у нихто однако... Корнієнко про перепис населення: За попередніми розрахунками, потрібно до 4 млрд грн, цифру можна оптимізувати - Цензор.НЕТ 4686 это типо, если я за день обошел 500 человек
то мне заплатят 50 000 грн? Корнієнко про перепис населення: За попередніми розрахунками, потрібно до 4 млрд грн, цифру можна оптимізувати - Цензор.НЕТ 6140
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09.09.2021 11:40 Відповісти
Информацию надо еще обработать. Сомневаюсь, что "обходчики" будут с планшетами с 3G. Перевести бумажные анкеты в электронный вид - тот еще геморрой.
Анкетирование одной квартиры/семьи занимает от 20 до 60 мин. Вот и посчитай сколько тебе надо времени что бы заполнить анкеты 500 чел.
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09.09.2021 11:52 Відповісти
Да ладно, помню когда то что-то переписывали, обходчица обзвонила все двери на этаже, раздала анкеты, пошла дальше, через 20 минут обошла собрала, но в принципе в анкетах пиши что хочешь, так что информацию врядли можно назвать достоверной
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09.09.2021 11:57 Відповісти
Поэтому я и сказл: смотря КАК делать.
Это как "Большая стройка": Вроде делают, но все через жо...пу.
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09.09.2021 12:06 Відповісти
Это уже из серии, смотря как считать Корнієнко про перепис населення: За попередніми розрахунками, потрібно до 4 млрд грн, цифру можна оптимізувати - Цензор.НЕТ 712
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09.09.2021 12:00 Відповісти
Знову бабло пиляти? Дубілєт же вже робив офігітєльний перепис населення? Чи думаєте, що ппо це усі забули вже?
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09.09.2021 11:13 Відповісти



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


Арахамия сравнил СН с Талибаном. Сначала было смешно,а потом задумалась,а ведь партия СН -это своего рода террористическая орг-я,уничтожающая все,к чему прикасается.
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09.09.2021 11:14 Відповісти
Корниенко о переписи населения: По предварительным расчетам, нужно до 4 млрд грн, цифру можно оптимизировать.


Понравилось. Я даже не спрашиваю, в какую сторону оптимизировать Корниенко о переписи населения: По предварительным расчетам, нужно до 4 млрд грн, цифру можно оптимизировать - Цензор.НЕТ 1353
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09.09.2021 11:15 Відповісти
Мегауспішний вундеркінд проведе той перепис вдесятеро дешевше.
Корниенко о переписи населения: По предварительным расчетам, нужно до 4 млрд грн, цифру можно оптимизировать - Цензор.НЕТ 9478

Корниенко о переписи населения: По предварительным расчетам, нужно до 4 млрд грн, цифру можно оптимизировать - Цензор.НЕТ 2756
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09.09.2021 11:17 Відповісти
Как они будут это проводить?
Кто их пустит в свою квартиру или за высокий забор?
Это просто очередной, притом проплаченый фарс!
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09.09.2021 11:17 Відповісти
4 млрд. - за эти деньги можно было бы вылечить всех раненых солдат (вместе с реабилетацией),чтобы волонтеры не собирали по копейке на 8-м году войны.И много еще полезного сделать.Вместо этого проклятые зеленые твари попиляют эту суму,и начнутся всякие совпадения,типа вдруг начнут богатеть мамаши депутатов и т.д.
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09.09.2021 11:25 Відповісти
~100грн за одну отметку на бумажке. Наверное наркота не такой уж и выгодный бизнес, в сравнении с распилом бюджета.
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09.09.2021 12:50 Відповісти
 
 