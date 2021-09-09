Корнієнко про перепис населення: За попередніми розрахунками, потрібно до 4 млрд грн, цифру можна оптимізувати
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
"Слуга народу" давно працює над питанням перепису населення в Україні.
Про це сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що це питання є однією з передвиборчих обіцянок партії.
"Ми не можемо нічого серйозного планувати в країні, зробити якусь стратегію, коли ми не розуміємо, які у нас ресурси. Зараз багато є інсинуацій, що в Україні 35, 20, 10 або 70 млн (населення. - Ред.). Потрібно це з'ясувати. Є механізм перепису, він всесвітньо відомий, тим більше зараз технології дозволяють зробити це дешевше. Були попередні розрахунки, називалася цифра до 4 млрд", - заявив Корнієнко і додав, що цю цифру можна буде оптимізувати за рахунок того, що десь третина населення може ідентифікувати себе через інтернет.
За словами першого заступника фракції "СН", зараз проходить підготовка цього процесу, бо потрібні чіткі розрахунки.
Він також підкреслив, що якщо в Україні введуть локдаун в зв'язку з коронавірусом, то процес перепису населення офлайн доведеться призупинити.
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Много это или мало? Это как с "Большой стройкой" - смотря КАК делать.
то мне заплатят 50 000 грн?
Анкетирование одной квартиры/семьи занимает от 20 до 60 мин. Вот и посчитай сколько тебе надо времени что бы заполнить анкеты 500 чел.
Это как "Большая стройка": Вроде делают, но все через жо...пу.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
Арахамия сравнил СН с Талибаном. Сначала было смешно,а потом задумалась,а ведь партия СН -это своего рода террористическая орг-я,уничтожающая все,к чему прикасается.
Понравилось. Я даже не спрашиваю, в какую сторону оптимизировать
Кто их пустит в свою квартиру или за высокий забор?
Это просто очередной, притом проплаченый фарс!