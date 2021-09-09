Корнієнко про перепис населення: За попередніми розрахунками, потрібно до 4 млрд грн, цифру можна оптимізувати

"Слуга народу" давно працює над питанням перепису населення в Україні.

Про це сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що це питання є однією з передвиборчих обіцянок партії.

"Ми не можемо нічого серйозного планувати в країні, зробити якусь стратегію, коли ми не розуміємо, які у нас ресурси. Зараз багато є інсинуацій, що в Україні 35, 20, 10 або 70 млн (населення. - Ред.). Потрібно це з'ясувати. Є механізм перепису, він всесвітньо відомий, тим більше зараз технології дозволяють зробити це дешевше. Були попередні розрахунки, називалася цифра до 4 млрд", - заявив Корнієнко і додав, що цю цифру можна буде оптимізувати за рахунок того, що десь третина населення може ідентифікувати себе через інтернет.

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За словами першого заступника фракції "СН", зараз проходить підготовка цього процесу, бо потрібні чіткі розрахунки.

Він також підкреслив, що якщо в Україні введуть локдаун в зв'язку з коронавірусом, то процес перепису населення офлайн доведеться призупинити.