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Унаслідок російського обстрілу Кряківки на Луганщині шестеро воїнів ЗСУ зазнали травм, - пресцентр ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Унаслідок російського обстрілу Кряківки на Луганщині шестеро воїнів ЗСУ зазнали травм, - пресцентр ООС

У результаті обстрілу російськими найманцями н.п. Кряківка (Луганська область) увечері 8 вересня шестеро бійців Збройних сил України зазнали акубаротравм.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС), передає Цензор.НЕТ.

"Увечері, 8 вересня, збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у районі населеного пункту Кряківка. У відповідь українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння. Після обстрілу шестеро захисників було обстежено лікарями військово-медичного госпіталю та встановлено попередній діагноз – акубаротравма", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Одного воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Стан захисника важкий, - ООС

Для детального обстеження та встановлення кінцевого діагнозу військовослужбовців, які зазнали травм, – направлено до ВМКЦ Північного регіону м. Харків. Стан здоров’я захисників задовільний.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили у штабі.

Унаслідок російського обстрілу Кряківки на Луганщині шестеро воїнів ЗСУ зазнали травм, - пресцентр ООС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Зелене перемир"я триває !!! ))
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09.09.2021 11:09
+25
Если ***** начнет вторжение и зебил начнет волны мобилизации, то опять прийдется идти порохоботам воевать, ато зебилы там навоюют...
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09.09.2021 11:14
+19
Яка мета, за що вбивають і калічать наших воїнів?
Швидкого одужання вам, рідненькі.
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09.09.2021 11:17
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Зелене перемир"я триває !!! ))
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09.09.2021 11:09 Відповісти
и матюками , матюками на зеосла!
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09.09.2021 16:29 Відповісти
А наши потім як врізали з автоматів... В результате российского обстрела Кряковки на Луганщине шестеро воинов ВСУ получили травмы, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 4008
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09.09.2021 11:11 Відповісти
ага, причем на следующий день, чтобы не провоцировать.
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09.09.2021 11:32 Відповісти
Повна ганьбища.
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09.09.2021 12:17 Відповісти
Я вот не понимаю...Все эти несчастные ...Калеки,их товарищи оставшиеся - что они думают ? За ,что они борятся ? За олигархов ? За подонков-предателей прокремлевских ? - Которые их сдают натихаря . Как они собираются выиграть войну,не вычистив саму власть ? - ВСе эти жертвы уже больше похожи на жертву Минотавру. Которого некому убить....
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09.09.2021 11:12 Відповісти
Если ***** начнет вторжение и зебил начнет волны мобилизации, то опять прийдется идти порохоботам воевать, ато зебилы там навоюют...
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09.09.2021 11:14 Відповісти
Ты там не зазнавайся. Знаем мы вас. И знаем мы их. Дерьмо и еще дерьмее ))
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09.09.2021 11:17 Відповісти
Вы - это Наполеон из шестой палаты?
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09.09.2021 12:29 Відповісти
Підлога Маккартні - Ну, давно мене так порохосвинки не смішили. Ваш удел отут на цензорє повітря псувати. Та ще з петра олексійовича, тут же, на цензорі, "надьожу нації" ліпити. Ну типові, блін, якутські скульптори. Хоча, навіть якути вже зрозуміли: ну не виходить з навозу куля(надьожа нації"), не виходить.
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09.09.2021 16:40 Відповісти
Они борются за то что бы не пришлось как в 1933 году есть своих детей и чтобы твой дом не оказался по другую сторону - никем не признанную.А олигархи они не вечны.
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09.09.2021 13:03 Відповісти
В твоих пояснениях не нуждаюсь. Тридцать лет олигархии. Рассмешил. Скорее ты невечным окажешься ))
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09.09.2021 13:12 Відповісти
Никто не вечен, возьми любую страну в мире везде были свои проблемы в той или иной степени. Украина это по сути пост колониальное государство которое только в начале своего развития , конечно хочется что бы в стране было всё прекрасно но сомневаюсь что это наступит вот так из неоткуда.
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09.09.2021 13:58 Відповісти
Ігор, ваші коменти спамлять, тому що жирні щурі при владі не можуть чути правди
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09.09.2021 16:25 Відповісти
Правду не спрячешь ))
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09.09.2021 16:45 Відповісти
Яка мета, за що вбивають і калічать наших воїнів?
Швидкого одужання вам, рідненькі.
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09.09.2021 11:17 Відповісти
Сам не понимаю, никто не старается выиграть, никто не идет в наступление с целью отбивать территории, просто стреляют друг в друга из окопов умножая потери.
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09.09.2021 11:24 Відповісти
Скорей всего это делается чтобы байкотировать Минские соглашения так как там самый первый пункт - прекращение огня, а потом политическая часть но пока огонь продолжается все остальные пункты не могут быть выполнены.
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09.09.2021 11:27 Відповісти
мне кажется ты неполноценный
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09.09.2021 11:39 Відповісти
Креститься надо- когда кажется.
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09.09.2021 11:44 Відповісти
Мне чего то кажется что погибшие тоже есть, слишком уж подавляющее по официальным данным число раненных против погибших.. просто последних на *не боевые списывают* чтобы не сообщать о них.
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09.09.2021 11:17 Відповісти
Какое позорище сейчас в Украине у власти!!!Такого наверное не было никогда.Прав был Черчиль когда то - выбрали позор,и получили и позор и войну
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09.09.2021 11:26 Відповісти
Що таке "травми"? Це на ЗЕленій мові поранення?
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09.09.2021 11:28 Відповісти
да .это то что раньше называлось контузией и относилось к тяжкому ранению
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09.09.2021 14:30 Відповісти
нас Ипут... а мы крепчаем.....
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09.09.2021 13:08 Відповісти
Уявіть хто очолює армію трєпло, трусішка і йолоп.
Це все про нього. про зеленського.
Тому нині і армія відповідна йому. А якщо не хочуть головнокомандувача ідіота - мають сказати своє слово.
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09.09.2021 13:19 Відповісти
Що за травми?!Хлопці,що на заводі працюють?Це все поранення різного ступеню.
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09.09.2021 13:32 Відповісти
Травми.
По перше. Так зеленський захищає себе та фуйла.
По друге. Цим воїнам за поранення не заплатять. Гроші забере зелена потвора.
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09.09.2021 14:25 Відповісти
Орки - мінометами а українці зі АК-74. Це так розуміти? А ну так какая разница!
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09.09.2021 13:55 Відповісти
а от главноКАКБЫкомандующего опять ни чичирк....
вот у кого нет нарушения режима тишины... молчит хороняка...
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09.09.2021 14:36 Відповісти
Для 73% есть повод вспомнить слова из песни - "ну что ж сказать, мой старый друг, мы в этом сами виноваты".
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09.09.2021 16:38 Відповісти
вчерашнее голосование ВЗРады , было сигналом для усиления обстрелов
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09.09.2021 15:19 Відповісти
Головне, що миротворець-зебуїн відвів колись війська, пропіарився, і все. А те, що наших обстрілюють кожного дня, калічать і убивають- то таке, порохоботські видумки
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09.09.2021 15:20 Відповісти
Половина ЗСУ проголосувала за клоуна, тож провина за такі наслідки не лише на цивільному населенні Унаслідок російського обстрілу Кряківки на Луганщині шестеро воїнів ЗСУ зазнали травм, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 3805
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09.09.2021 16:11 Відповісти
Может справедливее было написать так: "В результате перемирия, шестеро бойцов Вооруженных сил Украины получили акубаротравмы."?
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09.09.2021 16:41 Відповісти
Зе-шмаркля повинна не про перемовини з ****** просити, а вимагати насамперед повного припинення вогню з боку свинособак та колаборантiв.
це орки повиннi просити про зустрiч.
зустрiч тiльки пiсля повного припинення вогню та тишi протягом декiлькох мiсяцiв, а поки що вiдповiдь повинна бути по повнiй!
вiслюк, ти ж обiцяло повернутись на залишенi позицii в разi обстрiлiв?!
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09.09.2021 17:03 Відповісти
Ради освобождения украинской земли от фашистко-путинской нечисти.
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09.09.2021 19:29 Відповісти
Две трети жителей Донбасса живут свободно. Треть, возомнившая себя особыми, живет сейчас в концлагере, куда сама себя же и загнала. Сказка о рыбке, владычице морской и разбитом корыте стала явью.
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09.09.2021 20:19 Відповісти
 
 