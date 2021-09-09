За продаж ліків дітям, що призвів до загибелі дитини, пропонують встановити кримінальну відповідальність, - "слуга народу" Радуцький
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У Раді пропонують встановити штрафи для співробітників аптек і кур'єрів, які продають лікарські засоби дітям до 14 років. Також пропонується встановити кримінальну відповідальність для випадків, коли продаж ліків призвів до загибелі дитини.
Про це у Facebook повідомив глава парламентського комітету охорони здоров'я, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у Раді наполягають на впровадженні жорстких санкцій для порушників, які продають ліки дітям до 14 років.
"Зокрема, ми пропонуємо встановити штраф для співробітників аптек та кур’єрів: за першого порушення - в розмірі від 6,8 тис. грн до 13,6 тис грн, за повторного – 13,6 тис. грн до 23,8 тис. грн", - зазначив Радуцький.
"Будемо ініціювати введення кримінальної відповідальності для випадків, коли продаж ліків призвів до загибелі дитини", - додав парламентар.
Нагадаємо, в Україні в неділю, 8 серпня, набув чинності закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років.
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что за бред?
Гадяяя, ты гдеее??
Дайте противодавленное, бабушка помирает.
Че? скока лет?
Я Вова.
Не продам.
(и Вова на след. день бежит узнавать цену на гроб)
Девушка говорит парню, после первого секса, когда они просто уже лежат.
- Скажи, что-нибудь о чем я никогда не забуду?!
- Мой дед, умер на этом диване….
а типо шо маленький мальчик сто раз покупал.... а потом споткнулся, и тут все сожрал
какие же они дебилы там - этого радуцкого за такое прибить надо. скоты тупые.
а попробуй, если ты мужик и у тебя есть внук - забери у него телефон - так он скорее, прости Аллах, удавится чем отдаст. способов есть сто тридцать как склеить ласты. например сигануть с говерлы в средиземное море
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https://suspilne.media/124816-zaporizka-skolarka-aka-vcinila-samogubstvo-zvinuvatila-u-svoij-smerti-vciteliv-ta-odnoklasnikiv/
просто ты тут разошелся непонятно нафига.
можно написать нормально а потом грамотно сраться, но нет, ты так ведешь ся, как будто у тя от этого брат помер