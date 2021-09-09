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За продаж ліків дітям, що призвів до загибелі дитини, пропонують встановити кримінальну відповідальність, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За продаж ліків дітям, що призвів до загибелі дитини, пропонують встановити кримінальну відповідальність, -

У Раді пропонують встановити штрафи для співробітників аптек і кур'єрів, які продають лікарські засоби дітям до 14 років. Також пропонується встановити кримінальну відповідальність для випадків, коли продаж ліків призвів до загибелі дитини.

Про це у Facebook повідомив глава парламентського комітету охорони здоров'я, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Раді наполягають на впровадженні жорстких санкцій для порушників, які продають ліки дітям до 14 років.

"Зокрема, ми пропонуємо встановити штраф для співробітників аптек та кур’єрів: за першого порушення - в розмірі від 6,8 тис. грн до 13,6 тис грн, за повторного – 13,6 тис. грн до 23,8 тис. грн", - зазначив Радуцький.

"Будемо ініціювати введення кримінальної відповідальності для випадків, коли продаж ліків призвів до загибелі дитини", - додав парламентар.

Нагадаємо, в Україні в неділю, 8 серпня, набув чинності закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Кстати доживемся - прибегает внук:
Дайте противодавленное, бабушка помирает.
Че? скока лет?
Я Вова.
Не продам.
(и Вова на след. день бежит узнавать цену на гроб)
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09.09.2021 11:18
+6
А за продажу алкоголя? Мєдаль за достіженія в сфєрє васпітанія будущєго елегтората партіі слуг наріда?
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09.09.2021 11:11
+6
Дурацкая трактовка. Продали аспирин,его выпили пачку и получили отравление . Надо было не продавать ?
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09.09.2021 11:15
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А за продажу алкоголя? Мєдаль за достіженія в сфєрє васпітанія будущєго елегтората партіі слуг наріда?
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09.09.2021 11:11 Відповісти
ахах, то есть сто дней по одной таблетке аспирина покупать и -- кто то погиб а провизору - турма?
что за бред?
Гадяяя, ты гдеее?? За продажу лекарств детям, которая повлекла гибель ребенка, предлагают установить уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 5123
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09.09.2021 11:15 Відповісти
Дурацкая трактовка. Продали аспирин,его выпили пачку и получили отравление . Надо было не продавать ?
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09.09.2021 11:15 Відповісти
дитина знайшла вдома ліки (попросила когось купити), з"їла, померла. посмертно знайшли чек із аптеки біля цих ліків, аптекар винен?
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09.09.2021 12:12 Відповісти
отметил Радуцкий.\\\\\\\\\\

За продажу лекарств детям, которая повлекла гибель ребенка, предлагают установить уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9170
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09.09.2021 11:16 Відповісти
Совсем уже дебил?как будто у ребенка на лбу написано,что он лекарства съест...
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09.09.2021 11:18 Відповісти
Кстати доживемся - прибегает внук:
Дайте противодавленное, бабушка помирает.
Че? скока лет?
Я Вова.
Не продам.
(и Вова на след. день бежит узнавать цену на гроб)
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09.09.2021 11:18 Відповісти
Гроб Вове тоже не продадут,вдруг его крышкой зашибет?
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09.09.2021 11:25 Відповісти
Не в тему, но што-то напомнило:

Девушка говорит парню, после первого секса, когда они просто уже лежат.
- Скажи, что-нибудь о чем я никогда не забуду?!

- Мой дед, умер на этом диване….
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09.09.2021 11:28 Відповісти
В "слуг" якась нездорова манія шукати й видумувати за що ще можна покарати громадян, в той час, коли самі слуги не несуть відповідальності за їзду під наркотою, спричинення ДДП та незаконне збагачення.
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09.09.2021 11:24 Відповісти
це параноя після пари випадків минулого року, коли куропатки вийшли зі школи і купили собі якихось ліків і нажралися їх щоб привернути до себе увагу придуркуватих дорослих. одна почила з миром, одну відкачали. а аптекарша винна. тупим дорослим потрібен стрілочник, покарання то наступний хід.
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09.09.2021 12:15 Відповісти
В Єгипті кримінальна відповідальність за підробку лікарств і чи здається чи не смертна кара. А в нас "крути верти, надури" За продажу лекарств детям, которая повлекла гибель ребенка, предлагают установить уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8398
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09.09.2021 11:28 Відповісти
так новость не за подделку то
а типо шо маленький мальчик сто раз покупал.... а потом споткнулся, и тут все сожрал
какие же они дебилы там - этого радуцкого за такое прибить надо. скоты тупые.
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09.09.2021 12:05 Відповісти
ліків
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09.09.2021 12:16 Відповісти
" когда продажа лекарств привела к гибели ребенка" текст по дибильному написан. Как продажа может привести к гибели ? надорвется при попытке утянуть чемодан с таблетками ? сколько лет действует ответственность за проданные таблетки ? если подросток обожрется таблетками с нескольких покупок - кого сажать будем ?
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09.09.2021 11:42 Відповісти
заборона продажу до 14 свіженька, тепер хочуть посильніше придавити дорослих. і чогось аптекарів, а не ти, хто дітей доводить до ковитання таблеток.
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09.09.2021 12:17 Відповісти
ну да. кто доводит ?: "синие киты"?
а попробуй, если ты мужик и у тебя есть внук - забери у него телефон - так он скорее, прости Аллах, удавится чем отдаст. способов есть сто тридцать как склеить ласты. например сигануть с говерлы в средиземное море За продаж ліків дітям, що призвів до загибелі дитини, пропонують встановити кримінальну відповідальність, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7880
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09.09.2021 16:52 Відповісти
сходи у групу батьки сос на фейсбуці і взнаєш, хьл доводить. плюс можеш загуглити "вчителька довела до самогубства". ось свіжачок як і закон https://tsn.ua/********/poproschavsya-i-vimknuv-telefon-u-kremenchuci-vchitelka-led-ne-dovela-uchnya-do-samogubstva-cherez-chipsi-1784272.html
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09.09.2021 17:04 Відповісти
За попередньою інформацією, причиною спроби самогубства підлітка стало упереджене ставлення до нього з боку педагога. Наразі ця інформація, а також інші версії того, що відбулося, перевіряються поліцією, опитуються вчителі та однокласники постраждалого.

https://greenpost.ua/news/na-odeshhyni-vchytelka-dovela-uchnya-j-vin-pererizav-sobi-gorlyanku-pryamo-u-shkoli-i18560
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09.09.2021 17:06 Відповісти
Кримінальну справу 9-класниці запорізької гімназії №47 Вікторії Зайцевої перекваліфікували з "самогубства" на "доведення до самогубства".Про це Суспільному повідомила речниця ГУ НП в Запорізькій області Олена Лебединська. Дівчина загинула 4-го квітня, тоді поліція кваліфікувала справу як самогубство. Але кілька днів тому родичі виклали в інтернеті передсмертний лист Вікторії, де вона звинувачує у своїй смерті вчителів та однокласників. Нині в поліції повідомили, що справу перекваліфікували.юди ж на зустріч із журналістами прийшли мати та рідна сестра загиблої дівчинки. Розповіли, що передсмертний лист Вікторії вони випадково знайшли у шафі на 5-тий день після поховання, а оприлюднили його у соцмережах 21 квітня. На цей лист відреагували волонтери. Раніше Віка скаржилася на образи з боку вчителів не один раз - розповіли родички загиблої.
https://suspilne.media/124816-zaporizka-skolarka-aka-vcinila-samogubstvo-zvinuvatila-u-svoij-smerti-vciteliv-ta-odnoklasnikiv/
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09.09.2021 17:08 Відповісти
ну мне впадлу все это смотреть, так шо поверю - бабушки и деды - плохие, ибо дети не такие а никто их не понима(л)ет.
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09.09.2021 17:12 Відповісти
а чого ж тобі не впадлу тут *******?
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09.09.2021 17:12 Відповісти
я не баба шоп то делать.
просто ты тут разошелся непонятно нафига.

можно написать нормально а потом грамотно сраться, но нет, ты так ведешь ся, как будто у тя от этого брат помер За продаж ліків дітям, що призвів до загибелі дитини, пропонують встановити кримінальну відповідальність, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 9858
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09.09.2021 17:16 Відповісти
а робиш! знач баба? чи ти просто когнитивним дисонансом хворий?
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09.09.2021 17:23 Відповісти
чувак, иди либо спать либо пить, ну ты же обосрался. незачем было такой взрыв делать если ты хотел чет донести ко всем кто читает тут. вот выпей квасу или там у тя флажок был Меркельщины - пива шоле.
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09.09.2021 17:29 Відповісти
ото сам і сходи. ти бачиш свої обисрані штани, але видаєш то за штани опонента: сині кіти? - ьтак сині кіти у педкоронах - не буду читати, мені впадло. але опонент обісрався. ти як гебнявий кацап.
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09.09.2021 17:41 Відповісти
А если родители заболели,и некого кроме ребёнка получить лекарства? Какие все -таки слуги народа конченые .
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09.09.2021 12:05 Відповісти
все просто - велике крадивництво превзошло ожидания и по осени будет очевидно что в бюджете дыра не меньше чем в голове у мендель. А потому нужно больше штрафов для залатывания дыр
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09.09.2021 13:06 Відповісти
а. может для начала самолечение запретить ?
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09.09.2021 12:07 Відповісти
інколи ідеш до лікаря, а він тупіший за тебе.
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09.09.2021 12:19 Відповісти
А може нормально платити лікарям, щоб вони дивилися на болячки , а не , що в гаманці у хворого.
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09.09.2021 13:59 Відповісти
казалось бы, при чём тут вообще врачи и оплата их труда
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10.09.2021 11:26 Відповісти
тю, не аптекарша ж прогавила, що дитина то врот запхала будучі у школі чи вдома. а якщо ягоди які запхне, куст судить будете? це Дарвін.
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09.09.2021 12:09 Відповісти
кущ
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09.09.2021 16:54 Відповісти
 
 