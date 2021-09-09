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"Слуга народу" змушена тримати інтригу в питанні зміни міністрів: якщо назвати прізвища, то починають вивозити меблі, - Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає некоректним називати прізвища міністрів, які будуть відправлені у відставку.
Про це він сьогодні розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами Корнієнка, фракція "Слуга народу" змушена тримати інтригу в питанні зміни членів уряду.
"Тому що тоді перестають працювати і люди з названими прізвищами, і потенційні кандидати, і міністерства, вибачте, але починають вивозити меблі", - підкреслив нардеп.
Корнієнко пообіцяв, що як тільки з'явиться офіційна інформація про зміну міністрів повідомити про це журналістам.
Топ коментарі
+6 Nikos KGB
показати весь коментар09.09.2021 11:21
+6 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар09.09.2021 11:22
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар09.09.2021 11:22
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Я хотів зрозуміти звідки ви взяли цю цифру - зі стелі чи ще з якого місця
Вчера арахамия намекнул, что нормальные люди к ним идти не хотят. А тут интрига. Интриганы х..вы.