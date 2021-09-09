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Лавров (1470) Кулеба Дмитро (3170) нормандська четвірка (1523)

Підготовка до зустрічі глав МЗС країн Нормандського формату триває. Головне, щоб Лавров зважився сісти за стіл переговорів, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підготовка до зустрічі глав МЗС країн Нормандського формату триває. Головне, щоб Лавров зважився сісти за стіл переговорів, - Кулеба

Україна готова до зустрічі глав МЗС країн Нормандського формату в будь-який момент.

Про це міністр закордонних справ заявив у ході брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, підготовка зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандського формату триває.

"Зараз наші французькі і німецькі колеги намагаються узгодити прийнятну для всіх дату. Я дуже сподіваюся, що Сергій Лавров підтвердить участь у цій зустрічі, нам є про що говорити. Вчора відбулася відеоконференція радників лідерів Нормандського формату, певний рух на нормандському треку відновився. Ми готові до цієї зустрічі міністрів, змістовно нам не потрібно готуватися, тому що ми в будь-який момент готові до цієї зустрічі. Головне, щоб пан Лавров зважився сісти за стіл переговорів і знайшов час у своєму насиченому графіку", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З ініціативи Німеччини відбулася зустріч радників "нормандського формату", про саміт сторони не домовилися, - РосЗМІ

Автор: Анастасія Потіха
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Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ?
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09.09.2021 11:57 Відповісти
мало ли что РФ потребует. Підготовка до зустрічі глав МЗС країн Нормандського формату триває. Головне, щоб Лавров зважився сісти за стіл переговорів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3624
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09.09.2021 12:45 Відповісти
Мадам тут вопрос в другом, почему какой то завхоз дает обещания.
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09.09.2021 13:20 Відповісти
точнее - Путин.
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09.09.2021 12:44 Відповісти
При чём здесь желание Лаврова ??? Кулеба ещё не разобрался кто управляет всеми министерствами и всеми министрами ? "Желание " Лаврова звучит как одесский анекдот !!
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09.09.2021 13:02 Відповісти
 
 