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"Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні під час розгляду звіту ТСК щодо роботи "Укрзалізниці" біля трибуни ВР сталася бійка.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після звіту голови комісії Юлії Гришиної ("Слуга народу") на трибуну вийшов позафракційний нардеп Гео Лерос, який почав критикувати президента Володимира Зеленського. Коли Лерос говорив про те, що президент перетворює країну на "філію мафії", до трибуни підійшли кілька депутатів "Слуги народу", щоб зупинити виступ Лероса. Також до трибуни підійшли депутати ОПЗЖ і "Голосу", щоб не допустити бійки.
Спікер Дмитро Разумков попросив колег відійти від трибуни і заспокоїтися, проте змушений був оголосити перерву, яка тривала кілька хвилин, після чого Лерос знову продовжив свій виступ.
Топ коментарі
+93 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар09.09.2021 11:49
+80 Українець Курка
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+74 Дядя Вова 542d1227
показати весь коментар09.09.2021 11:42
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Проблема решается очень просто. Перейти на аналог польской демократической системы выборов президента. Там не олигархи формируют состав бюллетеня, а сами избиратели, поддержкой претендентов умеренным количеством подписей (100 тыс). А избирательного залога там вообще нет.
Даже Хутин, еще когда у нас президентом был Ющенко, ликвидировал залог. Поэтому по сути у них сама система выборов намно более демократичнее чем у нас. Но у них другое. У них реальных оппозиционеров просто в тюрьму садят.
А Ющенко, которого президентом сделал майдан, не демократизировал выборы, а оставил все в руках мерзавцев олигархов. Никакой Ющенко не демократ. Как и все остальные наши президенты.
Только что ·
Слуга народа Николай Тищенко - кум главы офиса президента Андрея Ермака, напал на народного депутата Гео Лероса прямо во время его выступления с трибуны Верховной Рады, чтобы сорвать выступление Лероса о предательстве по делу Вагнергейта, к которому причастен тот самый глава офиса президента Ермак.
Слуги народа начали прибегать к откровенно криминальным методам. Не удивлюсь, если теперь будут и нападения на улице на оппонентов власти. Нет никаких сомнений, что Тищенко это сделал по команде из ОП, и что он абсолютно уверен, что эта выходка сойдет ему с рук.
Согласно статье 351 Криминального кодекса, препятствование деятельности народного депутата карается сроком до трех лет лишения свободы. Вот мы теперь и посмотрим, как будут реагировать правоохранительные органы, и зарегистрируют ли хотя бы дело против Тищенко, будет ли правонарушитель хотя бы ходить на допросы или и от этого его освободят.
Ситуация, которая показывает абсолютный беспредел и абсолютное хамство Слуг народа, которые позволяют такому происходить.
Шкода, що Лерос в лайні цього кодла, але ж треба платити за свою дурість: людина в зе ні піде!
09.09.2021 16:54
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Відомий бандитський бригадир з 90-их Коля "Оболонский" у Раді напав на Гео Лероса, коли той виступав із трибуни, звинувачуючи Зеленського та Єрмака у злочині "Вагнерґейту".
Воно й не дивно. Звичайний кримінальник із нульовим рівнем інтелекту може лише кулаками махати. Хоча, саме такі тупі кримінальні елементи і складають основу найбільш довіреного й наближеного до Зеленського середовища слуг. Зараз їх аж рве від почуття безкарності, тому треш буде лише наростати в геометричній прогресії. І якраз силові бандитські методи будуть усе більше в них домінувати.
Але тут показове інше. Лізти в Раді битися, щоб не дати опоненту виступати - це вже занадто навіть для слуг. Зазвичай те зелене болото просто починає вити й ревіти. А тут ситуація була особлива. Слуг, кураторів медіа, "пазітівних блохерів" дуже жорстко попередили - усіма силами замовчувати інформацію про розслідування CNN та закривати рота тим, хто про це згадує.Уже повернулися медведчуківські темники для олігархічних телеканалів. І наші "гонорові" журнашлюхи вірнопіддано виконують накази. Як бачите, ніхто з медіахвойд праведного гніву не демонструє, з роботи в знак протесту не звільняється. Бо де ще стільки зароблять за відверту проституцію?
І зрив Тищенка - теж знаковий маркерний хід. Бригадир знав, що його витівка буде належно оцінена хазяями. А для нас ще один доказ, що історія з "вагнерґейтом" дуже серйозна. Пропетляти не вдалося. Бити будуть регулярно й болісно. І у Вашингтоні, мабуть, доволі чітко Бубочці це пояснили. Звісно, що доки в нас війна з Росією, крайніх заходів не буде.
Але після відставки увесь арсенал міжнародних засобів впливу впаде на голови стовпів кримінального режиму. Тому вони й чіпаються за дві речі: як нескінченно чіпатися за владу; як ще зараз наперед пробувати стишити, нівелювати дразливі теми, щоб не зафіксувалися в історичній пам'яті.
* Тарас Чорновіл
Если он так возбуждающе действует на некоторые организмы с корочками депутатов.
Разумков должен обеспечивать свободу выступлений народных избранников.
Слуги теперь отстранять Лероса на 5 заседаний - это просто способ закрыть ему рот.
Арахамия вообще гнида - "оба виноваты". Видео четко показывает, что виновный один и это Тищенко.
По факту то, что сделал Тищенко, унижает власть гораздо сильнее, чем битва охранников.
А если следовать вашей логике, то каждая партия должна ставить в проходной список по парочке орлов из спецназа )))
І народна мудрість: «Від дурака немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером».
впрочем почему как
Это цирк надо остановить, гнать к чертям собачьим этих "слуг"