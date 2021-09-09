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ВР (11730) бійка (714) Зеленський (17431) Укрзалізниця (2038) ПВК "Вагнер" (1476) Лерос Гео (381)

"Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні під час розгляду звіту ТСК щодо роботи "Укрзалізниці" біля трибуни ВР сталася бійка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після звіту голови комісії Юлії Гришиної ("Слуга народу") на трибуну вийшов позафракційний нардеп Гео Лерос, який почав критикувати президента Володимира Зеленського. Коли Лерос говорив про те, що президент перетворює країну на "філію мафії", до трибуни підійшли кілька депутатів "Слуги народу", щоб зупинити виступ Лероса. Також до трибуни підійшли депутати ОПЗЖ і "Голосу", щоб не допустити бійки.

Спікер Дмитро Разумков попросив колег відійти від трибуни і заспокоїтися, проте змушений був оголосити перерву, яка тривала кілька хвилин, після чого Лерос знову продовжив свій виступ.

Також читайте: У наступний парламент Зеленський збиратиме суперлояльних, які з усіх боків "облизують монарха", - Лерос

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+93
Да тех ,кто голосовал за это непотребство,надо в бочке с дерьмом топить,а не плевать в лица...
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09.09.2021 11:49
+80
Лерос молодец,Тищенко мразь.
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09.09.2021 11:43
+74
Слуги - хамье и быдло. Чувствуют безнаказанность.
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09.09.2021 11:42
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Это ты отсосник... видно по почерку...
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09.09.2021 14:45 Відповісти
Страна бандития имени 95 квартала Это ж есь мир видит.
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09.09.2021 14:44 Відповісти
А, что: нет в стране человека выйти с ним поговорить ?
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09.09.2021 15:24 Відповісти
Был. Сашко Билый. Его УБИЛ аваков, а все проглотили...
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09.09.2021 22:32 Відповісти
Да, все правильно этот Лерос говорит - мафия кругом, полный беспредел.
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09.09.2021 15:32 Відповісти
Тищенко , ты понимаешь , тут какое дело , можно и тебе фейс начистит . "Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 3537 Ты думаешь в Украине мало безработных спортсменов , котороые , (любят ) Зелень "Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 1992
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09.09.2021 15:36 Відповісти
если бы вместо Зе не совали токсичного Порошенко, а был бы кто то другой с идеями ЕС.....давно бы уже загнали клоуна...
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09.09.2021 15:43 Відповісти
Да срать на убогих,которые не могут достойного соперника Пороху выродить -смешно,что и в этом ПАП виноват,оказывается))))
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09.09.2021 18:25 Відповісти
Откуда будут достойные, если вследствие антинародного закона о выборах президента места в бюллетенях скупают ставленики олигархии через, невиданного нигде в мире размера, несколькомиллионный"избирательный" залог. Залог является фильтром для денежных мешков. Иизбиратели вынуждены из этих негодяев "выбирать".
Проблема решается очень просто. Перейти на аналог польской демократической системы выборов президента. Там не олигархи формируют состав бюллетеня, а сами избиратели, поддержкой претендентов умеренным количеством подписей (100 тыс). А избирательного залога там вообще нет.
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10.09.2021 10:15 Відповісти
Да что там,сама природа виновата,что зебилы ,в воюющей стране с кризисной экономикой,выбрали в главнокомандующие "рассмеши комика"
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10.09.2021 10:32 Відповісти
Вдумайтесь о чем я написал. Главное из кого "выбирают". Нигде в мире нет таких мошеннических "выборов" как у нас.
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10.09.2021 10:49 Відповісти
В некоторых соседних странах выборы -просто слово,а в Украине ,чтоб хоть что то сделать,как в той же Польше,надо просто лишить голоса хотя бы половину дегенератов,которым пришло в их тупую бошку ослаблять воюющую страну в угоду пуйлу,голосуя за главнокомандующего "рассмеши комика"
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10.09.2021 10:55 Відповісти
Если бы у нас были демократические выборы, все было бы намного лучше при этих избирателях. И избиратели были бы другими, так как демократическая система их бы воспитала.
Даже Хутин, еще когда у нас президентом был Ющенко, ликвидировал залог. Поэтому по сути у них сама система выборов намно более демократичнее чем у нас. Но у них другое. У них реальных оппозиционеров просто в тюрьму садят.
А Ющенко, которого президентом сделал майдан, не демократизировал выборы, а оставил все в руках мерзавцев олигархов. Никакой Ющенко не демократ. Как и все остальные наши президенты.
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10.09.2021 11:10 Відповісти
И наоборот, наша олигархическая система и олигархические выборы опустили уровень избирателей. Вспомните, в 1991 году весь народ, даже Крым, убедительно проголосовали за независимость Украины. Значит умели правильно голосовать. Во всем виноваты политики и олигархи, которые только и думают, как очередной раз обмануть и обворовать народ.
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10.09.2021 11:15 Відповісти
В конституции этой нормы нет. Это даже не закон а антизакон авторства кучмы и его кодла . И люди это проглатывают, вот в чем проблема.
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10.09.2021 14:19 Відповісти
Юрій Бутусов

Только что ·

Слуга народа Николай Тищенко - кум главы офиса президента Андрея Ермака, напал на народного депутата Гео Лероса прямо во время его выступления с трибуны Верховной Рады, чтобы сорвать выступление Лероса о предательстве по делу Вагнергейта, к которому причастен тот самый глава офиса президента Ермак.

Слуги народа начали прибегать к откровенно криминальным методам. Не удивлюсь, если теперь будут и нападения на улице на оппонентов власти. Нет никаких сомнений, что Тищенко это сделал по команде из ОП, и что он абсолютно уверен, что эта выходка сойдет ему с рук.

Согласно статье 351 Криминального кодекса, препятствование деятельности народного депутата карается сроком до трех лет лишения свободы. Вот мы теперь и посмотрим, как будут реагировать правоохранительные органы, и зарегистрируют ли хотя бы дело против Тищенко, будет ли правонарушитель хотя бы ходить на допросы или и от этого его освободят.

Ситуация, которая показывает абсолютный беспредел и абсолютное хамство Слуг народа, которые позволяют такому происходить.
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09.09.2021 16:01 Відповісти
Ув.и Ю.Бутусов и Власов,неужели уже все забыди иди забили на то,как Барна за яйца стаскивал Яценюка с трибуны?Вот тогда никто не называл ни статей КК,не говорил о мафии 95 квартала.Так чему сейчас то удивляться.Дерос поймал хайп,снова о нем говорят....
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10.09.2021 07:17 Відповісти
Ипаный цЫрк...
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09.09.2021 16:01 Відповісти
Да дайте уже по **..у уже этому Тищенко. Диктатура в чистом виде.
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09.09.2021 16:10 Відповісти
Тищенко просто хотел обнять карлика-наркомана лероса. Леросу кстати пора бросать закидываться коксом перед выступлением, по зрачкам всё же видно.
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09.09.2021 16:17 Відповісти
Ты пробовал? У тебя тоже видно?
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09.09.2021 16:40 Відповісти
правильно!закидываться коксом это привелегия Величайшого
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09.09.2021 16:51 Відповісти
Карлик-наркоман у нас другой. Пусть бы его и обнимал.
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10.09.2021 10:22 Відповісти
вы нафига из этого Ныколы , не оболонского ни разу, аль Капоне то делаете?))..ему в 90-е еще школьный рюкзак на горбяшке тягать приходилось и сопли на кулак наматывать после носа одноклассниками расквашеного)))..***, нашли бандитто-гангстеритто, Ныколку -поваренка, да еще и оболонского))...он мог в те времена, разве что "посонам правильным", бухалово в бани таскать и одноклассниц тудой подгонять, за рюмку премиальную..))) "Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 8023 "Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 6729среди оболонских бандитто, таких точно не значилось..))...
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09.09.2021 16:25 Відповісти
"Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 2274 Внатурє розсмішили. "Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 8769
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09.09.2021 16:59 Відповісти
В 1991году ему 19 лет было. Уже не школьник. А 90-е не заканчиваются 91 годом. Главное разворачивалось позже.
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10.09.2021 10:30 Відповісти
о таком говнюке, 20+лет, и в в конце 90х, ни на оболони, ни где рядом, никто и не слышал..обычный услужливый чмошник прыщавый, в одесе и пол поца бы не потянувший..))
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10.09.2021 14:41 Відповісти
Янукович когда то говорил о "козлах, мешающих им жить". Хорошая иллюстрация этой "жизни".
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09.09.2021 16:30 Відповісти
Пацаватый Коля лижет дупу пацаватому презу "Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 6360Прэлэсно "Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 4291
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09.09.2021 16:33 Відповісти
майдана с фонариками уже не будет.
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09.09.2021 16:45 Відповісти
ну, тищенко нормальний же покидьок. нічим не гірше за вову зе, хіба що фізично сильніший.
Шкода, що Лерос в лайні цього кодла, але ж треба платити за свою дурість: людина в зе ні піде!
09.09.2021 16:54
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Мне нравитс
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09.09.2021 16:56 Відповісти
Бичок бикує. Нє, ну а шо ви хотіли, шо воно у кріслі ВР буде вести себе якось по-іншому? У Колі-каклєти було важке дитинство, важка юність, та жирна зрілість.
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09.09.2021 16:58 Відповісти
Ауе, этот крот Лероса прям просто взял и все. От же рыло не битое, Кличку бы он так сделал ага. Потом бы кулаком подавился.
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09.09.2021 17:04 Відповісти
Тищенке надо учиться у ПЕСика Барны, тот профессионально кроля вынес, с захватом за яйцы.
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09.09.2021 17:08 Відповісти
Перешкоджання роботі депутата. При мільонах свідків. Стаття.
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09.09.2021 17:37 Відповісти
Бити будуть регулярно й болісно, але Зеленського: про що свідчить напад Тищенка на Лероса у Раді*
Відомий бандитський бригадир з 90-их Коля "Оболонский" у Раді напав на Гео Лероса, коли той виступав із трибуни, звинувачуючи Зеленського та Єрмака у злочині "Вагнерґейту".
Воно й не дивно. Звичайний кримінальник із нульовим рівнем інтелекту може лише кулаками махати. Хоча, саме такі тупі кримінальні елементи і складають основу найбільш довіреного й наближеного до Зеленського середовища слуг. Зараз їх аж рве від почуття безкарності, тому треш буде лише наростати в геометричній прогресії. І якраз силові бандитські методи будуть усе більше в них домінувати.
Але тут показове інше. Лізти в Раді битися, щоб не дати опоненту виступати - це вже занадто навіть для слуг. Зазвичай те зелене болото просто починає вити й ревіти. А тут ситуація була особлива. Слуг, кураторів медіа, "пазітівних блохерів" дуже жорстко попередили - усіма силами замовчувати інформацію про розслідування CNN та закривати рота тим, хто про це згадує.Уже повернулися медведчуківські темники для олігархічних телеканалів. І наші "гонорові" журнашлюхи вірнопіддано виконують накази. Як бачите, ніхто з медіахвойд праведного гніву не демонструє, з роботи в знак протесту не звільняється. Бо де ще стільки зароблять за відверту проституцію?
І зрив Тищенка - теж знаковий маркерний хід. Бригадир знав, що його витівка буде належно оцінена хазяями. А для нас ще один доказ, що історія з "вагнерґейтом" дуже серйозна. Пропетляти не вдалося. Бити будуть регулярно й болісно. І у Вашингтоні, мабуть, доволі чітко Бубочці це пояснили. Звісно, що доки в нас війна з Росією, крайніх заходів не буде.
Але після відставки увесь арсенал міжнародних засобів впливу впаде на голови стовпів кримінального режиму. Тому вони й чіпаються за дві речі: як нескінченно чіпатися за владу; як ще зараз наперед пробувати стишити, нівелювати дразливі теми, щоб не зафіксувалися в історичній пам'яті.
* Тарас Чорновіл
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09.09.2021 17:52 Відповісти
Бандит "Коля Оболонский" рамсы попутал - он не на "стрелке" а в парламенте. Лучше бы на "стрелке" - получил бы пару пуль в живот и здох... Туда ему дорога...
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09.09.2021 17:56 Відповісти
ты же его и выбрал))))
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09.09.2021 20:01 Відповісти
Ні не я. У мене IQ надвисокий.
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10.09.2021 02:52 Відповісти
себя хвалят только путиноиды)))
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10.09.2021 07:26 Відповісти
Классику нужно знать! "Скромность украшает юношу но порочит старца". Сенека что то такое знал... не?
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10.09.2021 22:15 Відповісти
Грьобані зе-дебіли,яку ж тільки мразоту ви понавибирали. Тьху,пля...
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09.09.2021 18:02 Відповісти
Да хватит причитать уже. Пустые слова.
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09.09.2021 18:18 Відповісти
Значит, Леросу надо выделять охрану от ВР на время его выступлений.
Если он так возбуждающе действует на некоторые организмы с корочками депутатов.
Разумков должен обеспечивать свободу выступлений народных избранников.
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09.09.2021 18:16 Відповісти
Разумков, в этой ситуации явно подыграл Тищенко.

Слуги теперь отстранять Лероса на 5 заседаний - это просто способ закрыть ему рот.

Арахамия вообще гнида - "оба виноваты". Видео четко показывает, что виновный один и это Тищенко.
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09.09.2021 20:11 Відповісти
Значит, Лерос будет выступать с вопровождении помощника депутата с плечами как у Кличка. И кулаками.
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09.09.2021 23:25 Відповісти
в сопровождении ( марк фрадкин.... промежность)
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09.09.2021 23:26 Відповісти
Помощнику нельзя, тем более что если не нардеп ударит нардепа, то там статья о нападении на государственного служащего и очень большой срок. Беркут на Майданах боялся не их недоторканости, а именно того, что "нападение на государственного деятеля".

По факту то, что сделал Тищенко, унижает власть гораздо сильнее, чем битва охранников.

А если следовать вашей логике, то каждая партия должна ставить в проходной список по парочке орлов из спецназа )))
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09.09.2021 23:43 Відповісти
Пусть так, это лучше чем бандитов
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10.09.2021 10:02 Відповісти
ЗЕгніда, наркоман ссикливий
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09.09.2021 19:24 Відповісти
Скоро этих слуг начнут отстреливать на улице как бешеных собак. Колю-котлету первым.
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09.09.2021 19:31 Відповісти
Видать в этом стаде он активный, внезапно возбудился и напал сзади, недаром фанат попы как в Ким.
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09.09.2021 19:49 Відповісти
Это не самодеятельность, а спланированная в команде Зе акция, как заткнуть рот оппоненту, причем который ранее был своим.
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09.09.2021 20:13 Відповісти
Тищенко ніколи не забував , що воно "Коля Оболоньський" , хоч п"ять костюмів на його натягни , але ж "лихі 90ті" пруть с типа повара з усіх щелин !
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09.09.2021 19:51 Відповісти
По Інтеру лише сказали що Лерос критикував президента, що говорив Лерос навіть не показали...
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09.09.2021 20:17 Відповісти
"Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 8934
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09.09.2021 20:49 Відповісти
Так это гомофобия или наоборот, креативный каминг-аут? Сорос в недоумении.
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09.09.2021 23:14 Відповісти
Пускай американское посольство разъяснит, кто выиграл конкурс наиболее креативного каминг-аута. Дзундза или пара Тищенко-Лерос. Или конкурс продолжается?
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09.09.2021 23:21 Відповісти
Почему же этой стране не везет то так. Как ни Депутат так дебил. Как этот Тищенко попал в Раду? Кроме того чтоб На балкон кричать на Мастер Шефе он ничего не умеет же.
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09.09.2021 21:07 Відповісти
З вірша шотландського поета Роберта Бернса, яким понад 250 років: «Как жалок шут, на троне короля, Как глуп народ, который то позволил».
І народна мудрість: «Від дурака немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером».
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09.09.2021 21:16 Відповісти
Зеленский как Ив Гандон.
впрочем почему как
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09.09.2021 22:12 Відповісти
"СН" - позорище как на подбор. А Лероса скоро грохнут в виде очередного самоубийства
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09.09.2021 22:29 Відповісти
парламентаризм от коли котлеты
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09.09.2021 22:35 Відповісти
Это дно. Сборище шарлатанов и бандитов. Жаль порядочных людей, которые вынуждены это терпеть. Как не посмотрю новости с родины, так думаю хорошо что уехала.
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09.09.2021 23:53 Відповісти
какая мерзость эти ваши зеленые "слуги", которых вы, большая половина писак, и выбрала ...
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09.09.2021 23:58 Відповісти
Зато без "барыги", радуйтесь...
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10.09.2021 00:33 Відповісти
Барыга там же, никуда не делся, протирает штаны в ВР, если вы не заметили. Но Барыге не видать 2-го срока, как бы не старались порохоботы.
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10.09.2021 07:04 Відповісти
Посмотрим-посмотртим. Не кажiть "гоп", поки не перестрибните, дядьку
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10.09.2021 23:30 Відповісти
Посмотрел видео как советовал Лерос - и точно, Лерос полностью прав - его та обезьяна тянула именно трахаться.
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10.09.2021 00:37 Відповісти
Идут года, меняется власть, люди рождаются и умирают, но не меняется в Украине одно - бессмысленный махач в парламенте. Даже война не положила конец ему долбо*бизму.
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10.09.2021 01:17 Відповісти
БыдлоСпикер, бывший рыг Разумков, ухмыляется во время нападения Тищенко на Лероса.
Это цирк надо остановить, гнать к чертям собачьим этих "слуг"
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10.09.2021 07:01 Відповісти
Это демонстрация политики, и работы зеленых быдло-недоумков
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11.09.2021 08:07 Відповісти
Колякатлєта,політика це не твоє. Твоє - це перевіряти обідки унітазів.
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12.09.2021 21:00 Відповісти
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