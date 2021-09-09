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Для громадян України відкриті 133 країни світу: від сьогодні відкрилася Польща, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для громадян України відкриті 133 країни світу: від сьогодні відкрилася Польща, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для українців зараз відкриті кордони 133 країн світу. Ця цифра збільшуватиметься.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на сьогодні для громадян України за різних умов відкрито кордони 133 країн світу. Десь необхідно пред’явити підтверджуючі документи про повний курс вакцинації від коронавірусу, десь достатньо негативного результату ПЛР, експрес- чи антиген- тесту на COVID...Так, ви можете їхати до 133 країн світу і ця цифра продовжуватиме зростати", - розповів Кулеба.

Також він розповів, що з 9 вересня 2021 року Польща відкрила свої кордони для українських туристів. Але для в'їзду потрібно дотримуватись певних умов.

За його словами, термін 10-денного карантину в Польщі буде скорочений при наявності негативного результату тесту на коронавірус, який зроблений не раніше 7-денного періоду з моменту в'їзду на територію Польщі. Завершенням карантину вважається наявність в телеінформаційної системі запису про негативний результат тесту.

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Від карантину звільняються:

  • вакциновані від COVID-19 (за наявності англомовного / польськомовного документального підтвердження повного курсу вакцинації вакциною, зареєстрованої в ЄС - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);
  • перехворілі на COVID-19 (при наявності документального підтвердження);
  • водії та члени екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, студенти, дипломати, медики, журналісти та інші категорії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
І ета всьо благадаря Владіміру Зєлєнскаму!
Бєзвіз нам дал, родной наш!
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09.09.2021 11:44
+2
Разве при Порошенко Польша была закрыта, Ватсон?
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09.09.2021 11:50
+2
Її відкрив тільки Бубачка. Як Колумб Гамерику.
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09.09.2021 11:59
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І ета всьо благадаря Владіміру Зєлєнскаму!
Бєзвіз нам дал, родной наш!
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09.09.2021 11:44 Відповісти
Яке щастя!
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09.09.2021 12:00 Відповісти
значит скоро за томосом поедет!
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09.09.2021 12:10 Відповісти
Разве при Порошенко Польша была закрыта, Ватсон?
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09.09.2021 11:50 Відповісти
Її відкрив тільки Бубачка. Як Колумб Гамерику.
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09.09.2021 11:59 Відповісти
Опаньки! Для граждан Украины открыты 133 страны мира: с сегодняшнего дня открылась Польша, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3683 Валим за пенсиями!..
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09.09.2021 12:02 Відповісти
Такое впечатления, что границы открывают специально, чтобы люди разъехались и освободили территорию, интересно для кого, кем заселят?
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09.09.2021 12:07 Відповісти
образованными афганцами)))))) Для громадян України відкриті 133 країни світу: від сьогодні відкрилася Польща, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9843
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09.09.2021 15:00 Відповісти
Два года назад все страны были открыты, то почему же люди не разъехались?
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09.09.2021 16:12 Відповісти
Да вобщем-то потихоньку сваливают... Для громадян України відкриті 133 країни світу: від сьогодні відкрилася Польща, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3672
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09.09.2021 18:40 Відповісти
 
 