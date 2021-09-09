Для громадян України відкриті 133 країни світу: від сьогодні відкрилася Польща, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для українців зараз відкриті кордони 133 країн світу. Ця цифра збільшуватиметься.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на сьогодні для громадян України за різних умов відкрито кордони 133 країн світу. Десь необхідно пред’явити підтверджуючі документи про повний курс вакцинації від коронавірусу, десь достатньо негативного результату ПЛР, експрес- чи антиген- тесту на COVID...Так, ви можете їхати до 133 країн світу і ця цифра продовжуватиме зростати", - розповів Кулеба.

Також він розповів, що з 9 вересня 2021 року Польща відкрила свої кордони для українських туристів. Але для в'їзду потрібно дотримуватись певних умов.

За його словами, термін 10-денного карантину в Польщі буде скорочений при наявності негативного результату тесту на коронавірус, який зроблений не раніше 7-денного періоду з моменту в'їзду на територію Польщі. Завершенням карантину вважається наявність в телеінформаційної системі запису про негативний результат тесту.

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Від карантину звільняються: