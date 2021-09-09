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Кулеба - Росії: Не треба зриватися на невинних. Якщо ви такі круті - дайте нам відповідь на рівні міждержавних відносин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба - Росії: Не треба зриватися на невинних. Якщо ви такі круті - дайте нам відповідь на рівні міждержавних відносин

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до Російської Федерації через затримання людей в окупованому Криму. Він закликав припинити "зриватися на невинних людях".

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"До росіян у мене один заклик - припиніть демонструвати свою дріб'язковість. Якщо ви не можете зупинити державу Україну від боротьби за Крим і звільнення півострова, то не треба зриватися на невинних людях. Якщо ви такі круті, то відповідайте нам на рівні міждержавних відносин, а не ницо переслідуючи невинних людей", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

Також читайте: Звинувачення РФ щодо кримських татар абсурдні і політично мотивовані. Це помста за успіх "Кримської платформи", - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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страна-гопник понимает только в рыло.
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09.09.2021 11:45 Відповісти
А нашому "зриваються" українські слідчий органи? На патріотах?
Кого на кого натравлюють, на тих і зриваються
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09.09.2021 11:54 Відповісти
В Кулеби що загострення словесного проноса ???))
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09.09.2021 11:55 Відповісти
адиннарот
Кулеба - России: Не надо срываться на невинных. Если вы такие крутые - ответьте нам на уровне межгосударственных отношений - Цензор.НЕТ 1343
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09.09.2021 11:58 Відповісти
просто викапані!
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09.09.2021 12:03 Відповісти
У меня два альбома дома, фото Киева конец 19 века, и фото с регионов тот же период. Поверьте в Украине тоже было полно оборванцев с бородами в репортажных фото, правда надо отметить, что в этот период царские власти искусствено кацапщину насаждали. И украинские бородачи плохо, но все таки лучше одеты и выглядят получше. В Украине надо завязывать с брадолюбием это кацапская традиция,иу нас вуса носили
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09.09.2021 12:13 Відповісти
Ого. Начинают повышать голос.Это приятно. Щас кацапня завоет ))
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09.09.2021 12:16 Відповісти
 
 