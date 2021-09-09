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Для оформлення електронного лікарняного пацієнту потрібно особисто прийти на прийом до лікаря, - НСЗУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Для оформлення електронного лікарняного пацієнту потрібно особисто прийти на прийом до лікаря, - НСЗУ

Для того, щоб лікар оформив електронний листок непрацездатності, пацієнту потрібно особисто прийти на прийом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НСЗУ в Telegram.

"Лікар огляне пацієнта, визначить, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження, чи на консультацію до інших фахівців, або ж сам призначить лікування.

Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що перехід на електронні лікарняні означає, що відтепер пацієнту не потрібно збирати підписи на паперовому бланку і носити їх по кабінетах.

Також читайте: МОЗ відкладе перехід на електронні лікарняні

"Обмін інформацією відбувається автоматично. А пацієнт тим часом займається своїм лікуванням. Проте відвідувати лікаря для цього обов’язково", - додали у відомстві.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
для оформлення електронного больничного треба особосто прийти на прийом до електронного лікаря
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09.09.2021 12:02
+7
зачем он тогда нужен?
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09.09.2021 11:59
+3
При формировании бюджета 2022 выяснилось,что 5,458 млрд. гривен изъятых решением Кабинета министров из программы медгарантий для закупки вакцин так и не возвращены в бюджет программы, что ставит под угрозу выплаты по временной нетрудоспособности.
Зеленский ищет кандидатуру на нового премьер-министра
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09.09.2021 11:59
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зачем он тогда нужен?
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09.09.2021 11:59 Відповісти
и правда . нет что бы по телефону поставили диагноз и выписали .или ещё лучше через дию смской врачу написал свой диагноз и он тебе выписал на этом основании
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09.09.2021 14:55 Відповісти
При формировании бюджета 2022 выяснилось,что 5,458 млрд. гривен изъятых решением Кабинета министров из программы медгарантий для закупки вакцин так и не возвращены в бюджет программы, что ставит под угрозу выплаты по временной нетрудоспособности.
Зеленский ищет кандидатуру на нового премьер-министра
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09.09.2021 11:59 Відповісти
До сімейного лікаря записатись архіскладно! Всі ці лікарняні муйня!
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09.09.2021 12:01 Відповісти
для оформлення електронного больничного треба особосто прийти на прийом до електронного лікаря
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09.09.2021 12:02 Відповісти
Раніше теж так було. В чому новина? Для оформления электронного больничного пациенту нужно лично прийти на прием в врачу, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 1792
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09.09.2021 12:04 Відповісти
Діджиталізація
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09.09.2021 12:09 Відповісти
Власне ні в чому окрім того, що папірець замінять електронним аналогом.
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09.09.2021 12:21 Відповісти
Врач сказал в морге, значит в морге.
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09.09.2021 12:06 Відповісти
хочешь к примеру сходить на приём к кардиологу,идёшь к семейному,тот выписывает электронное направление,которое тебе распечатает асистент семейного врача,если прога не зависнет то быстро,если зависла,то х/з когда...
потом с направлением топаешь на рецепшн и там записываешься на ближайший месяц,потому как очередь ***...
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09.09.2021 12:32 Відповісти
"Для того, щоб лікар оформив електронний листок непрацездатності, пацієнту потрібно особисто прийти на прийом.
Лікар огляне пацієнта, визначить, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження, чи на консультація до інших фахівців, або ж сам призначить лікування.
Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність." Правильно ли я понимаю, что теперь коронавирусному больному разной степени протекания заболевания нужно лично посетить врача, чтобы получить больничный?
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09.09.2021 13:12 Відповісти
а раньше бумажный можно было по телефону заказывать?)))
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09.09.2021 13:16 Відповісти
Фото термометра по вайберу недостаточно? Для оформлення електронного лікарняного пацієнту потрібно особисто прийти на прийом до лікаря, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 9770
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09.09.2021 15:11 Відповісти
 
 