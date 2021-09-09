Для оформлення електронного лікарняного пацієнту потрібно особисто прийти на прийом до лікаря, - НСЗУ
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Для того, щоб лікар оформив електронний листок непрацездатності, пацієнту потрібно особисто прийти на прийом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НСЗУ в Telegram.
"Лікар огляне пацієнта, визначить, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження, чи на консультацію до інших фахівців, або ж сам призначить лікування.
Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що перехід на електронні лікарняні означає, що відтепер пацієнту не потрібно збирати підписи на паперовому бланку і носити їх по кабінетах.
"Обмін інформацією відбувається автоматично. А пацієнт тим часом займається своїм лікуванням. Проте відвідувати лікаря для цього обов’язково", - додали у відомстві.
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потом с направлением топаешь на рецепшн и там записываешься на ближайший месяц,потому как очередь ***...
Лікар огляне пацієнта, визначить, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження, чи на консультація до інших фахівців, або ж сам призначить лікування.
Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність." Правильно ли я понимаю, что теперь коронавирусному больному разной степени протекания заболевания нужно лично посетить врача, чтобы получить больничный?