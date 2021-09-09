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ВР (11730) ТСК (343) Укрзалізниця (2038) Гришина Юлія (38)

Рада схвалила звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": Стан підприємства не дозволяє йому виконувати свої основні функції

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Рада схвалила звіт ТСК щодо

Верховна Рада підтримала звіт Тимчасової слідчої комісія з перевірки й оцінки стану "Укрзалізниці".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 296 народних депутатів.

Перед голосуванням, народний депутат фракції "Слуга народу" і глава комісії Юлія Гришина, виступаючи з трибуни, коротко представила звіт комісії. Вона заявила, що стан, в якому опинилося підприємство, не дозволяє йому в повному обсязі виконувати свої основні функції - перевезення вантажів і пасажирів.

"Наша ТСК у проміжному звіті назвала конкретні прізвища справжніх винуватців такого стану "Укрзалізниці". Передовсім це топменеджмент цієї компанії, які не є професійними і кваліфікованими залізничниками, а їхня корупція і невігластво завдають непоправних збитків державному перевізнику", - зазначила голова комісії.

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За словами Гришиної, перевірка встановила, що підприємство втратило близько однієї третини вартості основних фондів.

Нардеп звернулася до прем'єра і міністра інфраструктури з проханням прискорити процес заміни топменеджменту "Укрзалізниці".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Як там правдоруб Лещенко? Спить міцно?
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09.09.2021 12:03
+7
Он всасывает цифру с пятью нулями ежемесячно. Ему и так хорошо.
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09.09.2021 12:05
+6
Рада схвалила звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": Стан підприємства не дозволяє йому виконувати свої основні функції - Цензор.НЕТ 2399
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09.09.2021 12:13
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Правила форума Рада форумчан
Як там правдоруб Лещенко? Спить міцно?
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09.09.2021 12:03 Відповісти
Он всасывает цифру с пятью нулями ежемесячно. Ему и так хорошо.
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09.09.2021 12:05 Відповісти
Рада схвалила звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": Стан підприємства не дозволяє йому виконувати свої основні функції - Цензор.НЕТ 2399
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09.09.2021 12:13 Відповісти
Ну, не заробив, а заплатили. "Мудрий" нарід заплатив, зі своїх кишень.
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09.09.2021 12:34 Відповісти
Не так, правильнее сказать "мудрому нарiду" отсосали, "нарiд" теперь в экстазе.
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09.09.2021 12:40 Відповісти
нуу..а всякие наб.советы с миллионными прибылями??..где они?..где выплаченное им бабло???
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09.09.2021 12:05 Відповісти
Их мамы недвижимость покупают.
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09.09.2021 12:06 Відповісти
пока там сидели профи начало что-то получаться. А когда зеленский начал пристраивать членососов типа лещенка опять пришла жопа.
Укрзалізниця у 2018-ому збільшила чистий прибуток майже на 80% порівняно з 2017-им роком
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09.09.2021 12:17 Відповісти
мудрому нариду пофик. они поверят всему, что скажут по г+г
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09.09.2021 12:24 Відповісти
То, коли вже на продаж?
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09.09.2021 12:06 Відповісти
сєрлєща расстрілять нафіг!
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09.09.2021 12:06 Відповісти
Напомню, если кто забыл.

Рада схвалила звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": Стан підприємства не дозволяє йому виконувати свої основні функції - Цензор.НЕТ 885
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09.09.2021 12:12 Відповісти
статистика с ошибками. 2019 - прибыль 3 млрд грн, а не 3 млн. Плохо отрабатываете зарплату
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09.09.2021 12:32 Відповісти
В очах зелена роса? То промийте та подивіться, що одиниця виміру по вертикалі - "млрд грн". Ну а якщо і після цього ніц не зрозуміеш - то біжком до школи і вчитися, вчитися, вчитися!
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09.09.2021 12:40 Відповісти
хрен редьки не слаще. 2018г - прибыль 203 млн, а не млрд. Аналогично 2017г
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09.09.2021 13:16 Відповісти
плохо отрабатываете зарплату, боты
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09.09.2021 13:17 Відповісти
Чуєш, малохольний, тебе завидки беруть від чужої зарплатні? Що тобі не подобається, працівник темників і методичок?
Ти написав про помилку за 2019 рік та образив людину, що навела цей графік. Я тобі відповів, що помиляєшся саме ти.
Розумна людина вибачилася б і написала, що помилилась і мала на увазі інші показники. Але ж ні. Ви, як будь-який "слуга народу", впевнені в своїй правоті будь-коли, навіть тоді, коли не праві. А щоб підкріпити свою "правоту" та ображаєте опонента. То ж і відповідь отримуєте таку саму. Чи як там на "язьікє": "Как аукнєтся, так і отклікнєтся".
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09.09.2021 14:43 Відповісти
Вы слепой? Не видите манипуляций? Если шкала в мдрд, то и цифры должны соответствовать. Расчитано на лохов.
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09.09.2021 16:07 Відповісти
А ви? Я лише показав вам вашу помилку про 2019 рік. Стосовно решти показників я ані словом не обмовився. Та й у першому вашому дописі про маніпуляції теж ані слова - лише про помилки статистики, зате є натяк на проплаченість посту.
То ж може, нарешті, визнаєте, що помилилися стосовно 2019-го року та не вірно сформулювали свої думки стосовно того графіку?
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09.09.2021 16:22 Відповісти
да, я ошибся по поводу размерности. Но, пардон, тот, кто делал этот график и тот кто выкладывал расчитывал на визуальный эффект и что никто не будет обращать внимание на несоответствие цифр. Какая разница 203 млн или 203 млрд? Главное ведь что 203>3? А то ведь как-то не красиво будет показывать "достижения Пети" за 2018 - 0.203, а "достижения Вовы" за 2019 - 3
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09.09.2021 16:47 Відповісти
От якби ви це відразу написали, то ніяких питань не було б. А так звернули увагу тільки на 2019 і більш нічого не додали. Адже мало хто знає які прибутки були у залізниці і в які роки. Тим більш тримає це в пам'яті.
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09.09.2021 17:39 Відповісти
Рада схвалила звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": Стан підприємства не дозволяє йому виконувати свої основні функції - Цензор.НЕТ 3877
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09.09.2021 12:43 Відповісти
Прибуток в 2017 і 2018 в 20 раз менший еіж в 2019 і в 40 раз менший ніж в 2020.. Тупі порохоботи)))
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09.09.2021 15:05 Відповісти
Ну так сірожєнька баригу ж переміг. Можна тепер і трошки розкуркулити пролітаріат. Єпоха бідності то все.
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09.09.2021 12:13 Відповісти
и чего, серлеща теперь посадят?
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09.09.2021 12:17 Відповісти
Лещенко рассказал, как попал в набсовет "Укрзализныци"

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ 2020, 14:10

По словам экс-нардепа, собеседования на должность как такого не было.

"МОИ ВЗГЛЯДЫ И ЦЕННОСТИ для нынешнего руководства государства не являются секретом.
Например, президента я знаю с момента, когда он еще не был кандидатом, и во время выборов его поддерживал, и он знает, мы провели много времени вместе во время выборов", - заявил Лещенко.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/14/657072/
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09.09.2021 12:26 Відповісти
Насчет взглядов и ценностей Сирожы

СИРОЖА ЛЕЩЕНКО:


- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
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09.09.2021 12:33 Відповісти
Рада схвалила звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": Стан підприємства не дозволяє йому виконувати свої основні функції - Цензор.НЕТ 3057 Про цінності серожи

Рада схвалила звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": Стан підприємства не дозволяє йому виконувати свої основні функції - Цензор.НЕТ 5931
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09.09.2021 12:39 Відповісти
А що використав Непогрішимий Гетьман як трамплін? Засновником якої партії він був? В чиїх урядах працював?
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09.09.2021 13:41 Відповісти
И это - бинго😁😁😁 отрицательный, но рост . Главное , что не" барыга" и все новые лица с социальным зе-лифтом .
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09.09.2021 12:21 Відповісти
Профессиональные железнодорожники тоже отлично воровали. Просто они знали как поддержать на плаву всю структуру. А нынешние руководители тупо сокращают персонал, и налаживают схемы хищения, поэтому в путевом хозяйстве, локомотивном и вагонном люди вынуждены выкручиваться без материалов, работников, с нарушением требований безопасности и пр. А ревизоры заняты не проверками, а строчат отчеты высокому руководству.
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09.09.2021 12:34 Відповісти
Странно правда, что до ЗЕ и Серлеща Укрзализныця могла работать.
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09.09.2021 12:44 Відповісти
Ничего странного, фашизм и величие арийской рассы крутили колеса адских тепловозов. Но добро, в очередной раз, победило зло.
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09.09.2021 12:55 Відповісти
Здається зарплатня сєрлєща тягне Укрзалізницю на дно
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09.09.2021 14:24 Відповісти
Не сама ЗП, а то, что там происходит при тех, кто сейчас получает там ЗП.
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09.09.2021 14:28 Відповісти
Головне що керівництво та наглядова рада в шоколаді!
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09.09.2021 12:57 Відповісти
Укрзалиныци .. Цензор опять с ошибками пишете ,а еще сайт номер 1 в Украине ..Исправляйте
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09.09.2021 13:09 Відповісти
Ж2 мало в Укрзалізницє та мордвинської агентури
Зараз добавлять!
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09.09.2021 14:23 Відповісти
Нардеп обратилась к премьеру и министру инфраструктуры с просьбой ускорить процесс замены топ-менеджмента "Укрзализныци".Источник: https://censor.net/ru/n3287264

І нічого не зміниться.Поясніть, навіщо держава займається бізнесом?Я відповім -для корупції!Не повинна держава займатися бізнесом,будь яким взагалі, бо це і є першоджерело корупції!!
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09.09.2021 14:39 Відповісти
 
 