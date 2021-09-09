Рада схвалила звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": Стан підприємства не дозволяє йому виконувати свої основні функції
Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка
Верховна Рада підтримала звіт Тимчасової слідчої комісія з перевірки й оцінки стану "Укрзалізниці".
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 296 народних депутатів.
Перед голосуванням, народний депутат фракції "Слуга народу" і глава комісії Юлія Гришина, виступаючи з трибуни, коротко представила звіт комісії. Вона заявила, що стан, в якому опинилося підприємство, не дозволяє йому в повному обсязі виконувати свої основні функції - перевезення вантажів і пасажирів.
"Наша ТСК у проміжному звіті назвала конкретні прізвища справжніх винуватців такого стану "Укрзалізниці". Передовсім це топменеджмент цієї компанії, які не є професійними і кваліфікованими залізничниками, а їхня корупція і невігластво завдають непоправних збитків державному перевізнику", - зазначила голова комісії.
За словами Гришиної, перевірка встановила, що підприємство втратило близько однієї третини вартості основних фондів.
Нардеп звернулася до прем'єра і міністра інфраструктури з проханням прискорити процес заміни топменеджменту "Укрзалізниці".
Будь ласка, зачекайте...
Укрзалізниця у 2018-ому збільшила чистий прибуток майже на 80% порівняно з 2017-им роком
Ти написав про помилку за 2019 рік та образив людину, що навела цей графік. Я тобі відповів, що помиляєшся саме ти.
Розумна людина вибачилася б і написала, що помилилась і мала на увазі інші показники. Але ж ні. Ви, як будь-який "слуга народу", впевнені в своїй правоті будь-коли, навіть тоді, коли не праві. А щоб підкріпити свою "правоту" та ображаєте опонента. То ж і відповідь отримуєте таку саму. Чи як там на "язьікє": "Как аукнєтся, так і отклікнєтся".
То ж може, нарешті, визнаєте, що помилилися стосовно 2019-го року та не вірно сформулювали свої думки стосовно того графіку?
ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ 2020, 14:10
По словам экс-нардепа, собеседования на должность как такого не было.
"МОИ ВЗГЛЯДЫ И ЦЕННОСТИ для нынешнего руководства государства не являются секретом.
Например, президента я знаю с момента, когда он еще не был кандидатом, и во время выборов его поддерживал, и он знает, мы провели много времени вместе во время выборов", - заявил Лещенко.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/14/657072/
СИРОЖА ЛЕЩЕНКО:
- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
Зараз добавлять!
І нічого не зміниться.Поясніть, навіщо держава займається бізнесом?Я відповім -для корупції!Не повинна держава займатися бізнесом,будь яким взагалі, бо це і є першоджерело корупції!!