Рада схвалила звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": Стан підприємства не дозволяє йому виконувати свої основні функції

Верховна Рада підтримала звіт Тимчасової слідчої комісія з перевірки й оцінки стану "Укрзалізниці".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 296 народних депутатів.

Перед голосуванням, народний депутат фракції "Слуга народу" і глава комісії Юлія Гришина, виступаючи з трибуни, коротко представила звіт комісії. Вона заявила, що стан, в якому опинилося підприємство, не дозволяє йому в повному обсязі виконувати свої основні функції - перевезення вантажів і пасажирів.

"Наша ТСК у проміжному звіті назвала конкретні прізвища справжніх винуватців такого стану "Укрзалізниці". Передовсім це топменеджмент цієї компанії, які не є професійними і кваліфікованими залізничниками, а їхня корупція і невігластво завдають непоправних збитків державному перевізнику", - зазначила голова комісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині чиновники "Укрзалізниці" привласнили майже 2 млн грн зарплати підлеглих, - СБУ

За словами Гришиної, перевірка встановила, що підприємство втратило близько однієї третини вартості основних фондів.

Нардеп звернулася до прем'єра і міністра інфраструктури з проханням прискорити процес заміни топменеджменту "Укрзалізниці".