Війська РФ били по околицях Мар'їнки зі 120-мм мінометів: наслідки обстрілів. ФОТОрепортаж
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8 вересня війська РФ обстріляли околиці Мар'їнки із застосуванням міномета калібру 120 мм і пошкодили цивільну інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Українська сторона СЦКК повідомляє про обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування із застосуванням заборонених п. 2 доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12.02.2015 видів озброєння, які несуть пряму загрозу життю і здоров’ю мирного населення.
"8 вересня 2021 року, з 23.00 до 23.16, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл із застосуванням міномета калібру 120 мм околиці н. п. Мар'їнка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що спостережною групою української сторони СЦКК була проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу, в ході якого були встановлені та задокументовані факти порушення Мінських домовленостей, а саме були зафіксовані ушкодження цивільної інфраструктури (пошкодження стіни будівлі, прилеглої території).
Зазначені дії збройних формувань Російської Федерації свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню та наражають місцеве населення на небезпеку.
"Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ", - додали в штабі.
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нада проста пєрєстать стрілять
tZE inform
@tZEinform
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Г-н Верховный Главнокомандующий, докладываем Вам, что со стороны противника ведется массированный обстрел позиций украинских войск. Позвоните в ГШ и спросите Главнокомандующего КАКОГО ХРЕНА ОНО СПИТ !!!!
це орки повиннi просити про зустрiч.
зустрiч тiльки пiсля повного припинення вогню та тишi протягом декiлькох мiсяцiв, а поки що вiдповiдь повинна бути по повнiй!
вiслюк, ти ж обiцяло повернутись на залишенi позицii в разi обстрiлiв?!