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Війська РФ били по околицях Мар'їнки зі 120-мм мінометів: наслідки обстрілів. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Війна в Україні

8 вересня війська РФ обстріляли околиці Мар'їнки із застосуванням міномета калібру 120 мм і пошкодили цивільну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Українська сторона СЦКК повідомляє про обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування із застосуванням заборонених п. 2 доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12.02.2015 видів озброєння, які несуть пряму загрозу життю і здоров’ю мирного населення.

"8 вересня 2021 року, з 23.00 до 23.16, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл із застосуванням міномета калібру 120 мм околиці н. п. Мар'їнка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спостережною групою української сторони СЦКК була проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу, в ході якого були встановлені та задокументовані факти порушення Мінських домовленостей, а саме були зафіксовані ушкодження цивільної інфраструктури (пошкодження стіни будівлі, прилеглої території).

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Зазначені дії збройних формувань Російської Федерації свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню та наражають місцеве населення на небезпеку.

"Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ", - додали в штабі.

Війська РФ били по околицях Марїнки зі 120-мм мінометів: наслідки обстрілів 01
Війська РФ били по околицях Марїнки зі 120-мм мінометів: наслідки обстрілів 02
Війська РФ били по околицях Марїнки зі 120-мм мінометів: наслідки обстрілів 03
Війська РФ били по околицях Марїнки зі 120-мм мінометів: наслідки обстрілів 04
Фото: пресцентр ОС

Автор: Наталя Джума
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Это- мертвая зона . Лет на 15-20 минимум. Там нельзя жить . Хотя, разве что вата, в любом говне любит существовать...
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09.09.2021 12:19 Відповісти
фашисти дедалі нахабнішають
нада проста пєрєстать стрілять
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09.09.2021 12:19 Відповісти
Ну і яка була адекватна відповідь??? З калашей хоч потріскотіли ???))))
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09.09.2021 12:38 Відповісти
Значіт отвєтка 152-м де новий главком?
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09.09.2021 12:41 Відповісти
Коли ж воно вже загляне в очко попі вутіну!Стріляти ж перестало!!!
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09.09.2021 12:45 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 мин

Г-н Верховный Главнокомандующий, докладываем Вам, что со стороны противника ведется массированный обстрел позиций украинских войск. Позвоните в ГШ и спросите Главнокомандующего КАКОГО ХРЕНА ОНО СПИТ !!!!
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09.09.2021 13:44 Відповісти
Мож на шашлыки уехал? Или в баню?
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09.09.2021 16:17 Відповісти
Зе-шмаркля повинна не про перемовини з ****** просити, а вимагати насамперед повного припинення вогню з боку свинособак та колаборантiв.
це орки повиннi просити про зустрiч.
зустрiч тiльки пiсля повного припинення вогню та тишi протягом декiлькох мiсяцiв, а поки що вiдповiдь повинна бути по повнiй!
вiслюк, ти ж обiцяло повернутись на залишенi позицii в разi обстрiлiв?!
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09.09.2021 17:08 Відповісти
Хто-небудь - покажіть ці фото нашій спортсменці Магучіх, яка дуже любить фоткатись з представниками країни-окупанта.
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09.09.2021 18:18 Відповісти
Може пора вже відсторонювати це пусте місце за держ зраду?
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09.09.2021 19:00 Відповісти
Він же не те що не скликає ООН через цей випадок а навіть не може вийти і назвати хйла хйлом
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09.09.2021 19:01 Відповісти
порошенко...1000% порох так гавноподоляк каже))))))))
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09.09.2021 21:30 Відповісти
Ну, последствия нам показали. А дальше? Великий ЗЕ! озабоченность хотя бы продемонстрировал?
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09.09.2021 22:19 Відповісти
 
 