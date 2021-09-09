Лерос про сутичку у ВР: Поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє загалом у країні
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Позафракційний депутат Гео Лерос називає символічним те, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в сесійній залі перервав його виступ на фразі, що президент Володимир Зеленський і керівник ОП Єрмак перетворюють всю країну на "філію мафії".
Про це він заявив у кулуарах Ради, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Лерос зазначив, що Тищенко, перервавши виступ з критикою на адресу президента, показав, як сьогодні діють Зеленський з Ярмаком щодо громадян України.
"Я завершив свій виступ словами про те, що пан Зеленський разом з Єрмаком стали тією самою "пухлиною", яку, на жаль, вже потрібно оперувати, бо її вже неможливо змінити", - зауважив політик.
Коментуючи заяву глави фракції "СН" Давида Арахамії про те, що Лероса і Тищенка потрібно на кілька днів усунути від відвідування засідань ВР, нардеп заявив: "один момент з приводу інтелекту Давида Арахамії - він виступив абсолютно точно також негативно, тому надавати цінність його словами не вважаю за потрібне". Говорячи про те, що його можуть відсторонити від відвідування засідань ВР, він запевнив, що готовий до будь-яких дій влади.
За словами Лероса, поведінка Тищенка показує, як на місцях і в цілому по країні діє влада Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Зараз вже - "ні дня без зашквару".
А коли наступить період "зашквар щогодини"???
Не ну не дурак Котлета, у них же принцип не реагувати на Лєроса - ПАЛЯТЬСЯ ВЖЕ СУКИ!!!ЗДАЮТЬ НЄРВІШКИ!
"Ярмак" то від слова "ярмо"? Тоді обмовка (чи помилка редактора) просто супер! В будь-якому контексті (чи то ярмо для ЗЕ!, чи то для України та її громадян)
"Сила есть - ума не надо!"
Нафтогаза больше нет
Вчера 3 независимых члена Наблюдательного Совета Нафтогаза подали в отставку. Я хочу детально объяснить почему это произошло, ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС, и чем нам всем это грозит. Это очень важно. Поверьте мне, ЭТО КОСНЕТСЯ КАЖДОГО ИЗ ВАС. Поехали.
Я думаю вы все помните, что после избрания Зеленского, после того как новая вертикаль власти разрушила все реформы, я сказал что "осталось только три крепости":
(1) Нафтогаз
(2) НБУ
(3) НАБУ
* Мы все знаем что произошло с НБУ. Кирилл Евгеньевич нам показал как рулить нац.банком.
* У НАБУ уже год нет главы Специальной Антикоррупционной Прокуратуры. Венедиктова завалила ВСЕ большие дела НАБУ, о чем я детально расскажу позже.
* И сегодня был окончательно развален Нафтогаз. Все, с сегодняшнего дня, Нафтогаз фактически начнет мутацию в Нафтогаз 2012 года, при Януковиче. Этот процесс уже активно ведется (об этом будет пост отдельно).
Итак, "почему именно сейчас?"
Это отличный вопрос. Вы ведь читали мои предыдущие посты, где я объяснял как зависимые члены Наб.совета (Наталья Бойко, Юлия Свириденко, Юлия Ковалив), ПРЯМО В ГЛАЗА говорили независимым членам, что им ОПУ ЗАПРЕЩАЕТ голосовать по вопросу Витренко (пост 8 июля 2021).
Так вот, независимых членов очень уговаривал премьер остаться и НЕ ШУМЕТЬ до встречи Зеленского с Байденом. Независимые члены согласились (большая ошибка).
Зеленский после встречи с Байденом выходит и говорит что все порешали, что будет крутая реформа корпоративного управления.
Глава набсовета Нафтогаза Клер, слышит это все и решает "а, ну так будет реформа у нас да? Ану давайте созывать собрание набсовета. Собирает и ТУТ ЖЕ выносит вопрос по Витренко.
И ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ВНОВЬ, "зависимые женщины от Ермака" говорят прямо что "мы подаем в отставку".
Независимые члены понимают что их тупо развели ЕЩЕ РАЗ (вот это и была ошибка - верить Шмыгалю или Ермаку второй раз.
УХОДИТЬ НУЖНО БЫЛО В ТО ВРЕМЯ КОГДА ЗЕЛЕНСКИЙ БЫЛ В США) и тоже подают в отставку.
В результате, 5 из 6-ти членов набсовета (кроме независимых подали в отставку еще и Ковалив и Бойко (которые мне объясняли что все хорошо, никто заседания набсовета не байкотирует, а я просто тут панику развожу -- ЧТО Ж ВЫ В ОТСТАВКУ ПОДАЕТЕ ТО, А?).
Не подала в отставку только зам Ермака - Свириденко (А ЕЙ ТО ЧТО?))) Ей норм, ее для этого в НАК и ставили). Все - независимые члены ушли, задача выполнена, Свириденко теперь ждет денежный бонус.
Теперь, когда в Нафтогазе БОЛЬШЕ НЕТ действующего наблюдательного совета, Ермак с Витренко начнут зачищать правление.
В ближайщее время вы увидите или увольнения или отставки членов правления Нафтогаза.
Российский шпион Ермак сделал самый большой подарок Газпрому - перед началом отопительного сезона ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШИЛ оплот сопротивления газовому гиганту РФ. Нафтогаза больше нет.
Совсем скоро я напишу детальный лонгрид о рисках отопительного сезона 2021-2022. Их 3 и они очень серьезные.
В Кремле пьют шампанское. Я думаю мы все еще даже не до конца понимаем к чему приведут сегодняшние события. Единственное что я могу вам гарантировать, что не будет ничего хорошего.
Команда Зеленського и Слуга Народу несут ответственность за весь этот бардак.
Mark Savchuk
Того толстого чмошника прямо возле трибуны можно было завалить в полсекунды.
Відомий бандитський бригадир з 90-их Коля "Оболонский" у Раді напав на Гео Лероса, коли той виступав із трибуни, звинувачуючи Зеленського та Єрмака у злочині "Вагнерґейту".
Воно й не дивно. Звичайний кримінальник із нульовим рівнем інтелекту може лише кулаками махати. Хоча, саме такі тупі кримінальні елементи і складають основу найбільш довіреного й наближеного до Зеленського середовища слуг. Зараз їх аж рве від почуття безкарності, тому треш буде лише наростати в геометричній прогресії. І якраз силові бандитські методи будуть усе більше в них домінувати.
Але тут показове інше. Лізти в Раді битися, щоб не дати опоненту виступати - це вже занадто навіть для слуг. Зазвичай те зелене болото просто починає вити й ревіти. А тут ситуація була особлива. Слуг, кураторів медіа, "пазітівних блохерів" дуже жорстко попередили - усіма силами замовчувати інформацію про розслідування CNN та закривати рота тим, хто про це згадує.Уже повернулися медведчуківські темники для олігархічних телеканалів. І наші "гонорові" журнашлюхи вірнопіддано виконують накази. Як бачите, ніхто з медіахвойд праведного гніву не демонструє, з роботи в знак протесту не звільняється. Бо де ще стільки зароблять за відверту проституцію?
І зрив Тищенка - теж знаковий маркерний хід. Бригадир знав, що його витівка буде належно оцінена хазяями. А для нас ще один доказ, що історія з "вагнерґейтом" дуже серйозна. Пропетляти не вдалося. Бити будуть регулярно й болісно. І у Вашингтоні, мабуть, доволі чітко Бубочці це пояснили. Звісно, що доки в нас війна з Росією, крайніх заходів не буде.
Але після відставки увесь арсенал міжнародних засобів впливу впаде на голови стовпів кримінального режиму. Тому вони й чіпаються за дві речі: як нескінченно чіпатися за владу; як ще зараз наперед пробувати стишити, нівелювати дразливі теми, щоб не зафіксувалися в історичній пам'яті.* Тарас Чорновіл
Докладно:
1. Чечетов/Арахамія - тотожні. Руки і язик - їхня зброя. У залі та поза ним - випадковий набір слів. Головне завдання - служіння офісу президента і контроль фракції при голосуванні у Раді.
2. Герман/Арестович (Подоляк, Мендель) - тотожні. Всі коментарі викликають у публіки блювотний рефлекс. "Янукович як Африка", "Зеленський - лідер світового масштабу, якому немає рівних". "Зеленський - више всєх". Навповнювачі президентської ванної.
3. Тадеєв/Тищенко - тотожні. Президентські "бики" у депутатському залі. Свої навички, отримані в угрупуванні Савлохова готові застосовувати у сесійній залі.
4. Азаров/Гетманцев - тотожні. Бездумні фіскали. Готові роздягнути до трусів усіх. Мені здається, ще мить і Гетманцев почне говорити словами Азарова: "Досіть скігліти. Беріть лапати і капайте!".
5. Пшонка/Венедіктова - тотожні. Вся служба - в угоду президентові і його оточенню.
6. Татаров/Татаров - той самий…Татаров епохи Януковича дуже добре інкорпорований у систему епохи Зеленського. У Офісі Шостого навіть не потрібно було знаходити йому дублера.
7. Ахметов/Ахметов !! Кому при радянській владі добре жилося, тому і при "німцях" добре живеться. Рінат він і при Зеленському Рінат.
8. Колесніченко / Бужанський - тотожні. Ватники й борці з українською мовою. Риторика ідентична. Як і їхні законодавчі ініціативи.
9. Повалій/Монатік (Потап) - «акакаяразніца»? У Зеленського, як і у Януковича є свої улюблені співаки. Поки що Монатік і Потап - не в парламенті, як Повалій. Але це - справа часу.
10. Тимошенко/Порошенко - чимось віддалено схожі. В 2011-му Януковичу говорили: "Не сади за ґрати Тимошенко". Утім, ВФ не зміг себе стримати і посадив Юлю.
2019 року Зеленський пообіцяв посадити Порошенка. І ось вже два останніх роки Зеленський намагається довести, що саме він - президент України. І щоразу опонує Порошенку. І щоразу говорить, хто йому заважає бути гарним президентом", - завершує журналіст.
Висновок: взимку 2014-го минуло чотири роки з моменту заходу Януковича на Банкову з булавою. Три роки заходу Зеленського минає весною 2023-го.