УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11748 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Е-декларації держслужбовців
3 464 8
КС (1154) електронне декларування (1016) НАЗК (1166) Куницький Олександр (39) Касмінін Олександр (3)

НАЗК виявило ознаки кримінальних порушень у деклараціях судді КС Касмініна і "слуги народу" Куницького

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАЗК виявило ознаки кримінальних порушень у деклараціях судді КС Касмініна і

НАЗК виявило ознаки кримінального злочину (ст. 366-2 Кримінального кодексу України - Умисне надання суб'єктом декларування недостовірних відомостей у декларації) у чотирьох деклараціях чиновників, зокрема судді Конституційного Суду України Олександра Касмініна і народного депутата Олександра Куницького ("Слуга народу").

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

"НАЗК зацікавлене виявляти конкретні значні порушення у деклараціях, а не шукати дрібні одруки, як це відбувалося колись. Як результат - з початку року вже виявили 19 декларацій з ознаками кримінального правопорушення. Загалом виявили недостовірні відомості у деклараціях посадовців на 343 млн грн", - заявив заступник голови НАЗК Роман Сухоставець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК запрошує "слугу народу" Задорожнього для надання пояснень зв'язку з поданням недостовірних відомостей у декларації

Ознаки кримінального злочину виявлені в деклараціях судді Конституційного Суду України Олександра Касмініна, недостовірні відомості - 2,4 млн грн (Декларант не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 м2); народного депутата Олександра Куницького, недостовірні відомості - 2,3 млн грн (Декларант не вказав інформацію про фінансове зобов'язання в розмірі понад 303 тис. шекелів); депутатки Тернопільської обласної ради Алли Стечишин, недостовірні відомості - 9,4 млн грн; директора ДП "Переяслав-Хмельницький Агролісгосп" - депутата Бориспільської міської ради Олександра Цуканова, недостовірні відомості - 7,2 млн грн.

Зазначається, що інформацію про виявлені ознаки кримінальних правопорушень передано в Національне антикорупційне бюро України.

Читайте також: Глава Держрегуляторної служби Кучер задекларував Bitcoin на 105 млн грн, наявність яких не зміг довести: це частий прийом для легалізації корупційних доходів, - журналіст Віннічук

Загалом з початку року НАЗК виявило ознаки адміністративного правопорушення (ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) у 72 деклараціях посадовців.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну і які наслідки діяльності цієї нікчемної контори ???))))
показати весь коментар
09.09.2021 12:32 Відповісти
Глибоке занепокоєння
показати весь коментар
09.09.2021 12:44 Відповісти
признаки уголовного преступления (ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины ) в декларациях народного депутата Куницкого .-Куницкий живет не по законам Украины. Куницкий подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. В 2014 году кандидат в нардепы от «Слуги народа» Куницкий заявил, что «Крым - это Россия».01 июл. 2019, 12:31. Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту.
показати весь коментар
09.09.2021 12:46 Відповісти
Шекель и Куницкий. Хоть басню пиши...
показати весь коментар
09.09.2021 12:52 Відповісти
Это тот Сашка-куни, который битки с США возит и на евробляхи мастурбирует?
показати весь коментар
09.09.2021 13:18 Відповісти
Куницкий не указал информацию о финансовом обязательства в размере более 303 тыс. шекелей.... серебряных шекелей???
показати весь коментар
09.09.2021 13:28 Відповісти
НАЗК виявило ознаки кримінальних порушень у деклараціях судді КС Касмініна і "слуги народу" Куницького - Цензор.НЕТ 9462
показати весь коментар
09.09.2021 13:49 Відповісти
Куницкий-это не только шекели. Чувак-во время прохождения службы в Армии Обороны Израиля принял присягу:-" Присягая на верность Государству Израиль..." Слава Богу, чувак полноценный гражданин Израиля, но при чем тут мандат Народного Депутата Украины?
показати весь коментар
10.09.2021 00:15 Відповісти
 
 