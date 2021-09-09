Кулеба про організацію РФ виборів в ОРДЛО й окупованому Криму: Незаконна і нечинна "російська" забава
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Організація Росією виборів на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей та Криму є незаконною і нечинною з точки зору міжнародного права.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Доти, поки територія залишається окупованою, держава-окупант несе відповідальність за всі свої вчинки на цій території. Організація виборів і в ОРДЛО, і в Автономній Республіці Крим є незаконною, нечинною з точки зору міжнародного права, тому це такі російські "забави", які насправді на процес врегулювання і на майбутнє цих регіонів жодного серйозного впливу не мають", - сказав Кулеба.
За совами міністра, "Росія грає "політичними мускулами" і намагається продемонструвати, як вона там контролює ситуацію".
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