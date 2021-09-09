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Кулеба про організацію РФ виборів в ОРДЛО й окупованому Криму: Незаконна і нечинна "російська" забава

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про організацію РФ виборів в ОРДЛО й окупованому Криму: Незаконна і нечинна

Організація Росією виборів на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей та Криму є незаконною і нечинною з точки зору міжнародного права.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Доти, поки територія залишається окупованою, держава-окупант несе відповідальність за всі свої вчинки на цій території. Організація виборів і в ОРДЛО, і в Автономній Республіці Крим є незаконною, нечинною з точки зору міжнародного права, тому це такі російські "забави", які насправді на процес врегулювання і на майбутнє цих регіонів жодного серйозного впливу не мають", - сказав Кулеба.

За совами міністра, "Росія грає "політичними мускулами" і намагається продемонструвати, як вона там контролює ситуацію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба - Росії: Не треба зриватися на невинних. Якщо ви такі круті - дайте нам відповідь на рівні міждержавних відносин

Автор: Наталя Джума
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когда мы разорвем дипотношения с этой "рузгай забавой"???
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09.09.2021 12:45 Відповісти
Кулеба працює вже люсєй і Арахамієй - два тижні мовчали ублюдки про репресії в Криму , а ут треба статтю в СНН заболтать...
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09.09.2021 12:45 Відповісти
Попредь Кулебо секретута вовиного , щоб у НЙ на атакучого бика не залазив для фотки
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09.09.2021 12:48 Відповісти
Зачем этот цирк было устраивать, когда итак ясно, что это у них за так называемые выборы и кого там выберут
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09.09.2021 12:53 Відповісти
Кулеба об организации РФ выборов в ОРДЛО и оккупированном Крыму: Незаконная и ничтожная "российская" забава - Цензор.НЕТ 2628
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09.09.2021 12:54 Відповісти
и все.... прокомментировало оно))))) нах ты нужен такой "министер"! нам хватит теленовостей.
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09.09.2021 13:13 Відповісти
Зловив себе на думці що де мешкають башкіри я знаю точно. Де мешкають татари, нанайці, евенки, удмурти, буряти, хакаси я знаю точно. А ось московити... ??? Навіть окупувавши "ісконнорузьке" АРК з лугандою вони не показали світу компактне розташування своєї отари. Але те що ними смердить просто скрізь, як і сараною - це також без сумніву.
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09.09.2021 14:06 Відповісти
 
 