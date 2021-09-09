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Нафтогаз (1243) опалення (348) Герус (181) опалювальний сезон (548) Тарифи на газ (343) Міненерго (362)

Герус про підготовку до опалювального сезону: Міненерго працює, щоб Україна стабільно пройшла цю зиму. Тарифних стрибків не буде

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Герус про підготовку до опалювального сезону: Міненерго працює, щоб Україна стабільно пройшла цю зиму. Тарифних стрибків не буде

Міністерство енергетики працює над тим, щоб енергосистема України взимку функціонувала стабільно.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у кулуарах ВР сказав нардеп "Слуги народу", глава комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус.

За його словами, НАК "Нафтогаз" проводить закупівлю і закачування газу.

"На сьогодні є понад 18 мільярдів кубів у підземних газосховищах. Триває робота для того, щоб Україна стабільно пройшла цю зиму, і у нас не було якихось несподіванок і тарифних змін", - підкреслив нардеп.

Герус зазначив, що нинішня зима відрізнятиметься від попередньої тим, що тарифи тепер абсолютно прогнозовані.

Глава комітету звернув увагу на те, що якщо минулої зими були певні стрибки ціни на газ, то цього року такого не прогнозується, оскільки вона буде стабільною.

Народний депутат заявив, що уряд ухвалив рішення про те, що з 1 жовтня буде знижено тариф на електроенергію для тих громадян, хто споживає до 250 кіловат годин на місяць. Герус також нагадав, що тарифи на тепло формують органи місцевого самоврядування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна на 80% готова до опалювального сезону. Все йде відповідно до графіків, - Шмигаль

Автор: Наталя Джума
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Брехня.Герус о подготовке к отопительному сезону: Минэнерго работает, чтобы Украина стабильно прошла эту зиму. Тарифных скачков не будет - Цензор.НЕТ 8912
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09.09.2021 13:01 Відповісти
герус пообещал что "не будет"..
значит тарифы выростут...
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09.09.2021 13:01 Відповісти
А як же...? Герус о подготовке к отопительному сезону: Минэнерго работает, чтобы Украина стабильно прошла эту зиму. Тарифных скачков не будет - Цензор.НЕТ 8635

Герус о подготовке к отопительному сезону: Минэнерго работает, чтобы Украина стабильно прошла эту зиму. Тарифных скачков не будет - Цензор.НЕТ 8403
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09.09.2021 13:02 Відповісти
Звіздьож!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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09.09.2021 13:05 Відповісти
<https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ>Юрий Швец -- официальный канал <https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ>Вчорашній повний правдивий аналіз Швеця про вчорашні події в Україні й поза нею повязано з нею - нехай вас не засмучує, що він дав цього в назву свого стріму, але там головне-Україна.
НАЗВА СТРІМУ

Смерть Министра Зиничева - несчастный ли это случай? / Куда идет команда Зе? / Видео № 45
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09.09.2021 13:18 Відповісти
Предлагаю, чтобы Лерос топил Герусом. Больше толку будет. Герус о подготовке к отопительному сезону: Минэнерго работает, чтобы Украина стабильно прошла эту зиму. Тарифных скачков не будет - Цензор.НЕТ 4485
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09.09.2021 13:18 Відповісти
Герус-торпеда Коломойского в энергетику Украины. Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс / Открыв импорт электроэнергии из РФ, Герус отдал последний козырь Украины в переговорах с "Газпромом" / Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії /Герус купил облигаций на 18 млн грн/ Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти Геруса за можливу державну зраду.
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09.09.2021 13:30 Відповісти
Херосу вже давно місце в уранових копальнях ,з обушком ,за миску баланди !!!)))
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09.09.2021 13:32 Відповісти
Мета Росіі,це енергозалежність України і Херус послідовно впроваджує руйнацію енергогалузі України !!!)))
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09.09.2021 13:34 Відповісти
 
 