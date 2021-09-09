УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12008 відвідувачів онлайн
Новини Київські новиниСуспільство Коронавірус і карантин
699 0
карантин (16095) Київ (13835) Кличко (2813) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 379 нових випадків, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 379 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявлено 379 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 226 726), зафіксовано два летальні випадки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, захворіли 214 жінок віком від 18 до 90 років, 134 чоловіки віком від 18 до 87 років, 15 дівчаток від 6 місяців до 16 років і 16 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.

Також зафіксовано 2 летальні випадки від вірусу (загалом 5295).

Водночас за добу госпіталізували 87 хворих на коронавірус, 5 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

249 жителів Києва подолали коронавірус (загалом 217 700).

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Святошинському (84), Солом'янському (63) і Дарницькому (52).

Також читайте: МОЗ оновило стандарти медичної допомоги пацієнтам з COVID-19

За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 379 нових випадків, - Кличко 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 