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Ціни на електроенергію обвалилися на 21% на тлі потепління, - Оператор ринку

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ціни на електроенергію обвалилися на 21% на тлі потепління, - Оператор ринку

Ціни на електроенергію на "ринку на добу вперед" РДВ на 10 вересня обвалилися на 21% до 1,77 грн/кВт.год на тлі незначного потепління.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передає Цензор.НЕТ.

Ціни впали до мінімуму з липня 2021 року.

На 10 вересня ціна на 16% буде нижчою за собівартість виробництва електроенергії, яка за даними держкомпанії "Центренерго" становить 2,1 грн/кВт.год.

Раніше член дирекції "Центренерго" Володимир Галущак повідомив, що імпорт вугілля для проходження опалювального сезону можливий тільки за ціни на електроенергію не нижче 2,1 грн/кВт.год.

Нагадаємо, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./КВт.год, що в 3-4 рази нижче за собівартість виробництва.

Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.

У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту.

Також читайте: Герус про підготовку до опалювального сезону: Міненерго працює, щоб Україна стабільно пройшла цю зиму. Тарифних стрибків не буде

Ціни на електроенергію обвалилися на 21% на тлі потепління, - Оператор ринку 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка - Цензор.НЕТ 6723
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09.09.2021 13:15
+5
Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка - Цензор.НЕТ 8645
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09.09.2021 13:21
+4
про субсидии при Порохе и отмене их клованом - думаю даже напоминать излишне.. для зебилов это очень раздражающая тема))
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09.09.2021 13:34
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Не понял, так тарифный Майдан нам светит или нет?
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09.09.2021 13:15 Відповісти
Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка - Цензор.НЕТ 6723
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09.09.2021 13:15 Відповісти
Тарифный Майдан нам не светит в любом случае. Майданы по экономическим негараздам не собираются. По крайней мере покуда подобного не было.
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09.09.2021 13:16 Відповісти
Согласен. Украинцы умнее, чем некоторые думают.
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09.09.2021 13:20 Відповісти
рынок а по итогу базар а все верно наглость и жадность олигархов и чинуш вешать нам лапшу на уши и сразу рвать много и не глотая...а нет -не вышло удавились малость вот рынок спрос и предложение играет на руку я не понял с 1 октября нашли же вроде как Постановой КМУ до 250 квт час нуля по 1-44 грн- а свыше 250 квт час по 1-68 грн 1 квт час.... а Бубочка наказал сделать тарифы справедливыми для населения на электроэнергию.. если еще больше можно снизить- то давайте, а если..вот тогда будет Майдан экономический.... Майдан был- если забыли налоговый Кодекс как Янык с Азаровым 2010 год походили- а потом на следующий день нагнали батальон спецназа и ногами и бульдозерами снесли все палатки..нет не говорите Майдан 2013-2014 года также был изначально Экономическим не подписание Яныком ассоциации с ЕС- а уж потом менты поганые избили студентов и экономика плавно перешла в политику... ну а расстрелы и БТР на Майдане Стадион Дом Профсоюзов перегнула все в радикальную политику...
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09.09.2021 13:29 Відповісти
ну тут как считать)
при Порохе 250 кВт стоили 100*0.9 + 150*1.68 = 342 грн
клоуну и ахметке нужны деньги - подняли до 250*1.68 = 420 грн...

А теперь, следим на зомбоящиками и видосиками клована о "заботе о населении" - имеем: 1.44*250 = 360 грн))
И визг зебилов о корване, который отвечил на чаяния населения и нашел "интересное решение снизить тарифы в 2 раза"))
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09.09.2021 13:33 Відповісти
про субсидии при Порохе и отмене их клованом - думаю даже напоминать излишне.. для зебилов это очень раздражающая тема))
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09.09.2021 13:34 Відповісти
А скільки коштували при Овочі?
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09.09.2021 13:45 Відповісти
На Майдан - за бабло!
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09.09.2021 13:34 Відповісти
Посчитайте сколько Вам бабла нужно будет чтобы только один день содержать Майдан. Никому еще не под силу было собрать Майдан и обеспечить его потребности.
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09.09.2021 16:05 Відповісти
Украинцы обычно подобные негаразды другими путями решают.
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09.09.2021 16:06 Відповісти
А для предприятий Ахметка с зебильной братвой подняли с 1 сентября на 60%. Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка - Цензор.НЕТ 2602
Теперь кто из них не разорится, тот цены на всё поднимет- ЗЕлохам на радость. Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка - Цензор.НЕТ 875
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09.09.2021 13:16 Відповісти
А в платежках это как-то отразилось?
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09.09.2021 13:18 Відповісти
Було 1.68, а обвалились до 1.77? Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка - Цензор.НЕТ 6657
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09.09.2021 13:19 Відповісти
раз у нас обвалилось- значит платить будем больше!)))
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09.09.2021 13:20 Відповісти
Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка - Цензор.НЕТ 8645
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09.09.2021 13:21 Відповісти
На стільки ж, на скільки дорожчав в умовах пекономіки.
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09.09.2021 13:46 Відповісти
Срочно нужно повышать тариф.
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09.09.2021 13:33 Відповісти
Бред какой-то.
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09.09.2021 14:26 Відповісти
 
 