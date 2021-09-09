Ціни на електроенергію обвалилися на 21% на тлі потепління, - Оператор ринку
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Ціни на електроенергію на "ринку на добу вперед" РДВ на 10 вересня обвалилися на 21% до 1,77 грн/кВт.год на тлі незначного потепління.
Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передає Цензор.НЕТ.
Ціни впали до мінімуму з липня 2021 року.
На 10 вересня ціна на 16% буде нижчою за собівартість виробництва електроенергії, яка за даними держкомпанії "Центренерго" становить 2,1 грн/кВт.год.
Раніше член дирекції "Центренерго" Володимир Галущак повідомив, що імпорт вугілля для проходження опалювального сезону можливий тільки за ціни на електроенергію не нижче 2,1 грн/кВт.год.
Нагадаємо, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./КВт.год, що в 3-4 рази нижче за собівартість виробництва.
Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.
У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту.
Будь ласка, зачекайте...
при Порохе 250 кВт стоили 100*0.9 + 150*1.68 = 342 грн
клоуну и ахметке нужны деньги - подняли до 250*1.68 = 420 грн...
А теперь, следим на зомбоящиками и видосиками клована о "заботе о населении" - имеем: 1.44*250 = 360 грн))
И визг зебилов о корване, который отвечил на чаяния населения и нашел "интересное решение снизить тарифы в 2 раза"))
Теперь кто из них не разорится, тот цены на всё поднимет- ЗЕлохам на радость.