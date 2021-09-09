Ціни на електроенергію обвалилися на 21% на тлі потепління, - Оператор ринку

Ціни на електроенергію на "ринку на добу вперед" РДВ на 10 вересня обвалилися на 21% до 1,77 грн/кВт.год на тлі незначного потепління.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передає Цензор.НЕТ.

Ціни впали до мінімуму з липня 2021 року.

На 10 вересня ціна на 16% буде нижчою за собівартість виробництва електроенергії, яка за даними держкомпанії "Центренерго" становить 2,1 грн/кВт.год.

Раніше член дирекції "Центренерго" Володимир Галущак повідомив, що імпорт вугілля для проходження опалювального сезону можливий тільки за ціни на електроенергію не нижче 2,1 грн/кВт.год.

Нагадаємо, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./КВт.год, що в 3-4 рази нижче за собівартість виробництва.

Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.

У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту.

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