Арахамія агітує колег усунути Тищенка та Лероса на кілька засідань через сутичку в Раді: Двічі подумають, як щось робити
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава фракція "СН" Давид Арахамія агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, оскільки у конфлікті винні дві сторони.
Про це він заявив сьогодні в кулуарах ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Арахамія нагадав, що згідно з регламентом, це найжорсткіше покарання, яке може бути. Він запевнив, якщо подібна поведінка повториться в сесійній залі, то винуватців знову покарають.
"Якби я бився, я б таке ж правило використовував і проти себе. Коли всі розумітимуть, що це норма, яку не можна порушувати, двічі подумають, перед тим, як щось робити", - заявив глава фракції "СН".
Арахамія також спростував інформацію про те, що Тищенка нібито викликали в Офіс Президента для розмови, а також нагадав, що стосовно Тищенка вже виносили догану на засіданні фракції за подібну поведінку в сесійній залі.
Відповідаючи на питання, чи правда те, що він запропонував заборонити критику президента з парламентської трибуни, нардеп підкреслив: "Ні, звичайно, я що схожий на хвору людину? Свобода слова - це наша найбільша цінність".
Як повідомлялося, 9 вересня "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР.
Будь ласка, зачекайте...
Таки дуже схожий
ТАК ВСЕ СКРЄПНЄНЬКО!!!
Сначала хотели отстранить просто Лероса.. но заподозрили что это "несколько зашкварно"))
мальчікі нервнічают
- Так пусть Коля драку спровоцирует, а отстраним обоих
- С смысле "обоих"? А Лероса на каком основании?
- Да кто там разбираться будет ... Пипл схавает.
....... вспоминается Гадя, шо там что то говорила по поводу ВР. нувыпоняли
54 депутата не допускають в парламент,на період потрібного голосування.
Або виділити чергового слугу,щоб затикати "сильно вумного" доповідача.
Если судить по его высказываниям, то как минимум - на здорового он не похож.