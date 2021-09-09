УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12008 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 179 48
ВР (11730) бійка (714) Арахамія (1000) Лерос Гео (381) Тищенко Микола (291)

Арахамія агітує колег усунути Тищенка та Лероса на кілька засідань через сутичку в Раді: Двічі подумають, як щось робити

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арахамія агітує колег усунути Тищенка та Лероса на кілька засідань через сутичку в Раді: Двічі подумають, як щось робити

Глава фракція "СН" Давид Арахамія агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, оскільки у конфлікті винні дві сторони.

Про це він заявив сьогодні в кулуарах ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Арахамія нагадав, що згідно з регламентом, це найжорсткіше покарання, яке може бути. Він запевнив, якщо подібна поведінка повториться в сесійній залі, то винуватців знову покарають.

"Якби я бився, я б таке ж правило використовував і проти себе. Коли всі розумітимуть, що це норма, яку не можна порушувати, двічі подумають, перед тим, як щось робити", - заявив глава фракції "СН".

Арахамія також спростував інформацію про те, що Тищенка нібито викликали в Офіс Президента для розмови, а також нагадав, що стосовно Тищенка вже виносили догану на засіданні фракції за подібну поведінку в сесійній залі.

Відповідаючи на питання, чи правда те, що він запропонував заборонити критику президента з парламентської трибуни, нардеп підкреслив: "Ні, звичайно, я що схожий на хвору людину? Свобода слова - це наша найбільша цінність".

Також читайте: Лерос про сутичку у ВР: Поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє загалом у країні

Як повідомлялося, 9 вересня "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
Зелені потвори спровокували напад на Лероса, що потім "заткнути" його.
ТАК ВСЕ СКРЄПНЄНЬКО!!!
показати весь коментар
09.09.2021 13:25
+30
- Пацаны, как Леросу рот заткнуть?
- Так пусть Коля драку спровоцирует, а отстраним обоих
- С смысле "обоих"? А Лероса на каком основании?
- Да кто там разбираться будет ... Пипл схавает.
показати весь коментар
09.09.2021 13:26
+26
А Лероса за що?
показати весь коментар
09.09.2021 13:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мавпа парелякалась ще більше. Арахамия агитирует коллег отстранить Тищенко и Лероса на несколько заседаний из-за стычки в Раде: Дважды подумают, как что-то делать - Цензор.НЕТ 7756
показати весь коментар
09.09.2021 13:24 Відповісти
"Нет конечно, я что похож на больного человека?" Источник: https://censor.net/ru/n3287287

Таки дуже схожий
показати весь коментар
09.09.2021 13:24 Відповісти
страшно
показати весь коментар
09.09.2021 13:24 Відповісти
Тищенко думаю не расстроится. Это наказание именно для Лероса и гарантия, что их самих не будут дерьмом поливать
показати весь коментар
09.09.2021 13:29 Відповісти
Зелені потвори спровокували напад на Лероса, що потім "заткнути" його.
ТАК ВСЕ СКРЄПНЄНЬКО!!!
показати весь коментар
09.09.2021 13:25 Відповісти
А Лероса за що?
показати весь коментар
09.09.2021 13:25 Відповісти
а он совершил страшное (с точки зрения арахамии) - сказал о вовке-шмаркле и его секретутке-ермаке правду))
Сначала хотели отстранить просто Лероса.. но заподозрили что это "несколько зашкварно"))
показати весь коментар
09.09.2021 13:28 Відповісти
ЗАШКВАР ЗЕІДІОТА-2
мальчікі нервнічают
показати весь коментар
09.09.2021 13:25 Відповісти
зараз почнуть обсиратись прилюдно найтупіші найзалежніші від пахана мафії Єрмака.
показати весь коментар
09.09.2021 13:27 Відповісти
- Пацаны, как Леросу рот заткнуть?
- Так пусть Коля драку спровоцирует, а отстраним обоих
- С смысле "обоих"? А Лероса на каком основании?
- Да кто там разбираться будет ... Пипл схавает.
показати весь коментар
09.09.2021 13:26 Відповісти
Гірка правда.
показати весь коментар
09.09.2021 13:28 Відповісти
Она не просто "горькая". Она очевидная всем думающим людям. "Слуги" вообще берега потеряли!
показати весь коментар
09.09.2021 14:07 Відповісти
А Порошенка? Це ж він ва фсьом вінаватый!
показати весь коментар
09.09.2021 13:57 Відповісти
Ты имеешь в виду, что Порошенко в 2014 г. пригрел Арахамию на волонтерских должностях? Так кто ж знал, что с, вроде как, искреннего волонтера вырастет такое приспособленческое чмо?
показати весь коментар
09.09.2021 14:05 Відповісти
У тебе проблеми з почуттям гумору?
показати весь коментар
11.09.2021 06:02 Відповісти
Новость про Арахамию, а ты, не к селу, не к городу, втюхиваешь Порошенко. Это у меня "проблемы с чувством юмора"? Не путай флуд и юмор.
показати весь коментар
11.09.2021 16:54 Відповісти
бык напал на человека = быку 15 суток и человеку то же так же.
....... вспоминается Гадя, шо там что то говорила по поводу ВР. нувыпоняли Арахамия агитирует коллег отстранить Тищенко и Лероса на несколько заседаний из-за стычки в Раде: Дважды подумают, как что-то делать - Цензор.НЕТ 6575
показати весь коментар
09.09.2021 13:26 Відповісти
Арахамия всех идиотами считает?Причем тут Лерос,если зеленый миньон Коля котлета пытался вытолкнуть его с трибуны?
показати весь коментар
09.09.2021 13:27 Відповісти
вони довго Лероса типу не помічали , мабуть була відносно вірна техніка, а зараз й прибрати його не зможуть й вже заткнути так як котлета це зробив - ВСЕ РІВНО ПРОВАЛ! ВСЕ РІВНО ОБОСРЬОЖ!
показати весь коментар
09.09.2021 13:30 Відповісти
Який нікчемний і простенький розвід для лохів-Тищенко і так пусте місце в Раді.
показати весь коментар
09.09.2021 13:28 Відповісти
А Лерос тут при чем? Своё быдло воспитывай, чебуречник.
показати весь коментар
09.09.2021 13:29 Відповісти
Тобто битись поліз коля оболонський, а позбавлятимуть прав обох??? Для того котлету й натравили, щоби не надавати далі Леросу слова???
показати весь коментар
09.09.2021 13:29 Відповісти
Агрохимия думает что никто не видел. Видимо, опять под химей.
показати весь коментар
09.09.2021 13:30 Відповісти
Причем здесь Лерос, если напал Тищенко
показати весь коментар
09.09.2021 13:32 Відповісти
Цікавий метод.Група биків-слуг в кількості 27 членів б'є колег з Європейської солідарності.
54 депутата не допускають в парламент,на період потрібного голосування.
Або виділити чергового слугу,щоб затикати "сильно вумного" доповідача.
Арахамия агитирует коллег отстранить Тищенко и Лероса на несколько заседаний из-за стычки в Раде: Дважды подумают, как что-то делать - Цензор.НЕТ 2506
показати весь коментар
09.09.2021 13:32 Відповісти
У этих мудил теперь будет несколько выходных дней - нормальное такое наказание! Арахамия агитирует коллег отстранить Тищенко и Лероса на несколько заседаний из-за стычки в Раде: Дважды подумают, как что-то делать - Цензор.НЕТ 5277
показати весь коментар
09.09.2021 13:35 Відповісти
Лерос при чем? он парламентарий и использовал свое право - говорить правду. а дибил, коля-котлета припрыгал не по-делу, только его и нужно отстранять.
показати весь коментар
09.09.2021 13:35 Відповісти
Пожертвовать выступлениями Тищенко с трибуны ВР(всё равно не выступает), чтобы нейтрализовать Лероса. Можно ждать, что следующее выступление Гео Лероса будет сорвано кем либо из микробов Зеленского. А там глядишь и штрафы, и отлучение от выступлений на большие сроки, и рассмотрение на комитете по этике. Злостный дебошир.
показати весь коментар
09.09.2021 13:35 Відповісти
Зешобло чем дальше тем больше палиться.Скудное умишко не позволяет прикрыть истерику и страх.А отвечать придеться и обвинения с каждым днем как снежный ком нарастают.
показати весь коментар
09.09.2021 13:36 Відповісти
ЧЕРТ АРАХАМИЯ, А ЛЕРОС ПРИ ЧЁМ !!!???
показати весь коментар
09.09.2021 13:45 Відповісти
Ну надо же Леросу как-то закрыть рот
показати весь коментар
09.09.2021 13:54 Відповісти
..То есть--Лероса за то,что говорит правду--как она есть,а Тищенко..бодливое животное,на время в стойло--"мавр сделал своё дело.."--"компьютерная программа"--Арахамия,--она знает, что говорит...и на кого работает..
показати весь коментар
09.09.2021 13:49 Відповісти
Ну понятно криминал коля-котлета, а причем Лерос, арахамия прикидывается идиотом, а может и не прикидывается.
показати весь коментар
09.09.2021 13:52 Відповісти
Тищенко зрозуміло, що за бакланку в Раді, ну а Лероса за що? За те щоб не говорив правду на Термоса Косоворотковича?
показати весь коментар
09.09.2021 14:04 Відповісти
І цей дебильный абхазький П"єро тут як тут ...
показати весь коментар
09.09.2021 14:04 Відповісти
Это прямо какое-то жестокое наказание, дать пять дней прогулов, вот бы так все работодатели наказывали!
показати весь коментар
09.09.2021 14:08 Відповісти
При чем здесь Лерос? Арахамия - мошенник, как составная мошеннической зеленой плесени.
показати весь коментар
09.09.2021 14:11 Відповісти
Кто уже наконец воспитает этого Тищенка ?
показати весь коментар
09.09.2021 14:12 Відповісти
9 грамм
показати весь коментар
09.09.2021 14:26 Відповісти
Обоих не удастся отстранить, так как будет большой резонанс по причине того, что Лерос ни при чем. А одного Тищенко отстранять не будут.
показати весь коментар
09.09.2021 14:15 Відповісти
А при чому тут Лерос Халамудія??)).. Арахамія агітує колег усунути Тищенка та Лероса на кілька засідань через сутичку в Раді: Двічі подумають, як щось робити - Цензор.НЕТ 5617
показати весь коментар
09.09.2021 14:18 Відповісти
не понял, а что нарушил Лерос? Быдлоте зеленой может это и прокатит, но думающих людей не убеждают такие закидоны "власти"
показати весь коментар
09.09.2021 14:26 Відповісти
вопрос придурку арахамии - а причем тут Лерос??????
показати весь коментар
09.09.2021 14:30 Відповісти
Пропоную арахаму й тищенка покарати за ідіотизм і нахабство.
показати весь коментар
09.09.2021 15:27 Відповісти
"... я что похож на больного человека?"

Если судить по его высказываниям, то как минимум - на здорового он не похож.
показати весь коментар
09.09.2021 15:40 Відповісти
Агрохімія схожа на придурошну мавпу
показати весь коментар
09.09.2021 16:02 Відповісти
А при чем тут Лерос у этой обезьянки журналисты спросить постеснялмюись?
показати весь коментар
10.09.2021 06:50 Відповісти
 
 