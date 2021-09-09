Тищенко про те, чому напав на Лероса в Раді: Він матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції

Нардеп фракції "Слуга народу" Микола Тищенко готовий понести відповідальність за бійку з позафракційним депутатом Гео Леросом.

Про це Тищенко заявив журналістам у кулуарах парламенту в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Справа в тому, що в парламенті дуже багато емоцій і різних енергій, скажімо так. Тому коли йому (Леросу. - Ред.) було з місця сказано: "Будь ласка, по темі", він взагалі не відчував відповідальності перед суспільством. Він продовжував ображати, матюкатися, лаятися, говорити брудні речі і саме на адресу гаранта нашої Конституції", - сказав Тищенко.

Він також зазначив, що фракція "Слуга народу" висловила свою точку зору щодо цієї ситуації і вважає, що Лерос має скласти мандат за свої дії.

Водночас, коментуючи заяву глави фракції Давида Арахамія про необхідність тимчасово відсторонити їх із Лерос від участі в засіданнях, Тищенко підкреслив, що готовий понести відповідальність за свою поведінку в парламенті, але "певні дії мають застосовуватися до всіх, хто був у той час біля трибуни". Також він зазначив, що представники монобільшості звернулися до регламентного комітету з метою отримання роз'яснень щодо дій і висловлювань Лероса, який "ображав інституцію президентства в державі Україна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос про сутичку у ВР: Поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє загалом у країні

Як повідомлялося, 9 вересня "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР.

Зі свого боку глава фракція "СН" Давид Арахамія зазначив, що агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань через цей конфлікт.