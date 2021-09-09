Тищенко про те, чому напав на Лероса в Раді: Він матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп фракції "Слуга народу" Микола Тищенко готовий понести відповідальність за бійку з позафракційним депутатом Гео Леросом.
Про це Тищенко заявив журналістам у кулуарах парламенту в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Справа в тому, що в парламенті дуже багато емоцій і різних енергій, скажімо так. Тому коли йому (Леросу. - Ред.) було з місця сказано: "Будь ласка, по темі", він взагалі не відчував відповідальності перед суспільством. Він продовжував ображати, матюкатися, лаятися, говорити брудні речі і саме на адресу гаранта нашої Конституції", - сказав Тищенко.
Він також зазначив, що фракція "Слуга народу" висловила свою точку зору щодо цієї ситуації і вважає, що Лерос має скласти мандат за свої дії.
Водночас, коментуючи заяву глави фракції Давида Арахамія про необхідність тимчасово відсторонити їх із Лерос від участі в засіданнях, Тищенко підкреслив, що готовий понести відповідальність за свою поведінку в парламенті, але "певні дії мають застосовуватися до всіх, хто був у той час біля трибуни". Також він зазначив, що представники монобільшості звернулися до регламентного комітету з метою отримання роз'яснень щодо дій і висловлювань Лероса, який "ображав інституцію президентства в державі Україна".
Як повідомлялося, 9 вересня "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР.
Зі свого боку глава фракція "СН" Давид Арахамія зазначив, що агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань через цей конфлікт.
Будь ласка, зачекайте...
Уявіть ставлення Байдена до нього.
угу, только маленькое уточнение- не гаранта Конституции, а херанта
Ты смотри, какой Коля-котлета нежный и ранимый!
Наверное, обиделся, что "парочка" не Зеля и Коля...
Переклад такий - називав речі своїми іменами і казав правду щоб люди і навіть нарід почули, що відбувається насправді...
ИНТРИГА.
Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь? (с)
В.С. Вьісоцкий "Канатчикова дача"
Відомий бандитський бригадир з 90-их Коля "Оболонский" у Раді напав на Гео Лероса, коли той виступав із трибуни, звинувачуючи Зеленського та Єрмака у злочині "Вагнерґейту".
Воно й не дивно. Звичайний кримінальник із нульовим рівнем інтелекту може лише кулаками махати. Хоча, саме такі тупі кримінальні елементи і складають основу найбільш довіреного й наближеного до Зеленського середовища слуг. Зараз їх аж рве від почуття безкарності, тому треш буде лише наростати в геометричній прогресії. І якраз силові бандитські методи будуть усе більше в них домінувати.
Але тут показове інше. Лізти в Раді битися, щоб не дати опоненту виступати - це вже занадто навіть для слуг. Зазвичай те зелене болото просто починає вити й ревіти. А тут ситуація була особлива. Слуг, кураторів медіа, "пазітівних блохерів" дуже жорстко попередили - усіма силами замовчувати інформацію про розслідування CNN та закривати рота тим, хто про це згадує.Уже повернулися медведчуківські темники для олігархічних телеканалів. І наші "гонорові" журнашлюхи вірнопіддано виконують накази. Як бачите, ніхто з медіахвойд праведного гніву не демонструє, з роботи в знак протесту не звільняється. Бо де ще стільки зароблять за відверту проституцію?
І зрив Тищенка - теж знаковий маркерний хід. Бригадир знав, що його витівка буде належно оцінена хазяями. А для нас ще один доказ, що історія з "вагнерґейтом" дуже серйозна. Пропетляти не вдалося. Бити будуть регулярно й болісно. І у Вашингтоні, мабуть, доволі чітко Бубочці це пояснили. Звісно, що доки в нас війна з Росією, крайніх заходів не буде.
Але після відставки увесь арсенал міжнародних засобів впливу впаде на голови стовпів кримінального режиму. Тому вони й чіпаються за дві речі: як нескінченно чіпатися за владу; як ще зараз наперед пробувати стишити, нівелювати дразливі теми, щоб не зафіксувалися в історичній пам'яті.
* Тарас Чорновіл