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Новини Політика України
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ВР (11730) бійка (714) Зеленський (17431) Лерос Гео (381) Тищенко Микола (291)

Тищенко про те, чому напав на Лероса в Раді: Він матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тищенко про те, чому напав на Лероса в Раді: Він матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції

Нардеп фракції "Слуга народу" Микола Тищенко готовий понести відповідальність за бійку з позафракційним депутатом Гео Леросом.

Про це Тищенко заявив журналістам у кулуарах парламенту в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Справа в тому, що в парламенті дуже багато емоцій і різних енергій, скажімо так. Тому коли йому (Леросу. - Ред.) було з місця сказано: "Будь ласка, по темі", він взагалі не відчував відповідальності перед суспільством. Він продовжував ображати, матюкатися, лаятися, говорити брудні речі і саме на адресу гаранта нашої Конституції", - сказав Тищенко.

Він також зазначив, що фракція "Слуга народу" висловила свою точку зору щодо цієї ситуації і вважає, що Лерос має скласти мандат за свої дії.

Водночас, коментуючи заяву глави фракції Давида Арахамія про необхідність тимчасово відсторонити їх із Лерос від участі в засіданнях, Тищенко підкреслив, що готовий понести відповідальність за свою поведінку в парламенті, але "певні дії мають застосовуватися до всіх, хто був у той час біля трибуни". Також він зазначив, що представники монобільшості звернулися до регламентного комітету з метою отримання роз'яснень щодо дій і висловлювань Лероса, який "ображав інституцію президентства в державі Україна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос про сутичку у ВР: Поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє загалом у країні

Як повідомлялося, 9 вересня "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР.

Зі свого боку глава фракція "СН" Давид Арахамія зазначив, що агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань через цей конфлікт.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+42
как мы не понимаем (истерит тищенко!) - "он же говорил страшные вещи - правду про клована! а это преступление против вовы-гиДранта" Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции - Цензор.НЕТ 6472
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09.09.2021 13:37
+38
Судя по видео, единственные "грязные" слова, сказанные до Колиного появления Леросом, были "парочка" про Зелю и Дерьмака и "его секретарша" про Дерьмака же.
Ты смотри, какой Коля-котлета нежный и ранимый!
Наверное, обиделся, что "парочка" не Зеля и Коля...
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09.09.2021 13:38
+31
Коля Оболонский сделал анилингус Зеленскому. Пойдёт на повышение.
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09.09.2021 13:33
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Пал смєрттю храбрих зараді зеленського. Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции - Цензор.НЕТ 493
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09.09.2021 13:33 Відповісти
как мы не понимаем (истерит тищенко!) - "он же говорил страшные вещи - правду про клована! а это преступление против вовы-гиДранта" Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции - Цензор.НЕТ 6472
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09.09.2021 13:37 Відповісти
Всім заборонили говорити і писати про розслідування СNN, які викрили державну зраду Зеленського.
Уявіть ставлення Байдена до нього.
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09.09.2021 13:41 Відповісти
Он что говорил не правду?
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09.09.2021 13:33 Відповісти
он назвал ермака секретаршей зеленского, намекая, что ермак для зеленского дама Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции - Цензор.НЕТ 8457
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09.09.2021 13:36 Відповісти
тут скорее вова - дама.. а ермак пользует эту "вову" по-полной))
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09.09.2021 13:38 Відповісти
лерос знает лучше Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции - Цензор.НЕТ 2622
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09.09.2021 13:39 Відповісти
А какая разница)))
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09.09.2021 20:20 Відповісти
Так если даже главные такие, то тищенко вообще шелудивый песик без намордника
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09.09.2021 14:02 Відповісти
Коля Оболонский сделал анилингус Зеленскому. Пойдёт на повышение.
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09.09.2021 13:33 Відповісти
До Закарпатської,на "кормлєніє",додадуть Львівську,чи Чернівецьку ?
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09.09.2021 13:38 Відповісти
Коля обфоршматился. Теперь братве с ним западло не только здороваться но и дзюрить на одном гектаре.
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09.09.2021 15:20 Відповісти
Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции - Цензор.НЕТ 8537
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09.09.2021 13:33 Відповісти
Берите выше....на гаранта Конституции...😀
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09.09.2021 13:35 Відповісти
На херанта, судя по тому, что оно на Конституцию кладёт... Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции - Цензор.НЕТ 9268
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09.09.2021 13:39 Відповісти
берите выше, на вождя партии!
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09.09.2021 13:40 Відповісти
на гідранта, бо з віслюка такий ж самий гарант, як з кларнета - гармата..
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09.09.2021 13:56 Відповісти
Понятно...о гидранте значит надо говорить или ничего...или хорошо...как о покойнике...😀
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09.09.2021 13:34 Відповісти
Це неповний вираз. Або нічого, або тільки правду.
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09.09.2021 13:36 Відповісти
Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции - Цензор.НЕТ 2353
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09.09.2021 13:34 Відповісти
коля какклета, интеллигент в 17 поколении, не смог вынести грязеых слов
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09.09.2021 13:35 Відповісти
"Он продолжал оскорблять, материться, ругаться, говорить грязные вещи и именно в адрес гаранта нашей Конституции", - сказал Тищенко." Источник: https://censor.net/ru/n3287291
угу, только маленькое уточнение- не гаранта Конституции, а херанта
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09.09.2021 13:36 Відповісти
Лерос говорил правду... за что его отстранять от заседаний? коля-котлета, чмошник еще тот..., сам напарашивается на отстранение...
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09.09.2021 13:38 Відповісти
Судя по видео, единственные "грязные" слова, сказанные до Колиного появления Леросом, были "парочка" про Зелю и Дерьмака и "его секретарша" про Дерьмака же.
Ты смотри, какой Коля-котлета нежный и ранимый!
Наверное, обиделся, что "парочка" не Зеля и Коля...
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09.09.2021 13:38 Відповісти
А еще марши ЛГБТ устраивают, судя по дерьмократическим принципам зешобла, геи это оскорбление или лубов?
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09.09.2021 13:44 Відповісти
"матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции"
Переклад такий - називав речі своїми іменами і казав правду щоб люди і навіть нарід почули, що відбувається насправді...
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09.09.2021 13:39 Відповісти
Притом Тищенко подло врал. Лерос не матерился.
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09.09.2021 14:01 Відповісти
Говорити правду прирівнюється до матюкання ? Тищенко про те, чому напав на Лероса в Раді: Він матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції - Цензор.НЕТ 8997
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09.09.2021 15:39 Відповісти
он абижал нашу бубачку!.. Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции - Цензор.НЕТ 4333
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09.09.2021 13:39 Відповісти
мене якраз більше цікавить тема зради в ОП, отим саме "харантом", а не теми, якими ви намагаєтесь затьмарити зрив операції з затримання вагнерівців...
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09.09.2021 13:40 Відповісти
Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции - Цензор.НЕТ 3876
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09.09.2021 13:41 Відповісти
Назвал хрипатого гнома Президентом - еще то оскорбление😀😂
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09.09.2021 13:41 Відповісти
Ахахаха)))))все ,котлета,ты сдал всех зекретинов -подгорает у вас теперь знатно
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09.09.2021 13:41 Відповісти
Ах, как зеленым хочется, шоб все было как в белорашке...
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09.09.2021 13:41 Відповісти
Этому Тищенко нужно в «люди» выйти. Он там такое о «гАрАнте» конституции услышит, что мама - не горюй…….😂
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09.09.2021 13:42 Відповісти
И что же такого там такого нового, доныне неведомого, Лерос сказал???
ИНТРИГА.

Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции - Цензор.НЕТ 1241
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09.09.2021 13:44 Відповісти
это еще не полный список,могу добавит-писюанист, Вова -полшестого, зебил, зеплесень.
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09.09.2021 13:48 Відповісти
Полшестого в списке есть. А так, конечно далеко не полный. Например, навскидку: Бубочка, Гавнокомандующий, Ссаныч, Видосик-гундосик, Віслюк апокаліпсису и ****** ****** далее. Все собрать - на толстый том потянет.
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09.09.2021 14:03 Відповісти
і я можу добавити - Косоворотка, Термос, Гундос, Малорос, Потерпілий...
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09.09.2021 14:03 Відповісти
Нельзя обьять необьятное, ещё максимум 2,5 года впереди.
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09.09.2021 16:03 Відповісти
Ляшоне королю Людовику:"сиир, вы прекрасны"
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09.09.2021 13:46 Відповісти
Интересно этот тищенко понимает что своими действиями только усугубил происходящее , привлекая особое внимание к тому что изрыгал проститут лерос ?
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09.09.2021 13:48 Відповісти
Ще один захисник "бубочки"?
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14.09.2021 09:36 Відповісти
Як аморфна сопля може щось гарантувати?
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09.09.2021 13:49 Відповісти
Две мрази потолкались, даже нет что обсуждать
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09.09.2021 13:49 Відповісти
За українською Конституцією президент не є державним символом, як Герб, Гімн чи Прапор. Тому образа Зєлєнского не є злочинним проти держави, чи державного устрою. Зрештою Порошенка можна було понос ти будь-якими словами без жодних наслідків. І Тищенка це якось не хвилювало.
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09.09.2021 13:49 Відповісти
Куда более можно оскорбить "институт президентства", чем избрав человека, который играет Куем на рояле, на этот пост.... А проституток, сутенёров, наркоманов, и прочих "рабочих сосен" в депутаты ВР....
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09.09.2021 13:55 Відповісти
И вообще, после досрочных выборов новая партия "беженцев" уже почти сформировалась...Коля Котлета на какие земли решил продаться?
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09.09.2021 13:57 Відповісти
Тищенко нагло врет. Лерос не матерился.
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09.09.2021 13:58 Відповісти
Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж.
Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь? (с)
В.С. Вьісоцкий "Канатчикова дача"
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09.09.2021 13:58 Відповісти
Чаво, чаво гаранта?! А може херанта?
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09.09.2021 14:06 Відповісти
Был бы человек на месте Лероса в параметрах Вирастюка ,Коля Котлета максимум сявкал бы с места. А так да ,кость отрабатывает,хотя и бывший интэлэгент.
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09.09.2021 14:09 Відповісти
І це звинувачення фігуранта, що задом вихляв Тищенко про те, чому напав на Лероса в Раді: Він матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції - Цензор.НЕТ 6712
Тищенко про те, чому напав на Лероса в Раді: Він матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції - Цензор.НЕТ 1318
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09.09.2021 14:12 Відповісти
"Дело в том, что в парламенте очень много эмоций и разных энергий, скажем так." Все правильно сказал. Сейчас в парламенте у зеленых все что угодно присутствует кроме ума.
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09.09.2021 14:15 Відповісти
Да уж точно гамно бурлит.
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09.09.2021 16:05 Відповісти
Если ОНО гарант, что же ОНО ее нарушает на каждом шагу. Да. и переписать еще собрался. убрав гарантии для народа - образование и здравоохранение. И похоже будет записано, что власть не принадлежит народу. ЗЕкувсе принадлежит. Тут даже матерных слов мало. Есть желание руку приложить.
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09.09.2021 14:25 Відповісти
зростили чучхе, падли.
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09.09.2021 14:25 Відповісти
Коля Оболонский даже знает слово "конституция"?! Ну ни хера себе дожился!
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09.09.2021 14:27 Відповісти
ИДИОТ......
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09.09.2021 14:31 Відповісти
"Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции"............... Гаранта чего???????? Зе-гарант конституции???
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09.09.2021 14:55 Відповісти
Он смеялся матерился и щетинился как еж он над нами издевался...ну сумасшедший что возьмёшь...почти по Высоцкому- письмо из сумасшедшего дома- наша страна по воле 73%скотов превратилась в этот самый дом..
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09.09.2021 15:48 Відповісти
кажете - рейтинг слуг уродів росте? Ну, ну...
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09.09.2021 15:58 Відповісти
Растет, в корень или же в хрень.
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09.09.2021 16:06 Відповісти
Блин, столько мыслей. Но пишется только одними матами. Хочется чего-то пожелать зедебилам, но в голове только одни оскорбления и маты. Поэтому ничего излагать не буду. Умные, здравомыслящие люди меня поймут.
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09.09.2021 16:16 Відповісти
Бити будуть регулярно й болісно, але Зеленського: про що свідчить напад Тищенка на Лероса у Раді*
Відомий бандитський бригадир з 90-их Коля "Оболонский" у Раді напав на Гео Лероса, коли той виступав із трибуни, звинувачуючи Зеленського та Єрмака у злочині "Вагнерґейту".
Воно й не дивно. Звичайний кримінальник із нульовим рівнем інтелекту може лише кулаками махати. Хоча, саме такі тупі кримінальні елементи і складають основу найбільш довіреного й наближеного до Зеленського середовища слуг. Зараз їх аж рве від почуття безкарності, тому треш буде лише наростати в геометричній прогресії. І якраз силові бандитські методи будуть усе більше в них домінувати.
Але тут показове інше. Лізти в Раді битися, щоб не дати опоненту виступати - це вже занадто навіть для слуг. Зазвичай те зелене болото просто починає вити й ревіти. А тут ситуація була особлива. Слуг, кураторів медіа, "пазітівних блохерів" дуже жорстко попередили - усіма силами замовчувати інформацію про розслідування CNN та закривати рота тим, хто про це згадує.Уже повернулися медведчуківські темники для олігархічних телеканалів. І наші "гонорові" журнашлюхи вірнопіддано виконують накази. Як бачите, ніхто з медіахвойд праведного гніву не демонструє, з роботи в знак протесту не звільняється. Бо де ще стільки зароблять за відверту проституцію?
І зрив Тищенка - теж знаковий маркерний хід. Бригадир знав, що його витівка буде належно оцінена хазяями. А для нас ще один доказ, що історія з "вагнерґейтом" дуже серйозна. Пропетляти не вдалося. Бити будуть регулярно й болісно. І у Вашингтоні, мабуть, доволі чітко Бубочці це пояснили. Звісно, що доки в нас війна з Росією, крайніх заходів не буде.
Але після відставки увесь арсенал міжнародних засобів впливу впаде на голови стовпів кримінального режиму. Тому вони й чіпаються за дві речі: як нескінченно чіпатися за владу; як ще зараз наперед пробувати стишити, нівелювати дразливі теми, щоб не зафіксувалися в історичній пам'яті.
* Тарас Чорновіл
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09.09.2021 17:54 Відповісти
Закінчений ідіот. Тищенко про те, чому напав на Лероса в Раді: Він матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції - Цензор.НЕТ 2448
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09.09.2021 19:07 Відповісти
Тищенко - жополиз Зеленского
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10.09.2021 23:21 Відповісти
 
 