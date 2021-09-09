Регламентний комітет проаналізує виступ Лероса й винесе рішення щодо можливого відсторонення нардепів на п'ять засідань, - "слуга народу" Фролов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Регламентний комітет розгляне інцидент, який сьогодні відбувся в сесійній залі між депутатами Гео Леросом (позафракційний) і Миколою Тищенком( "СН").
Про це сьогодні розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "СН", член регламентного комітету Павло Фролов, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, комітет детально проаналізує, що сказав Гео Лерос під час виступу і якщо прийме рішення про відсторонення депутатів на п'ять сесійних засідань, то винесе це питання на голосування в сесійний зал.
"Може йтися і про те, що будуть певні фінансові санкції, бо п'ять засідань - це пленарний тиждень", - зазначив нардеп.
Фролов упевнений, що парламентська трибуна "повинна бути недоторканною".
"Тільки голова має право зупинити виступ, так говорить закон, але ми бачимо, що емоції переважають у багатьох парламентах світу - там теж б'ються. Депутати теж люди", - додав він.
Як повідомлялося, 9 вересня "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР.
У свою чергу глава фракція "СН" Давид Арахамія зазначив, що буде агітувати колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань через цей конфлікт.
Будь ласка, зачекайте...
Гд
"Хозяин пасеки никогда не мог определить по лицу, бухали его сотрудники сегодня или работали"
Или там низзя?!
Это что, уже ввели цензуру на выступления депутатов????
А действия конченного бандита при власти Коли-котлеты оценивать не собираются????