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Новини Політика України
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ВР (11730) регламент (101) Лерос Гео (381) Тищенко Микола (291) Фролов Павло (6)

Регламентний комітет проаналізує виступ Лероса й винесе рішення щодо можливого відсторонення нардепів на п'ять засідань, - "слуга народу" Фролов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Регламентний комітет проаналізує виступ Лероса й винесе рішення щодо можливого відсторонення нардепів на п'ять засідань, -

Регламентний комітет розгляне інцидент, який сьогодні відбувся в сесійній залі між депутатами Гео Леросом (позафракційний) і Миколою Тищенком( "СН").

Про це сьогодні розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "СН", член регламентного комітету Павло Фролов, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, комітет детально проаналізує, що сказав Гео Лерос під час виступу і якщо прийме рішення про відсторонення депутатів на п'ять сесійних засідань, то винесе це питання на голосування в сесійний зал.

"Може йтися і про те, що будуть певні фінансові санкції, бо п'ять засідань - це пленарний тиждень", - зазначив нардеп.

Фролов упевнений, що парламентська трибуна "повинна бути недоторканною".

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"Тільки голова має право зупинити виступ, так говорить закон, але ми бачимо, що емоції переважають у багатьох парламентах світу - там теж б'ються. Депутати теж люди", - додав він.

Як повідомлялося, 9 вересня "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР.

У свою чергу глава фракція "СН" Давид Арахамія зазначив, що буде агітувати колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань через цей конфлікт.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
А при чем тут Лерос, если "попа как у ким" сам к нему начал лезть? Регламентный комитет проанализирует выступление Лероса и примет решение по возможному отстранению нардепов на пять заседаний, - "слуга народа" Фролов - Цензор.НЕТ 3435
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09.09.2021 14:07
+16
Котлета сам прилезло. Это даже на видео видно.
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09.09.2021 14:08
+15
зрозуміло: таке покарання, щоб ніхто потім не виступав, як Лєрос..
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09.09.2021 14:09
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А при чем тут Лерос, если "попа как у ким" сам к нему начал лезть? Регламентный комитет проанализирует выступление Лероса и примет решение по возможному отстранению нардепов на пять заседаний, - "слуга народа" Фролов - Цензор.НЕТ 3435
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09.09.2021 14:07 Відповісти
Катлета, кум дерьмака, а значить "людина" для чиїхось "слуг" недоторканна.
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09.09.2021 14:48 Відповісти
Котлета сам прилезло. Это даже на видео видно.
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09.09.2021 14:08 Відповісти
Все залежатиме від того хто очолює регламентний комітет.
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09.09.2021 14:10 Відповісти
зрозуміло: таке покарання, щоб ніхто потім не виступав, як Лєрос..
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09.09.2021 14:09 Відповісти
жертва получит наказание )))) как **********, верной дорогой идем)))
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09.09.2021 14:10 Відповісти
Где Ваня Сулима, пусть расскажет: это его Юля, опухшая и обколотая ботоксом, или Богатырева или Ганька Герман?
ГдРегламентный комитет проанализирует выступление Лероса и примет решение по возможному отстранению нардепов на пять заседаний, - "слуга народа" Фролов - Цензор.НЕТ 6852
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09.09.2021 14:12 Відповісти
Зря вы так. По-честному. Я с ней почти ровесник и кое-что понимаю. Всё очень просто: ей 60 лет... мне- по фигу моя внешность, главное- коты меня узнают и любят. У неё- всё значительно сложнее.
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09.09.2021 14:16 Відповісти
Я когда смотрю на Юлю, Богатыреву, Ганьку Герман вспоминается анекдот:
"Хозяин пасеки никогда не мог определить по лицу, бухали его сотрудники сегодня или работали"
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09.09.2021 14:19 Відповісти
Та верно всё, я понимаю хозяина пасеки. И ваааще- мне это тоже не нравится. Но... я таки и Юлю понимаю. Даже не могу точно выразиться- почему? Но... вот так вышло.
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09.09.2021 14:24 Відповісти
ттт, добре що не на ніч))
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09.09.2021 14:17 Відповісти
Вот не пойму, а они везде эти ботексы колят?
Или там низзя?!
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09.09.2021 15:00 Відповісти
Не! Так нечестно! Ответить должен Котлета, на видео всё отменно видно. При этом- ответить вовсе не пятью деньками пьянки дома.
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09.09.2021 14:13 Відповісти
тот кто распускает руки является социальноопасным индивидуумом и досжен быть изолирован от социума... т.е. сидеть в клетке или быть отстреленным
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09.09.2021 14:19 Відповісти
Они(зелёные) считают себя самыми умными, хотя на самом деле долбо@бы. Решили колю насоса кинуть на амбразуру, всё равно от него толку, как с козла молока. Но тем самым заткнуть Дэу Ланосу рот, а то дуже активно палит контору.
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09.09.2021 14:29 Відповісти
Пожертвуют"котлетой"-что бы заткнуть Лероса.
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09.09.2021 14:39 Відповісти
Регламентний комітет проаналізує виступ Лероса й винесе рішення щодо можливого відсторонення нардепів на п'ять засідань, - "слуга народу" Фролов - Цензор.НЕТ 8150
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09.09.2021 14:51 Відповісти
Коля-Котлета - бригадир из кровавых бандитских 90-х, вспомнил бывший бандюковский опыт молодых годов
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09.09.2021 15:19 Відповісти
Он свой опыт никогда и не забывал.Тем более что его опыт сейчас востребован как никогда.
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09.09.2021 20:03 Відповісти
Якщо Лєроса відсторонювати, то колю, гумову бабу, треба позбавляти мандата. Регламентний комітет проаналізує виступ Лероса й винесе рішення щодо можливого відсторонення нардепів на п'ять засідань, - "слуга народу" Фролов - Цензор.НЕТ 5428
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09.09.2021 16:07 Відповісти
Не понял за что отстранять Лероса??? Что он нарушил?
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09.09.2021 20:02 Відповісти
Ну да... а поведение коли-резиновая кукла регламентному комитету кажется безупречным...
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09.09.2021 16:55 Відповісти
Котлета собой пожертвовал, чтобы Лероса с трибуны убрать в это сложное для Зё время
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09.09.2021 19:13 Відповісти
Будут оценивать выступление Лероса????
Это что, уже ввели цензуру на выступления депутатов????
А действия конченного бандита при власти Коли-котлеты оценивать не собираются????
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09.09.2021 20:01 Відповісти
ЛЕРОС НЕ ВИННИЙ , ЗА ЩО ЙОГО КАРАТИ ????
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09.09.2021 20:02 Відповісти
арахамия с зеленским получают от охметова, а лерос мешает
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09.09.2021 22:10 Відповісти
 
 