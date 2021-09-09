До початку наступного тижня Кабмін ухвалить рішення про роботу бізнесу в "червоній" зоні за умови вакцинації працівників, - головний санітарний лікар Кузін

Кабінет Міністрів України до кінця поточного - початку наступного тижня затвердить постанову, якою дозволить роботу бізнесу в "червоній" зоні за умови вакцинації працівників.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі розробляється проєкт постанови Кабміну, який має бути затверджений цього або на початку наступного тижня. Ми хочемо дозволити більш полегшені норми роботи бізнесу та закладів для тих, хто отримав повний курс вакцинації", - сказав він.

За словами Кузіна, всі звикли, що заклади громадського харчування в "червоній" зоні закриваються, в "жовтій" - обмежується кількість відвідувачів.

"За нормами, які запропонує МОЗ, ми дозволимо закладам працювати навіть у "червоній" зоні, якщо 100% персоналу буде вакциновано, і ми зніматимемо норму на обмеження кількості посадкових місць, якщо відвідувачі також будуть вакциновані", - пояснив головний санлікар.

Кузін додав, що відвідувачів пускатимуть за внутрішнім COVID-сертифікатом.

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