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До початку наступного тижня Кабмін ухвалить рішення про роботу бізнесу в "червоній" зоні за умови вакцинації працівників, - головний санітарний лікар Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

До початку наступного тижня Кабмін ухвалить рішення про роботу бізнесу в

Кабінет Міністрів України до кінця поточного - початку наступного тижня затвердить постанову, якою дозволить роботу бізнесу в "червоній" зоні за умови вакцинації працівників.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі розробляється проєкт постанови Кабміну, який має бути затверджений цього або на початку наступного тижня. Ми хочемо дозволити більш полегшені норми роботи бізнесу та закладів для тих, хто отримав повний курс вакцинації", - сказав він.

За словами Кузіна, всі звикли, що заклади громадського харчування в "червоній" зоні закриваються, в "жовтій" - обмежується кількість відвідувачів.

"За нормами, які запропонує МОЗ, ми дозволимо закладам працювати навіть у "червоній" зоні, якщо 100% персоналу буде вакциновано, і ми зніматимемо норму на обмеження кількості посадкових місць, якщо відвідувачі також будуть вакциновані", - пояснив головний санлікар.

Кузін додав, що відвідувачів пускатимуть за внутрішнім COVID-сертифікатом.

Також читайте: МОЗ анонсував запровадження зеленого і жовтого COVID-сертифікатів

Автор: Наталя Джума
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Предлагаю также в ветеринарный паспорт украинца т.н. COVID-сертификат вписать все прививки и также включить Вич статус, гепатит,
мало ли что ведь от Вич статуса, гепатита, человечество за 20 лет вакцины не придумало, а они также смертельны как и Ковид.
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09.09.2021 14:44 Відповісти
если 100% персонала будет вакцинировано, и мы будем снимать норму на ограничение количества посадочных мест, если посетители также будут вакцинированы", - объяснил главный санврач.Источник: https://censor.net/ru/n3287309

Одне питання до санлікаря.Чому такої вимоги немає до працівників закладів ох.здоров'я та інших державних та бюджетних установ про обов'язкове 100% вакцинування?
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09.09.2021 14:50 Відповісти
Какова цель?
Вакцинированные могут быть разносчиками, не зная этого!
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09.09.2021 14:51 Відповісти
Вопрос даже не в том, насколько все то, что предлагает этот моральный урод Кузин, антиконституционно. Главное, что за всей этой ссученостью нынешней власти мы уже перестали замечать всю абсурдность того, что эта власть с подачи заокеанских кукловодов творит, а тем более не в состоянии адекватно реагировать на этот беспредел.
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09.09.2021 18:43 Відповісти
 
 