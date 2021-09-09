"Слуга народу" Кравчук: Нашу партію найбільше підтримує молодь. Що молодший виборець, то більша підтримка

У президента Володимира Зеленського 57% підтримки становить молодь. Також більшість симпатиків у "Слуги народу" - молоді люди.

Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За її словами, найбільше президентську партію підтримує молодь.

"Нещодавно вийшло дослідження "Покоління незалежності". Якщо відкрити його в розрізі підтримки кандидатів, то в ніші "до 30 років" загалом у Зеленського підтримка 57%. Для порівняння: у наступного кандидата цей показник - більш, ніж втричі (нижче, - ред.), а показники інших кандидатів - взагалі статистична похибка", - підкреслила Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про основні засади молодіжної політики

Нардепка зазначила: що молодший виборець, то більше підтримка

Повний текст інтерв'ю з Євгенією Кравчук читайте тут.