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"Слуга народу" Кравчук: Нашу партію найбільше підтримує молодь. Що молодший виборець, то більша підтримка
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У президента Володимира Зеленського 57% підтримки становить молодь. Також більшість симпатиків у "Слуги народу" - молоді люди.
Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За її словами, найбільше президентську партію підтримує молодь.
"Нещодавно вийшло дослідження "Покоління незалежності". Якщо відкрити його в розрізі підтримки кандидатів, то в ніші "до 30 років" загалом у Зеленського підтримка 57%. Для порівняння: у наступного кандидата цей показник - більш, ніж втричі (нижче, - ред.), а показники інших кандидатів - взагалі статистична похибка", - підкреслила Кравчук.
Нардепка зазначила: що молодший виборець, то більше підтримка
Повний текст інтерв'ю з Євгенією Кравчук читайте тут.
Топ коментарі
+81 юрий П cf937564
показати весь коментар09.09.2021 14:54
+49 18c49ed2
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+48 Топ Ган
показати весь коментар09.09.2021 14:54
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Будь ласка, зачекайте...
КЛОУН !!!!!
(с) народное
Проте, перші виходять на майдан під кийки одягнених в броню "собак" відстоювати свої права, другі йдуть з красивим додатком, який дає інструкції як і що робити на виборах ЗЄ...
другі збирають кошти на допомогу бійцям і пораненим ЗСУ...
Перші збирають кошти на допомогу бійцям і пораненим ЗСУ...другі йдуть за ********* "мітингувати" під будинок Пороха...
На жаль, перших переважна меншість і вони не фанатіють від усскої попси та привокзально-банно-кабацьких шуточок Зє...
Якраз з отих, перших, бо вони дійсно перші, виходять конструктори нового, будівники новітніх технологій, еліта нації (де хто вважає елітою таких як пшонка, що мали золото і коштовності та історичні цінності , але це тільки в мізках отих других)...другі, за строк навчання можуть осилити лише комбінації клавіш: Ctrl+C; Ctrl+V; Ctrl+P...і потім розносити каву в офісі чи бути посильними...
Якраз про перших і сказано - історію робить меншість, все інше просто маси!
может это им новости по домашнему тв показали?
ну чтоб не огорчать типа
https://www.youtube.com/watch?v=d5MctTLWEho&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&index=24
Звісно, вони за 🤡🤡🤡, хто б сумнівався.
ххх
Кравчук, моя младшая дочь(21 год) полгода назад заявила: "Зеленский - спетая пестня. За этого придурка молодежь больше не проголосует"
Этой статистике я верю больше, чем твоей
Сегодня пошел за сахарком...Это Копейка
А это таврия
само собой...
Рисковое это поколение. И очень умное. То селфи на крыше электрички пытаются сделать, то на опору линии электропередач вылезут, то за Зеленского проголосуют